«Арсенал» и Салиба согласовали условия нового контракта

Защитник Вильям Салиба в ближайшее время продлит договор с «Арсеналом».
Сообщается, что стороны смогли согласовать условия дальнейшего сотрудничества, нужно лишь подписать необходимые документы. Новый контракт француза с лондонцами рассчитан на 4 года.
Ранее стало известно, что на игрока претендует клуб Лиги 1.
Меня Виктор- на всякий случай.
Меня Виктор- на всякий случай.
Спасибо за пожелания в адрес ДИНАМО!!! Как говорил В.В.Лобановский: "Будем стараться"!
Вашему Арсеналу- покорения новых вершин и не только британского футбола!!!
Удачи- всегда и во всём!!!
Спасибо за пожелания в адрес ДИНАМО!!! Как говорил В.В.Лобановский: "Будем стараться"!
Вашему Арсеналу- покорения новых вершин и не только британского футбола!!!
Удачи- всегда и во всём!!!
Благодарю Вас, надеюсь результаты команды не ухудшатся в следующем сезоне.
Так же удачи Вашему Динамо! Надеюсь найдут хорошего тренера, да и состав укрепить не помешало бы
Благодарю Вас, надеюсь результаты команды не ухудшатся в следующем сезоне.
Так же удачи Вашему Динамо! Надеюсь найдут хорошего тренера, да и состав укрепить не помешало бы
Оказывается, вы- оба за Арсенал! Ну, тогда -удачи вашему клубу!!!
Оказывается, вы- оба за Арсенал! Ну, тогда -удачи вашему клубу!!!