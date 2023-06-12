«Реал» включился в борьбу за трансфер нападающего «Айнтрахта»

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани продолжает привлекать внимание топ-клубов.
По данным источника, в борьбу за трансфер игрока включился «Реал».
Среди других команд, которые претендуют на подписание форварда, фигурируют «Бавария», ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Стилестически командная игра Айнтрахта выстроена так, что вся команда играет на своего форварда и по этому практически все форварды Айнтрахта выдавали забивные сезоны....далее клуб их очень выгодно продавал и приобретал новых, после снова все шло по кругу....
Выстрелил Йович, продали, Выстрелил Аллер-продали, выстрелил Андре Сильва-продали и его, в этом сезоне главной ударной единицей был Коло Муани, уверен и его выгодно продадут, и найдут другого под свою модель, но ни один из тех кто много забивал в Айнтрахне, в другом клубе и близко не подбирался к своей результативности как в Бундеслиге
Стилестически командная игра Айнтрахта выстроена так, что вся команда играет на своего форварда и по этому практически все форварды Айнтрахта выдавали забивные сезоны....далее клуб их очень выгодно продавал и приобретал новых, после снова все шло по кругу....
Выстрелил Йович, продали, Выстрелил Аллер-продали, выстрелил Андре Сильва-продали и его, в этом сезоне главной ударной единицей был Коло Муани, уверен и его выгодно продадут, и найдут другого под свою модель, но ни один из тех кто много забивал в Айнтрахне, в другом клубе и близко не подбирался к своей результативности как в Бундеслиге