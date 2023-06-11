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Линекер пошутил над тем, как Лукаку помешал забить Димарко в финале ЛЧ

вчера, 08:15
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер в соцсетях пошутил над эпизодом, в котором нападающий «Интера» Ромелу Лукаку помешал своему партнеру по команде Федерико Димарко забить гол в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).

Блестящий блок от Лукаку.

На 71-й минуте Димарко пробил головой в сторону ворот «горожан», но попал в перекладину. Траектория полета мяча позволила ему еще раз пробить головой, но на пути оказался Лукаку.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 12:36
На пути мяча в ворота при ударе Димарко, кроме Лукаку, находился ещё защитник Сити. Поэтому вероятность гола была нулевой. Это было видно практически на всех повторах. Но надо же на кого то повесить всех собак.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 12:13
Нужно было выпускать Лукаку в старте и уже во втором тайме Джеко которому 37 лет. Понятно что Джеко не будет бегать большую часть матча, а эпизод с Лукаку это уже был стеб, что замена была неправильной. Хотя это всего лишь предположение и по большому счету Индзаги все равно молодец учитывая состав который уступал МС, с таким составом было бы сложно тягаться, а Пеп сделал то что должен был.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:53, ред.
2018-год...
Кевин не расстраивайся...когда-нибудь я помогу тебе взять ЛЧ....
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ 85awzm9v5upw (раскрыть)
вчера в 10:45
погба наколдовал
ОПС
ОПС
вчера в 10:41
Каждый шутит как может. Хорошо хоть цвет блока не стал обозначать. А то бы шутка вышла боком.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:07, ред.
Задумка Симоне Индзаги была проста, Джеко должен был напрягать игроков обороны МС, а потом Лукаку должен был выйти и забить.
Но данная тактика полностью провалилась.
Джеко был ужасно бесполезен, а вышедший свежий Лукаку хоть и проявил какую то активность, но все действия были как будто изначальна обречены на неудачу.
Два раза ударил в створ, но удары были очень слабы и летели прямо во вратаря, а ещё один удар был очень не точен.
Ну, а момент на 71 минуте без комментариев, Лукаку спас МС от гола.

Уж лучше Симоне Индзаги раньше выпустил бы Мхитаряна, но он до конца надеялся на габариты Лукаку и тупые закидушки в штрафную.
Elliada
Elliada
вчера в 09:10
Как бы шутки в травлю не переросли
альсато
альсато
вчера в 08:46
лучший бомбардир (чемпионата мира 86). имеет право шутить-как угодно и над кем угодно!!!)))...ибо...он "МУДРЕЦ"!)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:37
Это был не день Лукаку,нечего не получалось!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:37
После победы можно шутить как угодно
85awzm9v5upw
85awzm9v5upw
вчера в 08:32
Ромелу стал каким-то неудачником со времён ЧМ
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:29
Габариты Лукаку не оставили не каких шансов Димарко...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:22
Лукаку делал ставку на поражение Интера...
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