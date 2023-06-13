Нападающий Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ этим летом.
Форвард намерен перейти в «Реал» уже в это трансферное окно. Мбаппе хочет воспользоваться возможностью, которая появилась после ухода из мадридского клуба Карима Бензема.
Президент «Реала» Флорентино Перес контактировал с Килианом после ухода Бензема.
А так, если его сейчас ПСЖ опять золотом осыпят и Макрон прискачет его уговаривать, он снова изменит решение и скажет, что его всегда разгромы французских банкротов устраивали, и он очень любит ПСЖ, арабов и нефтяные вышки.
А так, если его сейчас ПСЖ опять золотом осыпят и Макрон прискачет его уговаривать, он снова изменит решение и скажет, что его всегда разгромы французских банкротов устраивали, и он очень любит ПСЖ, арабов и нефтяные вышки.