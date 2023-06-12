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Наследник Пеле уничтожил свою карьеру. Неймару пора в Саудовскую Аравию

вчера, 10:14
Неймар

А ведь был классным игроком.

Не футболист, а звезда шоу-бизнеса

На самую раскачанную ботами социальную страницу Неймара подписано 210 миллионов. Понятно, что многие из них реальные люди, ведь только в Бразилии 214 миллионов жителей. Но разве Неймар хоть когда-то играл как третий футболист планеты дольше полугода? В 2015-м году занял третье место в опросе на «Золотой мяч». У «Барселоны» Луиса Энрике был сложный путь к финалу Лиги чемпионов, молодой бразилец выступал здорово.

И параллельно уничтожал свою репутацию среди коллег различными выходками, вроде симуляций и толчков соперника на лестнице, рискуя нанести сложнейшую травму. Вингер, рожденный в один день с Роналду, не повторил футбольные подвиги Криштиану. Через год после успеха в Лиге чемпионов с «Барселоной» Неймар был пятым в опросе на «Золотой мяч». Спустя шесть лет набрал 9 баллов в опросе, когда у Холанда было 33 очка. В прошлом году Неймара не было среди финалистов.

Его социальная страница напоминает страницу знаменитости, которая просто любит футбол. Тут пост про «Сантос», здесь упоминание бедняги Рико – крепкого ему здоровья, испанский голкипер ПСЖ упал с лошади и получил копытом в шею. Но в день поста в поддержку коллеги Неймар опубликовал рекламный пост, то есть это была дежурная «грусть». Напоминает сетевых звезд, которые в один день рекламируют нижнее белье и жалеют жертв большой катастрофы.

Неймар в 31 год фактически завершил с футболом, хотя полгода назад демонстрировал невероятный уровень игры. Но не ради спортивного интереса и ПСЖ, а ради чемпионата мира. Вылет от хорватов заставил снова плакать, а плохая спортивная дисциплина – вечеринки и невнимательные тренировки, привели к новым травмам. Причем не лечится, не набирает форму в зале. Неймар в США смотрит финал НБА. Все ради рекламы своего лица в стране, где может доигрывать вместе с Суаресом и Месси.

Неймар всегда делает, что ему вздумается. Получил короткий отдых перед новым сезоном, который может стартовать для него буквально через неделю, но проводит время не с девушкой Бруной Бьянкарди, которая ждет от него ребенка, а с Погба в США. Напомним, что ПСЖ платит Неймару, который в среднем выходит на поле в половине матчей сезона, 30 миллионов евро «чистыми». Головин мог принести парижанам больше футбольной пользы.

Неймар поссорился со многими в ПСЖ

Не только с фанатами клуба. Всегда можно гарантировать, что после удачного отрезка Неймар сорвется, снова начнет устраивать шумные вечеринки с десятками моделей, снова проиграет миллион евро в прямом эфире и будет ржать после этого, но не будет ни достойным лидером сборной, ни опорой для ПСЖ. Заметьте, что Мбаппе остается на год до перехода в «Реал», хотя парижане никак не могут заарканить Зидана, но при этом потребовал заменить двух его напарников.

К Месси у Килиана не было вопросов, но аргентинец не планировал выкладываться. Не нравилась Франция, улетел от давления, ведь выиграл все включительно с кубком мира. Неймар не выиграл ничего стоящего в личном смысле, ни разу не был лучшим игроком года. У Жоржиньо и Канте больше прав на один из «Золотых мячей», чем у бразильца. При этом выходки Неймара и поведение сидят у Мбаппе и тренеров ПСЖ в печенках.

Килиан – маленький политик. Такой же скучный в интервью, как Семак. Всегда говорит, что хотят услышать, а не что думает. Дружил с Неймаром, а потом понял, с кем имеет дело. На странице Мбаппе не найдете поста с поздравлением бразильца с днем рождения, хотя есть поздравительный пост для Хакими. Когда видите ужасную игру ПСЖ, то знайте причину – нет коллектива.

Вингеру пора в Саудовскую Аравию

Вспомните случай, когда вам оказывали плохие услуги. Правда, бесит? Вот и шейхи недовольны. Вложили в ПСЖ миллиарды евро, но получили капризную команду без ярко выраженных лидеров. Маркиньос никакой капитан. Рамос не изменил коллектив. Мбаппе ревновал к времени Месси и Неймара с мячом, что показывал прямо на поле. Играли скверно, раз скромный «Ланс» подпустили вплотную. В ЛЧ проиграли далекой от идеала «Баварие». Шейхов обманули те, кому они подарили состояния.

Месси рванул с детьми и женой в Саудовскую Аравию посреди сезона. Потом записал неискреннее извинение, ведь теперь честно признал, что в Париже ему и семье было плохо. Неймар тоже наговорит разного после отъезда. Очевидно, что «десятку» надо выбрасывать. Но кто согласится нянчиться с взрослым мужиком, который может на пресс-конференции рассказывать, что невозможно прожить на полтора миллиона евро в месяц? Неймар легко предал «Барселону», занесли чек на 222 млн евро.

