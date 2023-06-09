«Спартак» назвал имена претендентов на звание лучшего игрока сезона

Пресс-служба «Спартака» объявила имена претендентов на звание лучшего игрока команды по итогам сезона 2022/23.
На приз номинированы: Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Александр Соболев и Квинси Промес.
Пресс-служба «Спартака» объявила имена претендентов на звание лучшего игрока команды по итогам сезона 2022/23.
На приз номинированы: Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Александр Соболев и Квинси Промес.
Остальные или по судам тащатся или по полю...)
Остальные или по судам тащатся или по полю...)