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Гвардиола догнал Луческу по числу титулов

вчера, 11:58

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выиграл с командой Лигу чемпионов.

Этот трофей стал для специалиста 35-м в карьере в качестве рулевого. По этому показателю он сравнялся с Мирчей Луческу. Лидером рейтинга является экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

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Все комментарии
BDA8181
BDA8181 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:07
А теперь если вспомнить, кого выплатил лысый шарлатан?!))) Он только на всем готовом эксплуататор.
karnager
karnager
вчера в 16:00
Правильно ли я понимаю, что Гвардиола - Азбука вкуса, а Луческу - Магнит?
Islam0500
Islam0500
вчера в 15:56
Надо сравнивать не по количеству, а весу титулов. Например, 1 титул ЛЧ будет весомее, чем 10 титулов чемпионата Украины.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:51
Догнать самого Луческу - это великое достижение! И кто бы мог подумать, что это удастся никому ранее неизвестному начинающему тренеру Гвардиола.
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 15:39, ред.
Приветствую, Дружище!!!
Как я уже отмечал, Луческу- с большой любовью и знанием дела шлифовал талант молодых футболистов- Мхитарян, Коста, Фернандес, и многие другие - непосредственно его воспитанники!!!

Но стратегом румын никогда не был. Достаточно вспомнить его разгромные поражения в ЛЧ с Шахтером, в составе которого играли будущие звезды европейского уровня. Даже его победа в Кубке УЕФА выглядела во многом случайной, если вспомнить, какие соперники были у Шахты в том турнире.

Гвард и Луческу - абсолютно разные уровни, разные турниры и разные победы. Поэтому, подсчитывать количество трофеев этих двух тренеров- само по себе неуместно.

Не так давно румын сравнил себя с Лобановским, и заявил, что выиграл больше знаменитого Мэтра. При этом Луческу видимо забыл что Лобан работал в чемпионате СССР, который в то время входил в пятёрку самых элитных клубных чемпионатов Европы!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:24
Что там журналюги курят,когда сопоставляют такие факты?!! А качество кубков,как правильно,вы подметили!! Конечно,в свое время киевский Динамо тот же выигрывали,что они кубок,кубков,или кубок уефа,уже не помню,но Мирче там и рядом не было,и лч не выигрывал,насколько помнится даже около финала,его команды не было!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:20
Гвардиолу теперь только Семак обгонит....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:45
А сколько у САФа?
Elliada
Elliada
вчера в 14:26
35 трофеев за 14 лет!!!!! 2,5 трофея в год. Сумасшедший темп. Причем Гвардиола берет не только количеством, но и качеством трофеев: 3 ЛЧ с двумя разными командами, 3 выигранные топ лиги, причем каждую выигрывал 3 раза подряд, 3 клубные ЧМ, 3 Суперкубка УЕФА и куча национальных кубков и суперкубков. Единственный, кто выигрывал требл дважды. Первый, кто выиграл все трофеи в течение одного календарного года (Барселона 2009).

По качеству трофеев обошел лидера рейтинга самых титулованных тренеров в истории Алекса Фергюсона. Если сохранит темп, то через 6-7 лет обойдет и по количеству. По качеству трофеев Гвардиола соревнуется только с Карло Анчелотти, у которого 4 победы в ЛЧ и выигранные чемпионаты во всех топ лигах.
311
311
вчера в 14:06
Ожидание: Гвардиола самый великий тренер в истории!! Бла бла бла.
Реальность: Гвардиола догнал Луческу по числу титулов.
Capral
Capral
вчера в 13:29
Само по себе сравнение Гварда с Луческу- примитивное и смешное!!! Румын, большинство своих трофеев выигрывал в Украине. Надо ли говорить об уровне украинского футбола? Хотя, надо признать, что в "нулевых", конкуренция в ЧУ присутствовала и команды были приличные- Днепр, Заря, Киев и тд. Но в любом случае, уровень турниров Гварда и Луческу- несопоставим для сравнения!!! Да, однажды, Луческу выиграл КУ, ну и всё!
Гвард побеждал на самом высоком европейском уровне!!! Ни о каком сравнении этих двух тренеров не может быть и речи!!!

Гвард- стратег, Луческу- тактик, но тоже- на определенном примитивном уровне. Я много лет следил за ЧУ и в частности за Шахтером Луческу. Поэтому, имею представление из личных наблюдений...

Вот в чем не откажешь румыну, так это в том, что он умел растить и развивать талант молодых футболистов- это правда!!! Достаточно взглянуть, сколько игроков Шахтера, после Донецка, заиграли в самых топовых европейских клубах!!! Этого- не отнять!
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:59
Если будет каждый год по три трофея брать, то и сэра Алекса сможет догнать
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 12:57
Не зря же его называют лысым шарлатаном)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:40
Теперь надо догонять Фергюсона!
bv9ga5xvmmse
bv9ga5xvmmse
вчера в 12:39
Интересно как там Цыган затесался
альсато
альсато
вчера в 12:30
у Хосепа-все еще впереди!..и забвение-тоже!)))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:30
Упс благодаря этой победе и Мирчу вспомнили...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:27
Вот не знал, что у Луческу столько титулов...
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