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«Спартак» назвал имена претендентов на звание лучшего игрока сезона

вчера, 20:22

Пресс-служба «Спартака» объявила имена претендентов на звание лучшего игрока команды по итогам сезона 2022/23.

На приз номинированы: Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Александр Соболев и Квинси Промес.

«Спартак» назвал имена претендентов на звание лучшего игрока сезона

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:18
Лучший - в верхнем ряду...в центре...
Сп62
Сп62 ответ 2aqf964zte82 (раскрыть)
вчера в 22:07
А выбирать будут люди достойные. Остальным не стоит париться.
2aqf964zte82
2aqf964zte82
вчера в 21:03
Трудно среди серости выбрать.
zkqg2wydq2cc
zkqg2wydq2cc
вчера в 20:58
Ни одного достойного, один мусор
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:44
У нас всё возможно)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:39
Не случайно они на 4 и 5 местах. Это Спартак объявил таких, а может фаны КЮ других выберут. Такое возможно?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:23, ред.
Джикия Жора и без обсуждений!)
Остальные или по судам тащатся или по полю...)
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