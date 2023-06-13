ПСЖ предлагает Верратти и Доннарумму в обмен на Бернарду Силву

Французский ПСЖ всерьез заинтересован в трансфере хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.
Сообщается, что парижане готовы включить в сделку по переходу португальца полузащитника Марко Верратти и вратаря Джанлуиджи Доннарумму.
Однако «Манчестер Сити» не заинтересован ни в Верратти, ни в Доннарумме и будет готов отпустить Силву только в том случае, если за него предложат солидную денежную компенсацию.
Во-первых, Эдерсон в разы сильнее Доннарумы (ну это мое личное мнение), во-вторых менять сразу двух хороших игроков на одного хорошего как то не равноценно....
Вот Верратти думаю горожанам подошел бы, только тогда от Филлипса придется избавиться
Во-первых, Эдерсон в разы сильнее Доннарумы (ну это мое личное мнение), во-вторых менять сразу двух хороших игроков на одного хорошего как то не равноценно....
Вот Верратти думаю горожанам подошел бы, только тогда от Филлипса придется избавиться
Да и зачем вратарь МС.
Да и зачем вратарь МС.