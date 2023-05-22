Подвели все, кроме Промеса. «Спартаку» навредили легионеры

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вчера, 19:20

Не хватает классных иностранцев.

Легионеры традиционно спасали РПЛ

Появление крепких, а потом парочки элитных иностранцев помогло РПЛ оказаться на пике ее развития. А сейчас лига в крутом пике. Перескок ударения получился настолько резким, что чемпионат потерял много крутых иностранных игроков на пороге смены поколений. Нобоа, Кабелла, Крыховяк, Деспотович, Рыбус и Мартынович несколько лет назад не были юными мастерами, за которыми будущее высшего дивизиона.

А легионеры важны. В прошлом сезоне в десятке лучших игроков РПЛ по средним оценкам было девять иностранцев и Захарян. Сейчас ситуация похожая – семь легионеров. Малком и Промес являются лучшими снайперами сезона. Клаудиньо и Сперцян – лучшими ассистентами. Сантос и Вендел олицетворяют стабильность «Зенита». Кордоба набрал ход, словно планирует уйти из «Краснодара» и старается обратить на себя внимание.

Без легионеров РПЛ будет хуже. Посмотрите на россиянина с самой высокой оценкой. Сычевой после смены клуба и фамилии сильно сдал. Кстати, Владимиру 27 лет, не юный игрок. Без иностранцев сложно построить стабильную команду. Это понимает Карпин, которому не хватает ребят уровня Еременко. Это понимает Федотов, у ЦСКА есть легионеры в основе. Даже «Оренбург», чтобы не волноваться у дна таблицы, поставил на порцию аргентинцев.

И вот в этой точке истории приходим к парадоксу сезона. Хотя среди лучших игроков «Спартака» в текущем чемпионате и за всю историю клуба Квинси Антон Промес, как раз легионеры подвели Абаскаля. С некоторыми уже готовятся прощаться.

Иностранцы не впечатлили голами

У Промеса 20 мячей в РПЛ , а у всех остальных легионеров «Спартака» лишь 11. Больше забил один Соболев, 13 мячей. Пусть для Мартинса и Мозеса результативность это побочная задача, но Николсон и Бальде настолько плохо готовы, что сидели на скамейке. У них суммарно сыгранных минут лишь чуть больше, чем у Игнатова. Михаил создал 4 гола в РПЛ по сумме ударов и пасов, а иностранные форварды лишь семь. Причем Николсон сделал дубль «Химкам» в день разгрома 5:0.

Шамар летом покинет «Спартак», решение ФИФА ему в помощь. Нет смысла платить ему большую зарплату. Футболист недоволен положением в команде. Хочет играть, а несильно получается. Также это один из легионеров, за трансфер которого могут заплатить живые деньги. Бальде пришел как свободный агент, отсидел дисквалификацию после сорванного в Италии теста на допинг, а теперь проигрывает конкуренцию Игнатову и Зиньковскому. Но дело не только в скромной игре нападающих.

У «Спартака» нет иностранного костяка, как у «Зенита». По сыгранным минутам в списке первых одиннадцати футболистов только Промес. Мартинс из-за травмы оказался. Тавареш пришел зимой, не успел наиграть больше минут. Про Дуарте скажем отдельно, а пока фиксируем, что голами легионеры не балуют.

Пора прощаться со средним легионом

Знаем, что у Классена не только немецкий, но и российский паспорт. Но Леон точно нужен «Спартаку», если поставят задачу устроить реальную погоню за «Зенитом»? Крайний защитник не нашел себя в основе, а как человек, выходящий на замену, ничем не лучше старика Рыбуса. Поляк после ошибок тоже не нужен. Ему просто подарили царскую пенсию. С таким успехом могли держать в Москве бельгийца Кофрие, но тому хватило совести уехать во Францию в аренду.

В центре обороны от Дуарте примерно столько пользы, как было от Мевли. Абаскаль может доверять парагвайцу дальше, но это точно не второй Жиго. Вот это понимание, что качество легионеров просело, помогает соперникам «Спартака» навязывать борьбу. «Красно-белые» вертятся с мячом, создают немало моментов. Но если не спас Промес, то часто теряли очки. В дерби Фаберже шустрый Квинси не забил пенальти, но подсуетился дальше. Без этого рывка светила ничья.

Лидерские качества легионеры, кроме голландца, тоже не демонстрируют. Если убрать Мартинса, то мало что изменится. «Спартаку» нужен более сильный легионер в опорной зоне. Расставание с Мозесом, если в 32 года нигерийцу здоровье не позволяет играть полные матчи, тоже будет оправданным. Тем более заговорили о новичке за 15-20 млн евро как раз на позицию «десятки» и «девятки». В составе «Спартака» девять легионеров, не считая тех, кто отправился в аренды. Из толпы оставить хочется лишь Тавареша и Промеса.

Возможно, Эшуорту даже придется искать замену Дуарте, если продолжит ошибаться. Точно связка Осипенко и Джикии менее перспективная? У «Спартака» есть Промес, но ему не на кого положиться из числа иностранцев. И это заметно в дни глупых ничьих, которые лишили «красно-белых» шансов преследовать «Зенит» пусть безуспешно, но до последнего тура. Теперь осталась борьба за второе место, в которой могут помочь сложные соперники ЦСКА . Но «армейцы» претендуют на Кубок России, а «Спартак» сложил полномочия победителя турнира.

В идеале «красно-белым» нужны три сильных легионера – в центр защиты, в опорную зону и в атаку. Скорее всего, в последнем случае «десятка», если Абаскалю нравится гибридная схема с переходом между «5-3-2» и «4-3-1-2». Промес и Соболев, когда Александр отсидит очередную дисквалификацию, могут играть в атаке, но нужен диспетчер. Пока с огромным отрывом по последним передачам в команде лидирует Промес, но нельзя затыкать им все дыры. Новому руководству клуба и спортивному директору надо хорошенько поработать летом, чтобы «Спартак» заиграл стабильнее.