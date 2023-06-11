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Зарплата Неймара в «Аль-Хиляле» может оказаться сопоставимой с Роналду

вчера, 20:31

«Аль-Хиляль» намерен подписать нападающего ПСЖ Неймара.

По информации источника, саудовский клуб хочет осуществить трансфер бразильца после неудавшегося перехода Лионеля Месси, который решил продолжить карьеру в «Интер Майами». Отмечается, что саудовская делегация в пятницу вылетела в Париж, чтобы узнать, готов ли форвард к переезду в ближневосточную страну. Если сделка состоится, то Неймар будет зарабатывать 200 млн евро в год. Таким образом, его условия будут сопоставимы с теми, что получил Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

«Аль-Хиляль» готов заплатить «Пари Сен-Жермен» за трансфер 45 млн евро, но переговоров пока ещё не было.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:32
Тот редкий случай, когда з/п игроков и их статус сопоставимы у обоих.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:31
Неймар думать не будет))
Alex12357
Alex12357 ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 21:27
И правильно сделает!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 21:15
Им тоже пойдёт Неймар, имя известное, на слуху, сделает им бабки, не Месси конечно, но шейхи всё равно на нём заработают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:57
Как бы шальные деньги шейхов не погубили футбол...
Elliada
Elliada
вчера в 20:54
И пусть Мбаппе захватят
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:54
Тут главное, что бы на один цент, но было больше, чем у Роналду.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:54
Неймар рванёт за такими деньжищами!
BDA8181
BDA8181
вчера в 20:47
Если свершиться , то две истерички в одной лиге, уххх)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:40, ред.
Рад за бразильца, хорошая пенсия, пусть и ранняя
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 20:39
Деньги в наше время решают многое.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:38
Еще мог бы поиграть в Европе.
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