Линекер пошутил над тем, как Лукаку помешал забить Димарко в финале ЛЧ

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер в соцсетях пошутил над эпизодом, в котором нападающий «Интера» Ромелу Лукаку помешал своему партнеру по команде Федерико Димарко забить гол в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).
Блестящий блок от Лукаку.
На 71-й минуте Димарко пробил головой в сторону ворот «горожан», но попал в перекладину. Траектория полета мяча позволила ему еще раз пробить головой, но на пути оказался Лукаку.
Но данная тактика полностью провалилась.
Джеко был ужасно бесполезен, а вышедший свежий Лукаку хоть и проявил какую то активность, но все действия были как будто изначальна обречены на неудачу.
Два раза ударил в створ, но удары были очень слабы и летели прямо во вратаря, а ещё один удар был очень не точен.
Ну, а момент на 71 минуте без комментариев, Лукаку спас МС от гола.
Уж лучше Симоне Индзаги раньше выпустил бы Мхитаряна, но он до конца надеялся на габариты Лукаку и тупые закидушки в штрафную.
Но данная тактика полностью провалилась.
Джеко был ужасно бесполезен, а вышедший свежий Лукаку хоть и проявил какую то активность, но все действия были как будто изначальна обречены на неудачу.
Два раза ударил в створ, но удары были очень слабы и летели прямо во вратаря, а ещё один удар был очень не точен.
Ну, а момент на 71 минуте без комментариев, Лукаку спас МС от гола.
Уж лучше Симоне Индзаги раньше выпустил бы Мхитаряна, но он до конца надеялся на габариты Лукаку и тупые закидушки в штрафную.
Кевин не расстраивайся...когда-нибудь я помогу тебе взять ЛЧ....
Кевин не расстраивайся...когда-нибудь я помогу тебе взять ЛЧ....