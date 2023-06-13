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ПСЖ предлагает Верратти и Доннарумму в обмен на Бернарду Силву

вчера, 20:21

Французский ПСЖ всерьез заинтересован в трансфере хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Сообщается, что парижане готовы включить в сделку по переходу португальца полузащитника Марко Верратти и вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

Однако «Манчестер Сити» не заинтересован ни в Верратти, ни в Доннарумме и будет готов отпустить Силву только в том случае, если за него предложат солидную денежную компенсацию.

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Все комментарии
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров
сегодня в 08:05
Дырку вам от бублика, а не Бернарду Силву!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:00
Если чесно,попахивает жесткой утятиной....
Во-первых, Эдерсон в разы сильнее Доннарумы (ну это мое личное мнение), во-вторых менять сразу двух хороших игроков на одного хорошего как то не равноценно....
Вот Верратти думаю горожанам подошел бы, только тогда от Филлипса придется избавиться
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:55
Себе оставьте
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:46
В правдивость не особо верится, чтобы отдали сразу двоих.
Да и зачем вратарь МС.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:34
С ПСЖ все знают как нужно вести дела - обдирать как липку.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:56
ПСЖ нужна зачистка, однозначно
Elliada
Elliada
вчера в 20:51
Зачем Сити они нужны? Только избавились от косячников Зинченко и Стерлинга и сразу требл. Новые не нужны.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:42
Я уже было забыл про Долларумму)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:40
Жаль, что бартер не проканает. Придётся деньги искать...
Гость
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