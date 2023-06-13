ПСЖ продаст Мбаппе. Клуб не хочет зависеть от одного игрока

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вчера, 13:24

Нападающий отказался продлевать контракт с ПСЖ , который истекает летом 2024 года.

Руководству парижского клуба надоели выходки форварда и постоянная напряженная ситуация вокруг него, парижане готовы продать Килиана в это трансферное окно.