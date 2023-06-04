Стало известно, сколько может потребовать «Тоттенхэм» за Кейна

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вчера, 16:25

«Реал» претендует на нападающего «Тоттенхэма» .

Во многом этот интерес коллектива из Мадрида продиктован уходом Карима Бензема из команды. Председатель совета директоров лондонцев может запросить у «сливочных» до 200 миллионов фунтов стерлингов за игрока. Минимальная сумма в рамках данных переговоров составляет 100 млн. Другие топ-клубы Европы также претендуют на Кейна.