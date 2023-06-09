«Реал» второй год подряд получил приз за честную игру в Ла Лиге

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вчера, 09:55

«Реал» второй сезон подряд удостоился награды за честную игру в Ла Лиге.

Приз присуждается команде с наименьшим количеством фолов, а также жёлтых и красных карточек. В рейтинге Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) мадридцы набрали 80 штрафных очков. Второе место занял «Вильярреал» (104 балла), а третье — «Атлетик» (113).

За каждую жёлтую карточку даётся 1 очко, за прямую красную — 3 (если срок дисквалификации больше трёх матчей, то начисляется ещё один балл за каждую пропущенную игру). «Реал» за сезон получил 68 жёлтых и 2 красные карточки, в среднем зарабатывая менее двух карточек за матч. «Сливочные» стали единственной командой, не получившей ни одной прямой красной карточки в прошедшей кампании (удаление форварда Винисиуса Жуниора в майской игре с «Валенсией» позже было отменено). Показатель количества фолов у подопечных Карло Анчелотти также самый низкий — 367, менее десяти за встречу.