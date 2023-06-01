Холанд-скунс, поющий Кантона и пять фунтов арбитрам. Лучшие шутки мая

Провожаем футбольный сезон и встречаем лето огненными шутками.
11-е место
На стадионе «Звезда» в Перми впервые за 15 лет обновят газон. Jeck Denielse видит причину в следующем:
После пропажи ещё одного игрока всё-таки решили обновить газон...
10-е место
Квинси Промесу предъявили обвинения в контрабанде наркотиков. Rattlehead вспоминает:
Старые песни о главном.
9-е место
Фанаты «Лестера» считают что их футболисты не достойны футболки клуба. Jeck Denielse нашёл подходящую альтернативу.
А этой ??
8-е место
Эрик Кантона хочет стать автором-исполнителем собственных песен. Варвар7 делает предупреждение критикам:
И не дай бог кто-то скажет что Эрик плохо поёт...
7-е место
Лимассолский Арис, в котором выступает Александр Кокорин, победил Омонию. Пользователь протон тонко подметил что у него есть особая мотивация в играх против этого клуба:
У Саши должен был быть особый настрой на ОМОНию)
6-е место
В списках претендентов на получение приза лучшему вратарю сезона РПЛ вновь ожидаемо есть Игорь Акинфеев. Futurista считает, что:
Приз лучшему вратарю сезона РПЛ должен выглядеть так...
5-е место
«Шахтёр» Солиногорск был лишён титула сезона 2022 за договорные матчи. ncvhd3thkh9g:
В Беларуси 2023 год объявлен годом футбола Италии.
4-е место
Президент «Оренбурга» отметил что чемпионский коридор для «Зенита» не обсуждался в клубе. Jeck Denielse сравнивает:
Чемпионский коридор в Испании
Чемпионский коридор в РПЛ
3-е место
Килиан Мбаппе попросил журналистов не добавлять «его имя в свои салаты». Baggio R. нашёл более подходящий салат для Килиана чем «Оливье».
Кроме оливье никаких других салатов разве нет? Может быть, он такой имел в виду.
2-е место
Наставник «Лидса» Сэм Эллардайса в шутку попытался подкупить арбитров матча пятифунтовой купюрой. John 5mith видит развитие событий так:
Дисквалифицируют за оскорбление судьи взяткой в особо мелких размерах )
1-е место:
Эрлинг Холанд решил использовать необычный «газовый» способ борьбы с обороной Баварии. Варвар7:
Холанд просто применял технический приём «скунс»...)
Шуnя771:
Форсаж включал перед ударом!
95-shishani-95:
Холанд против Баварии: