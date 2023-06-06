«Урал» подписал португальского защитника

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сегодня, 00:28

Защитник «Визелы» стал игроком «Урала». Об этом сообщил президент клуба из Екатеринбурга .

Кики? Мы уже подписали его давно.

Агент футболиста Хелио Мартинс рассказал о сроке контракта с 28-летним португальцем.

Соглашение рассчитано на два года. Скоро мы поедем в Москву. Не боится ли Кики приезжать в Россию? Нет, судя по отзывам, в стране всё стабильно.

В текущем сезоне на счету Кики 32 матча за «Визелу» во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача.