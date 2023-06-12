Наследник Пеле уничтожил свою карьеру. Неймару пора в Саудовскую Аравию

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вчера, 10:14

А ведь был классным игроком.

Не футболист, а звезда шоу-бизнеса

На самую раскачанную ботами социальную страницу Неймара подписано 210 миллионов. Понятно, что многие из них реальные люди, ведь только в Бразилии 214 миллионов жителей. Но разве Неймар хоть когда-то играл как третий футболист планеты дольше полугода? В 2015-м году занял третье место в опросе на «Золотой мяч». У «Барселоны» Луиса Энрике был сложный путь к финалу Лиги чемпионов, молодой бразилец выступал здорово.

И параллельно уничтожал свою репутацию среди коллег различными выходками, вроде симуляций и толчков соперника на лестнице, рискуя нанести сложнейшую травму. Вингер, рожденный в один день с Роналду, не повторил футбольные подвиги Криштиану. Через год после успеха в Лиге чемпионов с «Барселоной» Неймар был пятым в опросе на «Золотой мяч». Спустя шесть лет набрал 9 баллов в опросе, когда у Холанда было 33 очка. В прошлом году Неймара не было среди финалистов.

Его социальная страница напоминает страницу знаменитости, которая просто любит футбол. Тут пост про «Сантос», здесь упоминание бедняги Рико – крепкого ему здоровья, испанский голкипер ПСЖ упал с лошади и получил копытом в шею. Но в день поста в поддержку коллеги Неймар опубликовал рекламный пост, то есть это была дежурная «грусть». Напоминает сетевых звезд, которые в один день рекламируют нижнее белье и жалеют жертв большой катастрофы.

Неймар в 31 год фактически завершил с футболом, хотя полгода назад демонстрировал невероятный уровень игры. Но не ради спортивного интереса и ПСЖ , а ради чемпионата мира. Вылет от хорватов заставил снова плакать, а плохая спортивная дисциплина – вечеринки и невнимательные тренировки, привели к новым травмам. Причем не лечится, не набирает форму в зале. Неймар в США смотрит финал НБА . Все ради рекламы своего лица в стране, где может доигрывать вместе с Суаресом и Месси.

Неймар всегда делает, что ему вздумается. Получил короткий отдых перед новым сезоном, который может стартовать для него буквально через неделю, но проводит время не с девушкой Бруной Бьянкарди, которая ждет от него ребенка, а с Погба в США . Напомним, что ПСЖ платит Неймару, который в среднем выходит на поле в половине матчей сезона, 30 миллионов евро «чистыми». Головин мог принести парижанам больше футбольной пользы.

Неймар поссорился со многими в ПСЖ

Не только с фанатами клуба. Всегда можно гарантировать, что после удачного отрезка Неймар сорвется, снова начнет устраивать шумные вечеринки с десятками моделей, снова проиграет миллион евро в прямом эфире и будет ржать после этого, но не будет ни достойным лидером сборной, ни опорой для ПСЖ . Заметьте, что Мбаппе остается на год до перехода в «Реал», хотя парижане никак не могут заарканить Зидана, но при этом потребовал заменить двух его напарников.

К Месси у Килиана не было вопросов, но аргентинец не планировал выкладываться. Не нравилась Франция, улетел от давления, ведь выиграл все включительно с кубком мира. Неймар не выиграл ничего стоящего в личном смысле, ни разу не был лучшим игроком года. У Жоржиньо и Канте больше прав на один из «Золотых мячей», чем у бразильца. При этом выходки Неймара и поведение сидят у Мбаппе и тренеров ПСЖ в печенках.

Килиан – маленький политик. Такой же скучный в интервью, как Семак. Всегда говорит, что хотят услышать, а не что думает. Дружил с Неймаром, а потом понял, с кем имеет дело. На странице Мбаппе не найдете поста с поздравлением бразильца с днем рождения, хотя есть поздравительный пост для Хакими. Когда видите ужасную игру ПСЖ , то знайте причину – нет коллектива.

Вингеру пора в Саудовскую Аравию

Вспомните случай, когда вам оказывали плохие услуги. Правда, бесит? Вот и шейхи недовольны. Вложили в ПСЖ миллиарды евро, но получили капризную команду без ярко выраженных лидеров. Маркиньос никакой капитан. Рамос не изменил коллектив. Мбаппе ревновал к времени Месси и Неймара с мячом, что показывал прямо на поле. Играли скверно, раз скромный «Ланс» подпустили вплотную. В ЛЧ проиграли далекой от идеала «Баварие». Шейхов обманули те, кому они подарили состояния.

Месси рванул с детьми и женой в Саудовскую Аравию посреди сезона. Потом записал неискреннее извинение, ведь теперь честно признал, что в Париже ему и семье было плохо. Неймар тоже наговорит разного после отъезда. Очевидно, что «десятку» надо выбрасывать. Но кто согласится нянчиться с взрослым мужиком, который может на пресс-конференции рассказывать, что невозможно прожить на полтора миллиона евро в месяц? Неймар легко предал «Барселону», занесли чек на 222 млн евро.

Это не легенда. Юрист Маркос Мотта подтвердил, что лично вручил каталонцам бумагу. Но что Неймар выиграл в ПСЖ , кроме денег, которыми не умеет распоряжаться? Разговоры о возвращении в «Барселону» испугали Хави. Сразу открестился от 31-летнего ребенка в составе. Гвардиолу нужно к психиатру, если уберет Грилиша из основы, заменив Неймаром в схеме «3-2-4-1», где вингер выполняет черновую работу по флангу и умеет не только собирать на себе фолы – в этом бразилец и англичанин похожи.