Линекер пошутил над тем, как Лукаку помешал забить Димарко в финале ЛЧ

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вчера, 08:15

Экс-футболист сборной Англии в соцсетях пошутил над эпизодом, в котором нападающий «Интера» помешал своему партнеру по команде забить гол в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).

Блестящий блок от Лукаку.

На 71-й минуте Димарко пробил головой в сторону ворот «горожан», но попал в перекладину. Траектория полета мяча позволила ему еще раз пробить головой, но на пути оказался Лукаку.