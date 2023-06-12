«Челси» установил цену за Маунта для МЮ

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может перейти в «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, МЮ направил предложение по трансферу игрока. Личные условия с футболистом уже согласованы.
«Челси» предлагает настаивать на своем, лондонский клуб хочет выручить за переход Маунта 80 млн евро.
Челси сейчас в таком положении, когда клубу необходимы продажи игроков и разгрузка зарплатной ведомости, иначе возникнут проблемы с ФФП не в это так в следующее ТО, так что с ними можно торговаться, и совершить поздний трансфер. Думаю тоже самое может возникнкть и с Хаверцем, Реал откащывается много платить, могут тоде тянуть время и ждать, синим нужны трансферы под Поча, а значить и продажи будут
Челси сейчас в таком положении, когда клубу необходимы продажи игроков и разгрузка зарплатной ведомости, иначе возникнут проблемы с ФФП не в это так в следующее ТО, так что с ними можно торговаться, и совершить поздний трансфер. Думаю тоже самое может возникнкть и с Хаверцем, Реал откащывается много платить, могут тоде тянуть время и ждать, синим нужны трансферы под Поча, а значить и продажи будут
В итоге обиженки владельцы надеюсь все же договорятся с ним. Маунта с одной стороны тоже можно понять, когда всякие шланги-новички вроде Стерлинга и Кулибали зарабатывают по 310 и 290 тысяч в неделю. С Джеймсом так же легко продлили контракт, а на Маунта обиделись из-за критики, когда те поувольняли всех с клуба.
В итоге обиженки владельцы надеюсь все же договорятся с ним. Маунта с одной стороны тоже можно понять, когда всякие шланги-новички вроде Стерлинга и Кулибали зарабатывают по 310 и 290 тысяч в неделю. С Джеймсом так же легко продлили контракт, а на Маунта обиделись из-за критики, когда те поувольняли всех с клуба.