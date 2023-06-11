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Гвардиола: «„Мадрид“, не расслабляйся!»

вчера, 08:49

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в Лиге чемпионов в шутку пригрозил «Реалу» новыми титулами «горожан».

«Реалу» не стоит расслабляться. Мы в 13 победах в ЛЧ от них. «Мадрид», не расслабляйся!

«Сливочные» являются рекордсменом по числу титулов ЛЧ (14 кубков).

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:35
Посмотрите полное интервью. Там ему задавали вопросы, касающиеся Реала, он отвечал...Тогда все понятно будет
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:24
Добрый день Илья!

Тебе как фанату МС - поздравок!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:40, ред.
Мадрид :"Хорошо Хосеп...после 10-го титула в ЛЧ ...в 2347-м году напомни... "
LOpp
LOpp
вчера в 10:40
Лысый физрук с составом в полтора миллиарда себя Великим тренером почувствовал))
nv5cypuvcwgn
nv5cypuvcwgn
вчера в 10:36
    альсато
    альсато
    вчера в 10:26
    уже завтра.эйфория у гвардиолы пройдет))))..и будет лепетать-нам повезло!))))
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 10:05
    Реал М уже усилился на следующий сезон Белингемом.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 09:50
    Лукаку красава... оберегал ворота МС как мог.
    Думаю МС проставились ему за помощь.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 09:42
    Реал есть Реал...
    Ты, лысый, сам не расслабляйся
    bs6g9nzwwqwh
    bs6g9nzwwqwh
    вчера в 09:40
    Следующий сезон все покажет
    drug01
    drug01 ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 09:35
    Не думаю у Сити большой потенциал и отличный тренер!
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 09:31
    Сам свой клуб этими словами потроллил. Где Реал и где МС! Реал это величайший клуб в истории футбола а МС просто игрушка шейхов. Как только он им надоест будут снова бороться за выживанее в Апл. Не когда им не встать в один ряд с грандами футбола!! А это была всего лишь одна случайная победа, первая и последняя в Лч.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 09:31
    Ну да, осталась самая малость, 14 кубков ЛЧ взять и будут впереди.
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 09:28
    Команду конечно Пеп сколотил,очень крепкую,которая может играть,в три стиля,за одну игру,причем разные!!! Комбинирующий,и индивилуалка,и групповая-командная игра!!! В Реале чисто ставка Карло была,на индивидуалку игроков!!! Ну,что поздравляю,с неохотой конечно,но это факт,жаль,что не Интер стал чемпионом,хотя три,ну два верняка были сто процентные,и у Лукаку тоже,как он не попал?!!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 09:27
    И в тот же миг , мания величия поглотила его !)
    Успокойтесь пациент, вы находитесь под наблюдением у специалиста !))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 09:24
    Зря Лукаку не выпустил тренер раньше, не видали бы ушастого как своих ушей)))
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 09:16
    Так Сити везти уже не будет, слишком много топ клубов в плохом состоянии. В следующем сезоне далеко им не дадут пройти, что в АПЛ, что в ЛЧ.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 09:09
    Пеп всегда был острый на язык. Хорошая шутка. Но Реалу действительно не надо расслабляться. Конечно, Сити в ближайшие годы не догонит Реал, но в ближайшем будущем они часто будут пересекаться.
    Гость
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