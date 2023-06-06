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«Оренбург» объявил о трансфере нападающего, которым интересовался «Зенит»

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Naherger
Naherger
вчера в 22:24
    fznp85umz5nn
    fznp85umz5nn
    вчера в 20:41
    В Зените своих таких пруд пруди, лавок не хватает.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 20:10
    У Зенита не хватило денег на покупку.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:39
    А Зенит знает о том, что он интересовался каким то Гюрлюком?))
    shlomo
    shlomo
    вчера в 15:05
    Ранее турецкая пресса сообщала, что игрока купит Зенит за 2 мульта ойро и отдаст в аренду команде Лички. Но это не так — перед нами прямой трансфер из Алтынорду....

    Ну а так что, брать за 1.5 миллиона евро футболиста из второй лиги Турции с невеликой статистикой (в 30 матчах этого сезона Эмирджан забил 4 гола и сделал 2 ассиста) на позицию, на которой и так народу полно на мой не профессиональный взгляд просто безумие.
    альсато
    альсато ответ haxm9zutkugn (раскрыть)
    вчера в 14:37
    точно!...больше и по жирнее новостей про спартак))))
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 14:00
    Ну раз Зенит интересовался, значит игрок наверное не из последних.
    haxm9zutkugn
    haxm9zutkugn
    вчера в 13:53
    Новости, которые не нужны
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:46
    Оренбург приятно удивляет . Ещё должны двух аргентинцев подписать . Молодцы, Удачи !
    Гость
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