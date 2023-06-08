В Аргентине футболиста и помощника арбитра облили мочой во время матча

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вчера, 12:50

Во время матча аргентинской Примеры B между «Расингом» и «Кильмесом» произошёл инцидент.

Игрока, готовящегося выйти на замену, а также помощника арбитра, стоящего рядом, облили жидкостью. Судья определил, что это моча, понюхав её.

Встреча 17-го тура чемпионата завершилась минимальной победой «Кильмеса» (1:0). Команды заканчивали игру вдесятером.