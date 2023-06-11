Гвардиола догнал Луческу по числу титулов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выиграл с командой Лигу чемпионов.
Этот трофей стал для специалиста 35-м в карьере в качестве рулевого. По этому показателю он сравнялся с Мирчей Луческу. Лидером рейтинга является экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.
Гвард побеждал на самом высоком европейском уровне!!! Ни о каком сравнении этих двух тренеров не может быть и речи!!!
Гвард- стратег, Луческу- тактик, но тоже- на определенном примитивном уровне. Я много лет следил за ЧУ и в частности за Шахтером Луческу. Поэтому, имею представление из личных наблюдений...
Вот в чем не откажешь румыну, так это в том, что он умел растить и развивать талант молодых футболистов- это правда!!! Достаточно взглянуть, сколько игроков Шахтера, после Донецка, заиграли в самых топовых европейских клубах!!! Этого- не отнять!
Гвард побеждал на самом высоком европейском уровне!!! Ни о каком сравнении этих двух тренеров не может быть и речи!!!
Гвард- стратег, Луческу- тактик, но тоже- на определенном примитивном уровне. Я много лет следил за ЧУ и в частности за Шахтером Луческу. Поэтому, имею представление из личных наблюдений...
Вот в чем не откажешь румыну, так это в том, что он умел растить и развивать талант молодых футболистов- это правда!!! Достаточно взглянуть, сколько игроков Шахтера, после Донецка, заиграли в самых топовых европейских клубах!!! Этого- не отнять!
Как я уже отмечал, Луческу- с большой любовью и знанием дела шлифовал талант молодых футболистов- Мхитарян, Коста, Фернандес, и многие другие - непосредственно его воспитанники!!!
Но стратегом румын никогда не был. Достаточно вспомнить его разгромные поражения в ЛЧ с Шахтером, в составе которого играли будущие звезды европейского уровня. Даже его победа в Кубке УЕФА выглядела во многом случайной, если вспомнить, какие соперники были у Шахты в том турнире.
Гвард и Луческу - абсолютно разные уровни, разные турниры и разные победы. Поэтому, подсчитывать количество трофеев этих двух тренеров- само по себе неуместно.
Не так давно румын сравнил себя с Лобановским, и заявил, что выиграл больше знаменитого Мэтра. При этом Луческу видимо забыл что Лобан работал в чемпионате СССР, который в то время входил в пятёрку самых элитных клубных чемпионатов Европы!!!
Как я уже отмечал, Луческу- с большой любовью и знанием дела шлифовал талант молодых футболистов- Мхитарян, Коста, Фернандес, и многие другие - непосредственно его воспитанники!!!
Но стратегом румын никогда не был. Достаточно вспомнить его разгромные поражения в ЛЧ с Шахтером, в составе которого играли будущие звезды европейского уровня. Даже его победа в Кубке УЕФА выглядела во многом случайной, если вспомнить, какие соперники были у Шахты в том турнире.
Гвард и Луческу - абсолютно разные уровни, разные турниры и разные победы. Поэтому, подсчитывать количество трофеев этих двух тренеров- само по себе неуместно.
Не так давно румын сравнил себя с Лобановским, и заявил, что выиграл больше знаменитого Мэтра. При этом Луческу видимо забыл что Лобан работал в чемпионате СССР, который в то время входил в пятёрку самых элитных клубных чемпионатов Европы!!!