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ПСЖ продаст Мбаппе. Клуб не хочет зависеть от одного игрока

вчера, 13:24

Нападающий Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ, который истекает летом 2024 года.

Руководству парижского клуба надоели выходки форварда и постоянная напряженная ситуация вокруг него, парижане готовы продать Килиана в это трансферное окно.

Кроме того, ПСЖ больше не хочет зависеть от одного футболиста, которым является Мбаппе.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:21
Не хотите зависеть от одного - так купите ему 10 под стать...

Если другие мега богатые клубы покупают прогрессирующих Холандов-Беллингемов-Киммихов-Мартинесов....и пр....вы то для каких то понтов берёте послекарьерных (при всём уважении) Рамосов-Месси...и сидите евротитулов ждёте...
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:05
Попробую немного оправдать Килиана....
Во-первых, когда тот переходил в Париж из Монако, он четко дал понять, что не будет вечно играть за ПСЖ, и попросил шейхов прописать сумму отступных в контракте в 150 млн (ту сумму, которую они потратили на покупку игрока), чтобы если он решит уйти, клуб отбил эти деньги....
Во-вторых, когда контракт Килиана подходил к концу, и он якобы уже был одной ногой в Мадридском Реале, шейхи сами устроили весь этот концерт с огромной з/п, дополнительными полномочиями, даже Макрона подключили,что бы продавить продление контракта....вот и получили избалованного мальчонку, который и игроков выживал, и решал кого покупать, и т.д и т.п....
Мне вообще без разницы куда по итогу перейдет Мбаппе, но я очень надеюсь, что он не будет портить атмосферу в команде и кочать свои права....а будет играть в футбол, т.к это у него действительно хорошо получается делать!
Андрей Медведев 1
Андрей Медведев 1
вчера в 14:12
В Мю давай переходи, не очкуй Мбаппе
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 14:04
Мбаппе нагреб денег у шейхов теперь можно в более приличный клуб.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:51
Ультрас : Верните Месси!.. А-ха-ха-ха..😄..
Viollator
Viollator
вчера в 13:41
Малком вытянет клуб.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:33
Освобождают место для Малкома?...
112910415
112910415
вчера в 13:32
... или всё же бонусы предложить ?... )
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