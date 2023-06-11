Гвардиола догнал Луческу по числу титулов

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вчера, 11:58

Главный тренер «Манчестер Сити» выиграл с командой Лигу чемпионов.

Этот трофей стал для специалиста 35-м в карьере в качестве рулевого. По этому показателю он сравнялся с . Лидером рейтинга является экс-наставник «Манчестер Юнайтед» .