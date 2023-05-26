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«Динамо» выплатит 750 000 евро агентам Рауша за трансфер из «Кёльна»

вчера, 16:55

CAS обязал «Динамо» выплатить агентам защитника Константина Рауша 750 000 евро за трансфер из «Кёльна».

Игрок перешёл в московский клуб в январе 2018 года. За переход немецкая команда получила 1,5 млн евро.

Рауш покинул «Динамо» в конце 2020 года.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ собакин6762 (раскрыть)
вчера в 22:43
Вот-вот! А я зарплату в ВТБ получаю (контора перекинула из Сбера в ВТБ) - хотел взять кредит - вежливо на ... послали (уже три раза!)
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:09
Всё стоит денег в этом мире..
Capral
Capral ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 19:42
Или непорядочные.
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 19:41
Карманов нет, но есть- любовницы, дети, семьи- есть, кому и что оставить. А лишние деньги- лишними не бывают...
Храневец
Храневец
вчера в 19:34
У нас не бедным есть нечего ,у нас богатые не могут нажраться !Куда хапают ????? В гробу карманов нет .
Баобаб
Баобаб
вчера в 19:24
.Накой нужен был этот лысый дровиан? Из-за паспорта что ли? Теперь пожинайте
ДСА
ДСА
вчера в 19:13
Похоже юристы Динамо мягко говоря неквалифицированные.
собакин6762
собакин6762
вчера в 18:17
Да ужж... Тут без ВТБ не обойтись !
баск
баск ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:15
История с покупкой в Динамо Кости Рауша содержит столько уркаганской грязи, что подробности даже забываться уже стали..

В тот период в Динамо воровали столько, что Женя Муравьёв просто не успел толком развернуться)))
Думал, видимо, что при таком размахе его несчастные копейки никто не заметит..
Спалился Женёк на безмозглости и наглости одновременно- представительство "Золотых игрушек" в РФ было зарегено на домашний адрес Муравьёва))

Вроде бы даже дело было открыто по инициативе Стржалковского, который числился тогда руководителем ВСФО Динамо, хотя именно он в ФК Динамо Муравьёва и притащил.
Они вместе колобродили на Кубани у Ткачёва, и что произошло меж этих красавцев на этот раз- доподлинно неизвестно, но примерно понятно..

В этой сделке по Раушу ещё Лёха Смертин был замешан, он исполнительным директором Динамо тогда "работал", именно он от клуба всё это и подписывал, но ему как-то удалось выкрутиться, скорчив из себя блаженного (дескать, обманом подсунули на подпись).

В общем, история глубоко омерзительная и вполне уголовная, хотя никто так и не сел.
Виноватых, типа, не обнаружено..))
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:15
Это просто жесть.
Его уже все и забыли
gtz77adzd8qx
gtz77adzd8qx
вчера в 17:28, ред.
Этот CAS работает как-то однобоко, по системе "ниппель" рассматривает и всегда выносит решения в пользу наших оппонентов, при этом игнорируя законные требования российских клубов. Наверное командам из РФСа стоит задуматься над исполнением решений данной ангажированной международной организации и просто напросто послать их по-русски... , ну в общем надеюсь все меня поняли.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:16, ред.
Тогдашний генеральный директор "Динамо" Муравьёв, самолично одобрил оплату 1.25 миллионов евро (при том, что 1.5 миллиона были также заплачены за трансфер) за посреднические услуги при покупке Рауша некоей компании "Золотые игрушки".

500 тысяч перевели сразу.

После возмущения Совета Директоров Муравьёв сообщил, что компания готова вернуть 500 тыс евро из суммы при условии, что они перейдут на счёт футболиста, а не самого "Динамо".

После этого его уволили. Но теперь CAS потребовал перевести оставшуюся часть.

Да просто обычный распил, по сути, гендиректор вывел 1.25 миллионов евро в Европу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:59
А кто же так подставил динамо? За такой балласт и еде платить?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:58
Хорошо агенты зарабатывают - как футболисты.
Гость
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