«Арсенал» и Салиба согласовали условия нового контракта

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вчера, 14:14

Защитник в ближайшее время продлит договор с «Арсеналом».

Сообщается, что стороны смогли согласовать условия дальнейшего сотрудничества, нужно лишь подписать необходимые документы. Новый контракт француза с лондонцами рассчитан на 4 года.

Ранее стало известно, что на игрока претендует клуб Лиги 1.