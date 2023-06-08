Два Мойеса, песня про Боуэна и тайна мыльных пузырей. Вечеринка у хулиганов с Зелёной улицы

1686220221

вчера, 13:30

Истории о победителе Лиги Конференций.

У Мойеса второй трофей за 25 лет карьеры

И первый ценный, так как Суперкубок Англии это один матч. Теперь драгоценная медаль на шее у Дэвида Мойеса, но другого. Отцу тренера «Вест Хэма» 87 лет. Когда-то он был скаутом «Эвертона», преподавал в колледже. Десятки лет старший Дэвид Мойес смотрит футбол, вчера был на стадионе в Праге. И получил от сына золотую медаль в награду за воспитание и поддержку. Красивая история.

А вот сама победа Мойеса подчеркивает, насколько слабенькие в 21-м веке британские тренеры. Шотландец Дэвид стал первым после Фергюсона тамошним наставником с победой в Европе, а ведь сэр Алекс на пенсии 11 лет. «Вест Хэм» Мойеса наконец отработал часть вложений. Чешский совладелец Даниэль Кретинский, как и другие инвесторы, вложили в команду немало денег.

Поэтому отдаем должное «Фиорентине», которая дала бой англичанам в финале. Но уступили. История капитана «фиалок» Бираги, который не изображал умирающего лебедя после того, как злые фанаты бросали в него стаканы и разбили голову, оказалась трагедией. После перерыва Кристиан случайно сыграл рукой в своей штрафной. А позже неаккуратно выстроил линию офсайда, позволив Боуэну забить победный мяч.

Мойес не дошел до серии пенальти, сохранил нервы и оставил силы на танцы. Немолодой тренер искренне пел и плясал после победы, а футболисты смеялись, потому что таким «гафера» не видели. Шестидесятилетнему Мойесу было важно взять европейский трофей. Возле отеля и на стадионе Дэвид даже спел вместе с фанатами и игроками знаменитую песенку о Джарроде Боуэне.

Футболисты «Вест Хэма» поют о сексе Боуэна

А всё потому, что он зять и муж знаменитостей. Актер Дэнни Дайер не из тех, кого в мире знают по фамилии. Но 45-летний британец сыграл главную роль в фильме «Фабрика футбола». Также он светился в «Костоломе» со Стэйтемом. Снимался во многих фильмах, знакомое лицо. И автор победного гола в финале Лиги Конференций видит черты Дайера каждый день. Боуэн в отношениях с дочерью актера. У пары пополнение, две недели назад родились близняшки Саммер и Стар.

Дэни Дайер – так зовут дочь актера Дэнни, не перепутайте с отцом, является участницей реалити-шоу в Великобритании. Местная публика ее прекрасно знает. И хулиганистые фанаты «Вест Хэма» сочинили короткую песенку про личную жизнь одного из лидеров и известной блондинки:

Боуэн зажигает, ***** Дэни Дайер.

Разумеется, женщине не нравится строчка про ее сексуальную жизнь. Но что поделать, если песенка пошла в народ? Футболисты «Вест Хэма» поют эту строчку в раздевалке после побед, Боуэну и его подруге пришлось смириться. А главный твист этой истории, что тесть футболиста – давний фанат «Вест Хэма». Вчера актер Дэнни сделал отсылку к песенке, только вместо ругательства предложил Боуэну обнять его дочь, или что-то в этом культурном роде.

«Молотобойцев» встретят мыльными пузырями

Не стоит забывать, что «Вест Хэм» случайно привел в футбол миллионы людей. «Фабрика футбола» была популярным фильмом, но еще есть «Зелёная улица» или «Хулиганы». Элайджа Вуд, он же Фродо, Чарли Ханнэм, он же главный герой сериала «Сыны анархии», и многие другие молодые актеры стали частью футбольного фольклора благодаря наивной, но колоритной картине о хулиганах «Вест Хэма».

На Зелёной улице располагался старый стадион «Болейн Граунд», снесенный в 2016-м. 112 лет на «Аптон Парк» играли в футбол, даже после нацистских бомбардировок Лондона. Именно на арене «Вест Хэма» зрители увидели мыльные пузыри, запущенные в конце девяностых. А вот песню исполняли более сотни лет. В конце 19 века английский художник Джон Милле нарисовал картину «Мыльные пузыри», изобразив на ней своего сына.

Произведение стало знаменитым, когда его начали использовать для рекламы мыла. А в 1918-м на Бродвее поставили мюзикл «Уходящее шоу», в котором впервые прозвучала песенка «Я всегда буду надувать пузыри». Дальше песня стала хитом в Англии. Одному из фанатов футбола понравился текст, он его немного переделал. А поскольку на поле был парень, похожий на ребенка с картины с пузырями, то его прозвали Бабблс.

Пусть игрок не стал знаменитым, песня о пузырях в итоге стала одной из визитных карточек «Вест Хэма». А в конце 20 века болельщики лондонцев решили попасть в Книгу рекордов Гиннесса, одновременно надув тысячи мыльных пузырей на «Аптон Парк». Так родилась традиция. «Вест Хэм» выходит на поле с мыльными пузырями. В тексте есть строчки, как удача прячется от лирического героя, но он не унывает.

Хорошая метафора, подходит клубу. «Вест Хэм» был и остается середняком. Новые Херст и Мур надолго не задержатся, как не задержались Рио Фердинанд и Лэмпард. Но люди получают удовольствие от работы, попутно радуя работяг, которых среди фанатов «Вест Хэма» предостаточно. Сегодня они не очень трезвые, но пошли на работу, сохранив воспоминания о первом за 43 года трофее любимого клуба.

«Молотобойцев» любят не за победы, а за сам факт существования. У Ди Канио, Джо Коула, Каррика, Пайета, Паркера и, разумеется, Нобла сегодня тоже есть повод отпраздновать. Пусть без них на поле, но «Вест Хэм» вписал имя в историю европейского футбола нового века. Всегда жаль достойного финалиста, игроки «Фиорентины» перенервничали, их созидательность уступила организованности соперника.