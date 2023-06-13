Мбаппе хочет перейти в «Реал». Флорентино Перес уже общался с Килианом

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вчера, 16:09

Нападающий может покинуть ПСЖ этим летом.

Форвард намерен перейти в «Реал» уже в это трансферное окно. Мбаппе хочет воспользоваться возможностью, которая появилась после ухода из мадридского клуба .

Президент «Реала» контактировал с Килианом после ухода Бензема.