Стало известно, сколько может потребовать «Тоттенхэм» за Кейна

«Реал» претендует на нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Во многом этот интерес коллектива из Мадрида продиктован уходом Карима Бензема из команды. Председатель совета директоров лондонцев Дэниел Леви может запросить у «сливочных» до 200 миллионов фунтов стерлингов за игрока. Минимальная сумма в рамках данных переговоров составляет 100 млн. Другие топ-клубы Европы также претендуют на Кейна.
В 38 матчах сезона АПЛ 2022/23 Харри забил 30 голов и отдал 3 голевые передачи.
Пи.Си. 200 миллионов сейчас МОГУТ стоить только Мбаппе и Холланд (хотя бы никто не будет возмущаться, что такие деньги за них отдали)
Пи.Си. 200 миллионов сейчас МОГУТ стоить только Мбаппе и Холланд (хотя бы никто не будет возмущаться, что такие деньги за них отдали)
Жадность Леви сыграла злую шутку с Тоттенхэмом, он запросто мог продать и Кейна,и Делли Алле когда те показывали отличную игру при Почеттино, когда на них был огромный спрос,но он хо ел слишком много денег, и вот теперь у одного из них остался год по контракту, а второй и вовсе пропал с футбольного небосвода....и в 27 лет уже доигрывает в Турции...пусть и за местный гранд
Ну а Реалу лучше взять датчанина Расмуса Хейлунна из Аталанты, за котого просят всего лишь 60 млн, а ему всего лишь 20 лет и у него аполне хорошие задатки центрфорварда
Жадность Леви сыграла злую шутку с Тоттенхэмом, он запросто мог продать и Кейна,и Делли Алле когда те показывали отличную игру при Почеттино, когда на них был огромный спрос,но он хо ел слишком много денег, и вот теперь у одного из них остался год по контракту, а второй и вовсе пропал с футбольного небосвода....и в 27 лет уже доигрывает в Турции...пусть и за местный гранд
Ну а Реалу лучше взять датчанина Расмуса Хейлунна из Аталанты, за котого просят всего лишь 60 млн, а ему всего лишь 20 лет и у него аполне хорошие задатки центрфорварда