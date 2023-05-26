«Динамо» выплатит 750 000 евро агентам Рауша за трансфер из «Кёльна»

CAS обязал «Динамо» выплатить агентам защитника Константина Рауша 750 000 евро за трансфер из «Кёльна».
Игрок перешёл в московский клуб в январе 2018 года. За переход немецкая команда получила 1,5 млн евро.
Рауш покинул «Динамо» в конце 2020 года.
CAS обязал «Динамо» выплатить агентам защитника Константина Рауша 750 000 евро за трансфер из «Кёльна».
Игрок перешёл в московский клуб в январе 2018 года. За переход немецкая команда получила 1,5 млн евро.
Рауш покинул «Динамо» в конце 2020 года.
500 тысяч перевели сразу.
После возмущения Совета Директоров Муравьёв сообщил, что компания готова вернуть 500 тыс евро из суммы при условии, что они перейдут на счёт футболиста, а не самого "Динамо".
После этого его уволили. Но теперь CAS потребовал перевести оставшуюся часть.
Да просто обычный распил, по сути, гендиректор вывел 1.25 миллионов евро в Европу.
500 тысяч перевели сразу.
После возмущения Совета Директоров Муравьёв сообщил, что компания готова вернуть 500 тыс евро из суммы при условии, что они перейдут на счёт футболиста, а не самого "Динамо".
После этого его уволили. Но теперь CAS потребовал перевести оставшуюся часть.
Да просто обычный распил, по сути, гендиректор вывел 1.25 миллионов евро в Европу.
В тот период в Динамо воровали столько, что Женя Муравьёв просто не успел толком развернуться)))
Думал, видимо, что при таком размахе его несчастные копейки никто не заметит..
Спалился Женёк на безмозглости и наглости одновременно- представительство "Золотых игрушек" в РФ было зарегено на домашний адрес Муравьёва))
Вроде бы даже дело было открыто по инициативе Стржалковского, который числился тогда руководителем ВСФО Динамо, хотя именно он в ФК Динамо Муравьёва и притащил.
Они вместе колобродили на Кубани у Ткачёва, и что произошло меж этих красавцев на этот раз- доподлинно неизвестно, но примерно понятно..
В этой сделке по Раушу ещё Лёха Смертин был замешан, он исполнительным директором Динамо тогда "работал", именно он от клуба всё это и подписывал, но ему как-то удалось выкрутиться, скорчив из себя блаженного (дескать, обманом подсунули на подпись).
В общем, история глубоко омерзительная и вполне уголовная, хотя никто так и не сел.
Виноватых, типа, не обнаружено..))
В тот период в Динамо воровали столько, что Женя Муравьёв просто не успел толком развернуться)))
Думал, видимо, что при таком размахе его несчастные копейки никто не заметит..
Спалился Женёк на безмозглости и наглости одновременно- представительство "Золотых игрушек" в РФ было зарегено на домашний адрес Муравьёва))
Вроде бы даже дело было открыто по инициативе Стржалковского, который числился тогда руководителем ВСФО Динамо, хотя именно он в ФК Динамо Муравьёва и притащил.
Они вместе колобродили на Кубани у Ткачёва, и что произошло меж этих красавцев на этот раз- доподлинно неизвестно, но примерно понятно..
В этой сделке по Раушу ещё Лёха Смертин был замешан, он исполнительным директором Динамо тогда "работал", именно он от клуба всё это и подписывал, но ему как-то удалось выкрутиться, скорчив из себя блаженного (дескать, обманом подсунули на подпись).
В общем, история глубоко омерзительная и вполне уголовная, хотя никто так и не сел.
Виноватых, типа, не обнаружено..))