Зарплата Неймара в «Аль-Хиляле» может оказаться сопоставимой с Роналду

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вчера, 20:31

«Аль-Хиляль» намерен подписать нападающего ПСЖ .

По информации источника, саудовский клуб хочет осуществить трансфер бразильца после неудавшегося перехода Лионеля Месси, который решил продолжить карьеру в «Интер Майами». Отмечается, что саудовская делегация в пятницу вылетела в Париж, чтобы узнать, готов ли форвард к переезду в ближневосточную страну. Если сделка состоится, то Неймар будет зарабатывать 200 млн евро в год. Таким образом, его условия будут сопоставимы с теми, что получил в «Аль-Насре».

«Аль-Хиляль» готов заплатить «Пари Сен-Жермен» за трансфер 45 млн евро, но переговоров пока ещё не было.