Гвардиола: «„Мадрид“, не расслабляйся!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в Лиге чемпионов в шутку пригрозил «Реалу» новыми титулами «горожан».
«Реалу» не стоит расслабляться. Мы в 13 победах в ЛЧ от них. «Мадрид», не расслабляйся!
«Сливочные» являются рекордсменом по числу титулов ЛЧ (14 кубков).
Тебе как фанату МС - поздравок!
Тебе как фанату МС - поздравок!
Думаю МС проставились ему за помощь.
Думаю МС проставились ему за помощь.
Ты, лысый, сам не расслабляйся
Ты, лысый, сам не расслабляйся
Успокойтесь пациент, вы находитесь под наблюдением у специалиста !))
Успокойтесь пациент, вы находитесь под наблюдением у специалиста !))