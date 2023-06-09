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«Реал» второй год подряд получил приз за честную игру в Ла Лиге

вчера, 09:55

«Реал» второй сезон подряд удостоился награды за честную игру в Ла Лиге.

Приз присуждается команде с наименьшим количеством фолов, а также жёлтых и красных карточек. В рейтинге Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) мадридцы набрали 80 штрафных очков. Второе место занял «Вильярреал» (104 балла), а третье — «Атлетик» (113).

За каждую жёлтую карточку даётся 1 очко, за прямую красную — 3 (если срок дисквалификации больше трёх матчей, то начисляется ещё один балл за каждую пропущенную игру). «Реал» за сезон получил 68 жёлтых и 2 красные карточки, в среднем зарабатывая менее двух карточек за матч. «Сливочные» стали единственной командой, не получившей ни одной прямой красной карточки в прошедшей кампании (удаление форварда Винисиуса Жуниора в майской игре с «Валенсией» позже было отменено). Показатель количества фолов у подопечных Карло Анчелотти также самый низкий — 367, менее десяти за встречу.

«Реал» второй год подряд получил приз за честную игру в Ла Лиге

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Перевод с as.com
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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:50
Барса - чемпион, а у Реала утешительный приз)
ДСА
ДСА
вчера в 14:25
Играли бы жестче - были бы чемпионами.
just futball
just futball
вчера в 13:00
Эффект Рамоса. Как он уехал из Реала. Реал стал цыпочкой. Пушыстики
Илья85
Илья85 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:33, ред.
Так это даже комментаторы матчей лч отмечали,что его поведение в лч сильно отличается от ла лиги. В лч,он даже не спорит с судьей,не аплодирует ему. А в ла лиге он себя чувствует звездой
shlomo
shlomo
вчера в 10:14
Судя по статистике самые хулиганы собрались в Эспаньоле...:))
Nick Bitsadze
Nick Bitsadze
вчера в 10:12
Интересно было бы, если бы за отчисления Негрейре тоже добавляли штрафных балов
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:02
Я, сколько ни смотрел ЛЧ в этом году, дерущегося и ругающегося Вини не видел)
протон
протон
вчера в 09:58
Леандовскому за жест не акцентированный в адрес судьи — дисквалификация более 2 матчей,
Винисиус дерётся и ругается в каждом матче — даже жёлтые не всегда получал и 0 красных
Гость
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