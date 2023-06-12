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«Челси» установил цену за Маунта для МЮ

вчера, 08:28

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, МЮ направил предложение по трансферу игрока. Личные условия с футболистом уже согласованы.

«Челси» предлагает настаивать на своем, лондонский клуб хочет выручить за переход Маунта 80 млн евро.

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Все комментарии
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков
вчера в 13:33
Объясните Боули,что мы хотим купить Маунта а не мамонта за 80 млн))))))))
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 12:43
Не стоит он таких денег.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 12:21
Это грабеж средь бела дня)). И не надо завидовать, что МЮ попал в ЛЧ))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:40
Значит особо и продавать не хотят.
В итоге обиженки владельцы надеюсь все же договорятся с ним. Маунта с одной стороны тоже можно понять, когда всякие шланги-новички вроде Стерлинга и Кулибали зарабатывают по 310 и 290 тысяч в неделю. С Джеймсом так же легко продлили контракт, а на Маунта обиделись из-за критики, когда те поувольняли всех с клуба.
galem72
galem72
вчера в 10:24
Не думаю, что его заберут за такую сумму. Пусть он сборник и англичанин в АПЛ, но не такие бабки выкидывать за Маунта, у которого остался всего 1 год по контракту, а продлевать он его не собирается.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:58
Сначала нужно было договориться с клубом, а потом уж договариваться с игроком.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:58
Цена явно завышена !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:56
МЮ в безвыходном положении: с игроком уже договорились, придется соглашаться на условия Челси.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:45
ОПС
ОПС
вчера в 09:43
Цена конечно, нереальная, но на то и рынок что бы торговаться. Естественно цена снизится, но насколько, вот и понаблюдаем.
Бубнин
Бубнин
вчера в 09:20
Заявленная сумма говорит о том, что хотят продать всех трех Маунтов.
k3yb967apqjs
k3yb967apqjs
вчера в 09:01
На такой ценник только ПСЖ-шка какой-нибудь может клюнуть
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:01
Думаю сторгуются на 50 млн
Челси сейчас в таком положении, когда клубу необходимы продажи игроков и разгрузка зарплатной ведомости, иначе возникнут проблемы с ФФП не в это так в следующее ТО, так что с ними можно торговаться, и совершить поздний трансфер. Думаю тоже самое может возникнкть и с Хаверцем, Реал откащывается много платить, могут тоде тянуть время и ждать, синим нужны трансферы под Поча, а значить и продажи будут
azp5mp6cretu
azp5mp6cretu
вчера в 08:59
Ему полтинник красная цена
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:53
Интересно а какая цена на него для других клубов????....Наверняка намного ниже.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 08:50, ред.
Дружок Гринвуда, теперь будут вместе. Но - дороговато раза в два! Лукаку покупали за столько.
shlomo
shlomo
вчера в 08:49
Думаю, что специально цену завышают, чтобы потом поторговаться...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:48
В этом сезоне он сыграл слабовато,впрочем как и вся команда Челси!
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:43
А что разве в Челси знают, что делать.
Покупка, продажа, ценник с потолка на авось.
Бедный Челси, кому ты достался .
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
вчера в 08:38
Реальная цена 30млн максимум
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