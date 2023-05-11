Любимец публики, аргентинцы «Оренбурга» и бразильцы ЦСКА. Главные трансферы РПЛ 2022/23

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вчера, 18:40

Особенность сезона – «пакетные решения».

Илья Лантратов («Локомотив»)

Один из самых выгодных трансферов в РПЛ последних лет. За 200 тысяч евро подписали одного из лучших вратарей весны в РПЛ . Двадцатисемилетний Лантратов вернулся в «Локомотив», где может закрепиться в основе. В «Химках» у него был классный отрезок, но после него в «Зенит» не попал. Зато вернулся в столицу. Галактионов перестроил команду, Илья стал одним из новых столбов. Смородская может сколько угодно не любить Галактионова, но к молодому тренеру пришли сильные новички, «Локомотив» перезагрузился после жуткой осени.

Мойсес ( ЦСКА )

Свободный агент Гайич закрепился справа, но ключевой сделкой стал трансфер для другого фланга. Арендовали у «Интернасьонала» Мойсеса. Посмотрим, получится ли выкупить контракт, как сделал Марио Фернандес в том же бразильском клубе, но его соотечественник заиграл. Мойсеса видели на левом фланге в атаке. Затем увидели в центре защиты, когда пришлось заместить Зайнутдинова, а еще перестроить линию после неприятных поражений. Бразилец в порядке, его контракт стоит выкупить.

Даниил Уткин («Ростов»)

Комличенко играл за «Ростов» в прошлом сезоне, а вот Уткин представлял «Ахмат». Теперь пробует отобрать у «Спартака» и ЦСКА вторую строчку. Учитывая, что Карпин и Федотов встретятся в последнем туре, то шансы сохраняются. Даниил весной работает не так круто, как осенью, но его телепатическая связь с Комличенко стала одной из самых запоминающихся фишек сезона. Уткин забил три мяча, пять раз ассистировал. «Ростову» нужны такие новички, как Даниил, ведь потери неизбежны.

Виллиан ( ЦСКА )

Посмотрим, что покажет в «Динамо» юный Майстрович, а пока похвалим его более опытного соседа. Виллиан влился в основу ЦСКА . Понял требования Федотова и Акинфеева, заиграл правым центральным. Менялись напарники, проводились эксперименты, но Роша ни разу не упал в грязь лицом. А даже если случались подсечки судьбы, то бразилец быстро вскакивал на ноги и продолжал вести борьбу. Толковый защитник, важный для ЦСКА новичок.

Брайан Мансилья, Сесар Флорентин и Лукас Вера («Оренбург»)

После индивидуальных комплиментов переходим к «пакетным решениям». Серии не дорогих, не элитных, но крайне полезных трансферов – тренд сезона. Команда из Оренбурга наплаву благодаря умной селекции. Аргентинские новички заиграли, что привело в клуб неплохого защитника Переса зимой. Но если Матиас не успел окончательно очаровать, то атакующие футболисты справились с задачами. «Оренбург» зря отпустил Писарского, но благодаря тройке легионеров не остался без голов и последних передач.

Кади Боржис и Жоан Батчи («Краснодар»)

Если Хуниор Алонсо перешел в «Краснодар» в прошлом январе, но отправился в аренду до нового года, то Кади и Батчи – новички 2023-го. Были сомнений насчет обоих. Кади до РПЛ играл за «Карабах». На стабильность его еще нужно проверить, но пока Боржис выступает без жалости к себе и соперникам. Сделал дубль против «Динамо», добавил гол и пас в других матчах. Получил сотрясение против «Спартака», провели операцию. Кади ждут на поле позже, а Батчи уже там. Португальский анголец тоже был рискованной ставкой. Но техника при нем, огорчал многих соперников. Оба пригодятся по пути в финал Кубка России.

Лазар Ранджелкович, Мингиян Бевеев и Рай Влут («Урал»)

Серб, калмык и голландец среди веских причин, почему Ганчаренко сохраняет шанс на финал Кубка России против ЦСКА . «Краснодару» будет непросто, ему достался упрямый соперник. «Урал» выдал шикарный отрезок в чемпионате, а теперь думают о Кубке России. Важно не доиграться до зоны переходных матчей в РПЛ , но получится, если Ранджелкович и Влаут не подведут в атаке, то Бивеев добавил активности на флангах обороны. Всей тройке не хватает стабильности, но по нынешним меркам это классные новички.

Георгий Гонгадзе, Сергей Божин и Ираклий Квеквескири («Факел»)

Защитник, хавбек и нападающий – клуб из Воронежа получил позвоночник. Пока «Факел» не гарантировал место в РПЛ на будущий сезон, но даже согласие Евсеева намекает, что в проект верят. Божин заиграл в обороне. Квеквескири добавляет лидерские качества и опыт в середине поля. А у Гонгадзе 9 голов и 3 ассиста в этом сезоне, поэтому допускаем, что новый чемпионат начнет, например, в составе «Урала». Георгий классно играет головой, хорошо разбирается в чужой штрафной. Его чутье выручает команду.

Артем Дзюба, Сергей Пиняев и Максим Глушенков («Локомотив»)

Глушенков был хорош в «Крыльях Советов» — 5 голов и 5 ассистов в первой части сезона, и быстро вернулся в Москву. Только не в «Спартак», а в «Локомотив». Перебрался в столицу с Пиняевым, который в юном возрасте успел отличиться в составе сборной России. А молодых ждал в команде ваш любимчик Дзюба, лучший снайпер в истории РПЛ и национальной команды. Свой статус Артем подтвердил, весной среди лучших футболистов чемпионата. Сергей и Максим это будущее, а Дзюба – настоящее и прошлое высшего дивизиона. В «Локомотиве» сомневались, но не разочаровались.