В Аргентине футболиста и помощника арбитра облили мочой во время матча

Во время матча аргентинской Примеры B между «Расингом» и «Кильмесом» произошёл инцидент.
Игрока, готовящегося выйти на замену, а также помощника арбитра, стоящего рядом, облили жидкостью. Судья определил, что это моча, понюхав её.
Встреча 17-го тура чемпионата завершилась минимальной победой «Кильмеса» (1:0). Команды заканчивали игру вдесятером.
Может, это пиво забродило, почти как в старом анекдоте:
Внук подходит к бабушке и говорит: - Бабушка, нас в школе учат говорить только правду, вот я и решил тебе сознаться. В прошлом году я съел банку варенья, а чтоб ты не заметила я в нее накакал... Дед резко вскакивает со стула, бабке дает по голове и орет: - Я же тебе говорил - г-но, а ты засахарилось, засахарилось..
Может, это пиво забродило, почти как в старом анекдоте:
Внук подходит к бабушке и говорит: - Бабушка, нас в школе учат говорить только правду, вот я и решил тебе сознаться. В прошлом году я съел банку варенья, а чтоб ты не заметила я в нее накакал... Дед резко вскакивает со стула, бабке дает по голове и орет: - Я же тебе говорил - г-но, а ты засахарилось, засахарилось..