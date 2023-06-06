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«Урал» подписал португальского защитника

сегодня, 00:28

Защитник «Визелы» Кики стал игроком «Урала». Об этом сообщил президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.

Кики? Мы уже подписали его давно.

Агент футболиста Хелио Мартинс рассказал о сроке контракта с 28-летним португальцем.

Соглашение рассчитано на два года. Скоро мы поедем в Москву. Не боится ли Кики приезжать в Россию? Нет, судя по отзывам, в стране всё стабильно.

В текущем сезоне на счету Кики 32 матча за «Визелу» во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:04
Поглядим на белого португальца. Надеюсь придётся ко двору в Урале.
Но вот что прибивает лично меня: в португальской Примейре аж 18 команд! Португалия по сравнению с Россией - плевок на карте (да простят меня гордые португальцы). А наш рфс менжуется, типа для нас и 16 нормально. Выдумали охрененно непонятную схему розыгрыша Кубка. Расширьте РПЛ, дятлы! Вот вам и увеличение кол-ва матчей.
Всем хорошего дня!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 06:51
С виду Кики приличный гражданин, будем надеяться, что голландский суд к нему вопросов не имеет.
7qvjuaz3sxu9
7qvjuaz3sxu9
сегодня в 06:18
Кики конечно не Пепе, но для Урала сойдёт
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:02
Португальские защитники как правило цепкие и жесткие - это должно пойти на пользу защите Урала.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:58
Посмотрим,что он покажет в Урале.
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