Это не легенда. Юрист Маркос Мотта подтвердил, что лично вручил каталонцам бумагу. Но что Неймар выиграл в ПСЖ, кроме денег, которыми не умеет распоряжаться? Разговоры о возвращении в «Барселону» испугали Хави. Сразу открестился от 31-летнего ребенка в составе. Гвардиолу нужно к психиатру, если уберет Грилиша из основы, заменив Неймаром в схеме «3-2-4-1», где вингер выполняет черновую работу по флангу и умеет не только собирать на себе фолы – в этом бразилец и англичанин похожи.

Джек тоже пьет, причем открыто. У него посты после финала ЛЧ со стаканами и друзьями, которые в стельку пьяные. Но Гвардиола знает, что после бурной ночи Грилиш придет на тренировку и будет пахать. Тренер доверяет Джеку. Неймару нельзя доверять. У «Манчестер Сити» нормальный коллектив, бразилец им не нужен. В «Челси» и МЮ вингер тоже лишний. Неймару, к сожалению, пора в Саудовскую Аравию, где предлагают гору денег, которые любит больше, чем футбол.

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Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 14:56
Поедет на заработки значит в Азию!!! Новых имён что то в Бразилии не видно, а ведь раньше соцветия целые были!
sptzwe3kd5cs
sptzwe3kd5cs
вчера в 14:54
Шоу мены сейчас они, а не футболисты!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:15
Почему уничтожил ? Не согласен. Если только дело в отсутствии титулов, тогда да, но футбол и признание заслуг состоит не только из них. На сегодняшний день Неймар - лучший дриблёр в мире, играл, играет и будет играть в сильнейших командах; своей блестящей игрой радует своих многочисленных поклонников, материально обеспечен, живёт в комфортных условиях и в своё удовольствие.
Естественно, что он не удовлетворён и, вполне вероятно, удручён отсутствием титулов, он же нормальный и амбициозный человек, но то, что уничтожил... не согласен.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:39
Аналогично, хотел прокомментировать, потом посмотрел, кто автор, махнул рукой))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:26, ред.
Как прочёл заголовок, так сразу в голове автор статьи возник.
Смотрю кто автор, - так и есть.
Elliada
Elliada
вчера в 12:24
2 причины, из-за которых Неймар не стал великим, это травмы и он сам. Может, эти причины связаны. Вряд ли можно рассчитывать на богатырское здоровье, ведя разгульный образ жизни. Возможно, если бы Неймар соблюдал диету, больше занимался бы в зале и следовал рекомендациям врачей, то травм было бы на порядок меньше. Из-за травм Неймар упустил очень много возможностей. В памяти сразу всплывает ЧМ 2014. Не получи он травму перед полуфиналом, возможно, не было разгрома 7:1 от Германии. Возможно, прошли бы дальше или выиграли бы ЧМ. Из-за травмы пропустил победный для Бразилии Кубок Америки 2019. А сколько плей-офф ЛЧ из-за травм пропустил? Победы на этих турнирах могли бы дать ему величия, но увы.
Elliada
Elliada ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:18
Ну почему же? Неймар бесспорно растратил свой потенциал и обменял величие на деньги, но всё же забвение ему не грозит. Во-первых, Неймар лучший бомбардир сборной Бразилии (или наравне с Пеле, но скоро точно обгонит). Во-вторых, даже после окончания карьеры о нем будут писать газеты. Он медийная личность. Лично я не сомневаюсь, что после окончания карьеры Неймар займет какую-нибудь должность (к примеру, министр спорта или каким-то менеджером) или станет владельцем клуба. В-третьих, Неймар раскрутил своё имя, как в свое время это сделал Бэкхем.

Конечно, среди великих ему не быть, но воспоминания точно оставит.
Константин Корнюшенко
Константин Корнюшенко
вчера в 11:57
Эх, по 70-80 голов за сто с небольшим матчей в Барсе, ПСЖ И сборной Бразилии. То есть по 2 гола в 3 матчах средний показатель. Но нет, Неймар неудачник, потому что Месси и Роналду чуть лучше.

Это как сказать что Холланд провалил сезон , потому что не забил в финале ЛЧ
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:47
Карьеру Неймара можно разделить на три части:
1. В Сантосе, когда Неймара любили все, восхищались его техникой и дриблингом, предрекали ему быстрый взлёт и головокружительную карьеру.
2. В Барселоне, когда к бразильцу отношение уже очень изменилось из-за его детских, тупых выходок, и бесконечных симуляций на поле. В этот период его любили только болельщики Барсы
3. В ПСЖ, когда к несостоявшейся звезде начали относится с отвращением практически все. Сюда уже подключились и болельщики сине-гранатовых, которых их недавний любимец публично предал, цинично променяв на арабское золото. Ещё и после этого не раз позволял себе отпускать унизительные насмешки в сторону каталонского клуба.

Теперь Неймар, в свой 31 год, перестал быть футболистом, не оставив после себя практически никаких воспоминаний, и через пару-тройку лет это имя уже будет мало кто вспоминать, хотя вполне мог вписать своё имя рядом с такими легендами как Месси, Роналду, Роналдо, Марадона, Пеле и т.д...
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