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«Реал» включился в борьбу за трансфер нападающего «Айнтрахта»

вчера, 15:14

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани продолжает привлекать внимание топ-клубов.

По данным источника, в борьбу за трансфер игрока включился «Реал».

Среди других команд, которые претендуют на подписание форварда, фигурируют «Бавария», ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Squirrel96
Squirrel96 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:14
Спасибо, исправлено
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:20
ВключилСЯ*
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:20
Рандаль Коло Муани. Многим даже неизвестно, кто этот человек такой. И есть много таких, кто запомнил его промах в финале Чемпионата мира 2022 года в Катаре. Но как мне, лучше взять его, чем Харри Кейна. Этот игрок может стать очень хорошим бомбардиром. Да и возраст у него подходящий, нежели у Кейна. Если не заиграет, то можно будет спокойно продать его. Самое главное, чтоб не предлагали большой зарплаты. А то, ещё будет доить как Азар, Бэйл, Мариано и т.д. В любом случае, успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Nazi
Nazi
вчера в 20:03
Коло или как его там, никогда не очухается от тупого недоудара быдлоаргам.
Пожалуйста, только не в Париж..
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:26
Покупать форвардов у Айнтрахта рискованно, сейчас объясню почему я так думаю...
Стилестически командная игра Айнтрахта выстроена так, что вся команда играет на своего форварда и по этому практически все форварды Айнтрахта выдавали забивные сезоны....далее клуб их очень выгодно продавал и приобретал новых, после снова все шло по кругу....
Выстрелил Йович, продали, Выстрелил Аллер-продали, выстрелил Андре Сильва-продали и его, в этом сезоне главной ударной единицей был Коло Муани, уверен и его выгодно продадут, и найдут другого под свою модель, но ни один из тех кто много забивал в Айнтрахне, в другом клубе и близко не подбирался к своей результативности как в Бундеслиге
adekvat
adekvat
вчера в 16:08
Включил или включился, исправте.
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
вчера в 16:03, ред.
Коло Муани - это как Грилиш в МС у него потенциал есть он хорош в скорости, 1 в 1 не трудно обыгрывать. Лично я бы его брал вместо Кейна за те деньги, я бы согласился даже 75млн который Айнтрахт хочет, во Франции проявил конечно, но все помнят только тот промах с аргами, очень жаль.
Cympak-05
Cympak-05 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 15:59, ред.
Коло себя и во Франции проявил.. тут риска меньше но цена больше. Да и возраст не такой юный
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 15:38
Ну конечно, видимо, поэтому Рой Макай за Депортиво забил 29 голов в одном из сезонов, а за Баварию, с более крутыми помощниками, лучший результат 23 гола.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:34
Рисковый трансфер. С Айнтрахта одного уже взяли Йовича и в Реале он провалился. Как бы этот тоже не повторил его путь. В Бундеслиге легко голы забевать а в Испании нет.
txskdtkkp89q
txskdtkkp89q
вчера в 15:21
Вовсе не уровня Реала игрок этот косячник
t6h6v7grj3kw
t6h6v7grj3kw
вчера в 15:18
Реалу надо сейчас забивной форвард
Гость
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