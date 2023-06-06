«Оренбург» объявил о трансфере нападающего, которым интересовался «Зенит»

Пресс-служба «Оренбурга» объявила о переходе нападающего «Алтынорду» Фейтуллы Гюрлюка.
Детали контракта и сумма трансфера не разглашаются. Ранее интерес к форварду проявлял «Зенит».
Пресс-служба «Оренбурга» объявила о переходе нападающего «Алтынорду» Фейтуллы Гюрлюка.
Детали контракта и сумма трансфера не разглашаются. Ранее интерес к форварду проявлял «Зенит».
Ну а так что, брать за 1.5 миллиона евро футболиста из второй лиги Турции с невеликой статистикой (в 30 матчах этого сезона Эмирджан забил 4 гола и сделал 2 ассиста) на позицию, на которой и так народу полно на мой не профессиональный взгляд просто безумие.
Ну а так что, брать за 1.5 миллиона евро футболиста из второй лиги Турции с невеликой статистикой (в 30 матчах этого сезона Эмирджан забил 4 гола и сделал 2 ассиста) на позицию, на которой и так народу полно на мой не профессиональный взгляд просто безумие.