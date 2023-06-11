Гвардиола: «„Мадрид“, не расслабляйся!»

Главный тренер «Манчестер Сити» после победы в Лиге чемпионов в шутку пригрозил «Реалу» новыми титулами «горожан».

«Реалу» не стоит расслабляться. Мы в 13 победах в ЛЧ от них. «Мадрид», не расслабляйся!