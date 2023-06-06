«Урал» подписал португальского защитника

Защитник «Визелы» Кики стал игроком «Урала». Об этом сообщил президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.
Кики? Мы уже подписали его давно.
Агент футболиста Хелио Мартинс рассказал о сроке контракта с 28-летним португальцем.
Соглашение рассчитано на два года. Скоро мы поедем в Москву. Не боится ли Кики приезжать в Россию? Нет, судя по отзывам, в стране всё стабильно.
В текущем сезоне на счету Кики 32 матча за «Визелу» во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача.
Но вот что прибивает лично меня: в португальской Примейре аж 18 команд! Португалия по сравнению с Россией - плевок на карте (да простят меня гордые португальцы). А наш рфс менжуется, типа для нас и 16 нормально. Выдумали охрененно непонятную схему розыгрыша Кубка. Расширьте РПЛ, дятлы! Вот вам и увеличение кол-ва матчей.
Всем хорошего дня!
Но вот что прибивает лично меня: в португальской Примейре аж 18 команд! Португалия по сравнению с Россией - плевок на карте (да простят меня гордые португальцы). А наш рфс менжуется, типа для нас и 16 нормально. Выдумали охрененно непонятную схему розыгрыша Кубка. Расширьте РПЛ, дятлы! Вот вам и увеличение кол-ва матчей.
Всем хорошего дня!