«Динамо» выплатит 750 000 евро агентам Рауша за трансфер из «Кёльна»

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вчера, 16:55

CAS обязал «Динамо» выплатить агентам защитника 750 000 евро за трансфер из «Кёльна».

Игрок перешёл в московский клуб в январе 2018 года. За переход немецкая команда получила 1,5 млн евро.

Рауш покинул «Динамо» в конце 2020 года.