ПСЖ продаст Мбаппе. Клуб не хочет зависеть от одного игрока

Нападающий Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ, который истекает летом 2024 года.
Руководству парижского клуба надоели выходки форварда и постоянная напряженная ситуация вокруг него, парижане готовы продать Килиана в это трансферное окно.
Кроме того, ПСЖ больше не хочет зависеть от одного футболиста, которым является Мбаппе.
Во-первых, когда тот переходил в Париж из Монако, он четко дал понять, что не будет вечно играть за ПСЖ, и попросил шейхов прописать сумму отступных в контракте в 150 млн (ту сумму, которую они потратили на покупку игрока), чтобы если он решит уйти, клуб отбил эти деньги....
Во-вторых, когда контракт Килиана подходил к концу, и он якобы уже был одной ногой в Мадридском Реале, шейхи сами устроили весь этот концерт с огромной з/п, дополнительными полномочиями, даже Макрона подключили,что бы продавить продление контракта....вот и получили избалованного мальчонку, который и игроков выживал, и решал кого покупать, и т.д и т.п....
Мне вообще без разницы куда по итогу перейдет Мбаппе, но я очень надеюсь, что он не будет портить атмосферу в команде и кочать свои права....а будет играть в футбол, т.к это у него действительно хорошо получается делать!
Во-первых, когда тот переходил в Париж из Монако, он четко дал понять, что не будет вечно играть за ПСЖ, и попросил шейхов прописать сумму отступных в контракте в 150 млн (ту сумму, которую они потратили на покупку игрока), чтобы если он решит уйти, клуб отбил эти деньги....
Во-вторых, когда контракт Килиана подходил к концу, и он якобы уже был одной ногой в Мадридском Реале, шейхи сами устроили весь этот концерт с огромной з/п, дополнительными полномочиями, даже Макрона подключили,что бы продавить продление контракта....вот и получили избалованного мальчонку, который и игроков выживал, и решал кого покупать, и т.д и т.п....
Мне вообще без разницы куда по итогу перейдет Мбаппе, но я очень надеюсь, что он не будет портить атмосферу в команде и кочать свои права....а будет играть в футбол, т.к это у него действительно хорошо получается делать!