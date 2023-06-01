Холанд-скунс, поющий Кантона и пять фунтов арбитрам. Лучшие шутки мая

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вчера, 17:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Провожаем футбольный сезон и встречаем лето огненными шутками.

11-е место

На стадионе «Звезда» в Перми впервые за 15 лет обновят газон. Jeck Denielse видит причину в следующем:

После пропажи ещё одного игрока всё-таки решили обновить газон...

10-е место

Квинси Промесу предъявили обвинения в контрабанде наркотиков. Rattlehead вспоминает:

Старые песни о главном.

9-е место

​Фанаты «Лестера» считают что их футболисты не достойны футболки клуба. Jeck Denielse нашёл подходящую альтернативу.

А этой ??

8-е место

Эрик Кантона хочет стать автором-исполнителем собственных песен. Варвар7 делает предупреждение критикам:

И не дай бог кто-то скажет что Эрик плохо поёт...

7-е место

Лимассолский Арис, в котором выступает Александр Кокорин, победил Омонию. Пользователь протон тонко подметил что у него есть особая мотивация в играх против этого клуба:

У Саши должен был быть особый настрой на ОМОНию)

6-е место



В списках претендентов на получение приза лучшему вратарю сезона РПЛ вновь ожидаемо есть Игорь Акинфеев. Futurista считает, что:

Приз лучшему вратарю сезона РПЛ должен выглядеть так...

5-е место

«Шахтёр» Солиногорск был лишён титула сезона 2022 за договорные матчи. ncvhd3thkh9g:

В Беларуси 2023 год объявлен годом футбола Италии.

4-е место

Президент «Оренбурга» отметил что чемпионский коридор для «Зенита» не обсуждался в клубе. Jeck Denielse сравнивает:

Чемпионский коридор в Испании

Чемпионский коридор в РПЛ



3-е место

Килиан Мбаппе попросил журналистов не добавлять «его имя в свои салаты». Baggio R. нашёл более подходящий салат для Килиана чем «Оливье».

Кроме оливье никаких других салатов разве нет? Может быть, он такой имел в виду.

2-е место

Наставник «Лидса» Сэм Эллардайса в шутку попытался подкупить арбитров матча пятифунтовой купюрой. John 5mith видит развитие событий так:

Дисквалифицируют за оскорбление судьи взяткой в особо мелких размерах )

1-е место:

Эрлинг Холанд решил использовать необычный «газовый» способ борьбы с обороной Баварии. ​Варвар7:

Холанд просто применял технический приём «скунс»...)

Шуnя771:

Форсаж включал перед ударом!

95-shishani-95: