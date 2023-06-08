Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Аргентина. Примера B Насьональ 2023

В Аргентине футболиста и помощника арбитра облили мочой во время матча

вчера, 12:50
Расинг КордобаЛоготип футбольный клуб Расинг Кордоба0 : 1Логотип футбольный клуб КильмесКильмесМатч завершен

Во время матча аргентинской Примеры B между «Расингом» и «Кильмесом» произошёл инцидент.

Игрока, готовящегося выйти на замену, а также помощника арбитра, стоящего рядом, облили жидкостью. Судья определил, что это моча, понюхав её.

Встреча 17-го тура чемпионата завершилась минимальной победой «Кильмеса» (1:0). Команды заканчивали игру вдесятером.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с reddit.com
Роналду оригинально отреагировал на слова Джорджины на презентации воды
Сегодня, 13:28 Фото
Сборная России отреагировала на новость о завершении карьеры Ибрагимовича
05 июня Фото
Холанд-скунс, поющий Кантона и пять фунтов арбитрам. Лучшие шутки мая
01 июняBuzz Lightyear в блоге Народный обозревательКомментарии6
В «Сочи» пошутили о возможном трансфере Месси
01 июня
Директор «Лутона» пошутил на тему использования призовых за выход в АПЛ
28 мая
Болельщики отреагировали на предпочтения в еде экс-игрока сборной Англии
26 мая
Сортировать
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:06
Доказуха не канает! Судья заинтересованное лицо! Нужен независимый эксперт! На вкус на цвет - товарищей нет!
memphis
memphis
вчера в 15:52
Золотой дождь почти как чемпионский
t9rfv5bnhd8h
t9rfv5bnhd8h
вчера в 15:22
Пусть радуются что не фекалиями
eam7u6vcjw2z
eam7u6vcjw2z
вчера в 13:31
Судья определил, что это моча, понюхав её.

Может, это пиво забродило, почти как в старом анекдоте:

Внук подходит к бабушке и говорит: - Бабушка, нас в школе учат говорить только правду, вот я и решил тебе сознаться. В прошлом году я съел банку варенья, а чтоб ты не заметила я в нее накакал... Дед резко вскакивает со стула, бабке дает по голове и орет: - Я же тебе говорил - г-но, а ты засахарилось, засахарилось..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:17
Тут можно экспертов по таким делам привлечь, Бузакка как раз сейчас свободен.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 13:15
Хорошо хоть не на вкус определил)
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 13:06
В России по ТВ один "доктор" целую страну мочой поливал некоторое время.
8mfr38939rq3
8mfr38939rq3
вчера в 13:04
В следующий раз обольют жидким калом
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:58
Что то сообщения о "подвигах" футбольных неадекватов всё мрачнее и мрачнее...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:52
Аууууу, выручайте !!! Штрих код, как понял меня, приём приём !!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 