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Стало известно, сколько может потребовать «Тоттенхэм» за Кейна

вчера, 16:25

«Реал» претендует на нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Во многом этот интерес коллектива из Мадрида продиктован уходом Карима Бензема из команды. Председатель совета директоров лондонцев Дэниел Леви может запросить у «сливочных» до 200 миллионов фунтов стерлингов за игрока. Минимальная сумма в рамках данных переговоров составляет 100 млн. Другие топ-клубы Европы также претендуют на Кейна.

В 38 матчах сезона АПЛ 2022/23 Харри забил 30 голов и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
Mixa_69
Mixa_69 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 15:15
Так много знаешь Кейн не хуже Черепашки .И ни надо хвалить Бегунка который тянет одеяло на себя.
youtomee
youtomee
вчера в 22:35
Они с каждым годом добавляют ему стоимость, годам к 35 будут пытаться втюхать лямов за 300 наверное, но поздно будет. Оно и сейчас уже поздновато
протон
протон
вчера в 20:27
бред, он столько не стоит. Уже не молод, на высоком уровне долго скорее всего играть не сможет.
DXTK
DXTK
вчера в 20:14
Кейн каждый сезон забивает по 25-30 голов в АПл лучший бомбардир, и второй футболист и бомбардир после норвежца, и не стоит своих денег? то есть ему выписывают приговор, мол футболисту 29 лет это уже пенсия, да и в отличии от того же Холанда, Кейн еще и пасы раздает, он единственный кто в этом сезоне играл за Ттх и кому нету претензий. Да и в Мс сегодня легче играть чем за ттх.

Думаю 100-120 вполне разумная стоимость, но я хочу чтобы футболист остался в клубе до конца карьеры.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 19:10, ред.
Этого леви надо на три буквы послать вместе с дураком Кейном
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:14
Старина Леви видимо забыл сколько лет Кейну и сколько у него осталось времени по контракту со шпорами! За 200 млн Кейна можно было продать года 3-4 назад, когда те играли в финале ЛЧ, а сейчас даже 100 будет слишком много! Да, Кейн показал что он отличный форвард, который каждый сезон исправно забивает, но ему уже 29, и через года 2-3 он уже окажется на закате карьеры
Жадность Леви сыграла злую шутку с Тоттенхэмом, он запросто мог продать и Кейна,и Делли Алле когда те показывали отличную игру при Почеттино, когда на них был огромный спрос,но он хо ел слишком много денег, и вот теперь у одного из них остался год по контракту, а второй и вовсе пропал с футбольного небосвода....и в 27 лет уже доигрывает в Турции...пусть и за местный гранд
Ну а Реалу лучше взять датчанина Расмуса Хейлунна из Аталанты, за котого просят всего лишь 60 млн, а ему всего лишь 20 лет и у него аполне хорошие задатки центрфорварда
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:29
Шифер нужно поменять, крыша течёт.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:53
Похоже, МЮ снова обуют на 150-200 млн. Реал не будет платить столько за Кейна, у него цель Мбаппе ТенХаг слабо варит в теме трансферов в АПЛ и его убедят, что Кейн это то, что надо и он стОит того Да, в Европе засуха на форвардов, выбор невелик, отсюда и цены задирают.
Köln
Köln
вчера в 16:50
Какой дурак будет выкладывать за Кейна такую огромную сумму?
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:44
29 лет. Какие 200 млн? (если только совсем больные столько заплатят..... ему цена не больше 90млн, а по хорошему 75, ему играть то осталось не долго и продать его уже через пару лет будет сложно). Очень надеюсь, Перес не сделает этого. Команде в активной перестройке, приход Кейна не даст команде ЛЧ, так и зачем это? Лучше взять пока кого-нибудь попроще, укрепить защиту, ну и вопрос с Беллингемом вроде почти решенный (хотя острой необходимости вроде нет). Это же вроде очевидное решение. Год-другой команда и без трофеев переживет, пока нужно закончить создавать новую команду с новыми лидерами.

Пи.Си. 200 миллионов сейчас МОГУТ стоить только Мбаппе и Холланд (хотя бы никто не будет возмущаться, что такие деньги за них отдали)
Гость
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