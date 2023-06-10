Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Арсенал» и Салиба согласовали условия нового контракта

вчера, 14:14

Защитник Вильям Салиба в ближайшее время продлит договор с «Арсеналом».

Сообщается, что стороны смогли согласовать условия дальнейшего сотрудничества, нужно лишь подписать необходимые документы. Новый контракт француза с лондонцами рассчитан на 4 года.

Ранее стало известно, что на игрока претендует клуб Лиги 1.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Арсенал» близок к заключению нового контракта с Нельсоном
Сегодня, 12:40
Слухи«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Аке
Сегодня, 09:57
ОфициальноБраим Диас продлил соглашение с «Реалом»
Вчера, 15:13
Слухи«Арсенал» работаем над продлением контракта с Салиба
Вчера, 11:36
Агент Дивеева рассказал о процессе продления контракта игрока с ЦСКА
Вчера, 08:49
Официально«Бенфика» объявила о продлении контракта с Отаменди
Вчера, 00:30 Фото
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:52
И мне- очень приятно! Значит будем знакомы! Теперь, уже два болельщика Арсенала из моих новых знакомых. Я, хоть никогда болельщиком Арсенала не был, но дважды за Вашу команду болел- в играх против киевского Динамо в 1997 и 2003!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:46
Очень приятно, а меня Павел).
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:45
Если позволите- как Вас зовут?
Меня Виктор- на всякий случай.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:56
Приветствую, мой юный Друг!!!
Спасибо за пожелания в адрес ДИНАМО!!! Как говорил В.В.Лобановский: "Будем стараться"!
Вашему Арсеналу- покорения новых вершин и не только британского футбола!!!
Удачи- всегда и во всём!!!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:22
Добрый день!
Благодарю Вас, надеюсь результаты команды не ухудшатся в следующем сезоне.
Так же удачи Вашему Динамо! Надеюсь найдут хорошего тренера, да и состав укрепить не помешало бы
g3hy273tsekd
g3hy273tsekd
вчера в 16:12
Салиба красавчик,нужный игрок
Capral
Capral
вчера в 15:24
Коллеги, приветствую вас- обоих!
Оказывается, вы- оба за Арсенал! Ну, тогда -удачи вашему клубу!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:03
Ура, первая новость лета пока что хорошая.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:41
Да, и это хорошая новость
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 