ПСЖ предлагает Верратти и Доннарумму в обмен на Бернарду Силву

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вчера, 20:21

Французский ПСЖ всерьез заинтересован в трансфере хавбека «Манчестер Сити» .

Сообщается, что парижане готовы включить в сделку по переходу португальца полузащитника и вратаря .

Однако «Манчестер Сити» не заинтересован ни в Верратти, ни в Доннарумме и будет готов отпустить Силву только в том случае, если за него предложат солидную денежную компенсацию.