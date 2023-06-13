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Мбаппе хочет перейти в «Реал». Флорентино Перес уже общался с Килианом

вчера, 16:09

Нападающий Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ этим летом.

Форвард намерен перейти в «Реал» уже в это трансферное окно. Мбаппе хочет воспользоваться возможностью, которая появилась после ухода из мадридского клуба Карима Бензема.

Президент «Реала» Флорентино Перес контактировал с Килианом после ухода Бензема.

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Все комментарии
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 16:46
Ждём новость, в Париже массово сжигают футболки ПСЖ с десятым номером.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 16:40
Я тут согласен с пользователем Elliada, который говорит, что приход Мбаппе может только развалить "Реал" - это аболютно не уважающий никого человек, есть десятки видео, как он отчитывает тренеров, отнимает у партнёров пенальти, показательно игнорирует других людей... Имхо, самая большая ошибка, которую может совершить Перес - подписать его.

С учётом, что две самые большие ЗП в "Реале" были у Азара (31 лям) и Бенза (21 лям), теперь никто больше 20 в "Реале" не получает, а придёт чувак с космическим ЧСВ, которому плевать абсолютно на всех и который не уважает никого, с космической зарплатой по сравнению со всеми, включая Вини, Феде и других почти мировых топов.

Я вижу просто огромную кучу проблем, которую Мбаппе принесёт в клуб.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 16:30, ред.
ПСЖ сами его избаловали. Давали всё, что он попросит. На самом деле, понятно, что в его клубе точно не любовь к клубу и не жажда трофеев (кому нужна Лига 1) держали.

А так, если его сейчас ПСЖ опять золотом осыпят и Макрон прискачет его уговаривать, он снова изменит решение и скажет, что его всегда разгромы французских банкротов устраивали, и он очень любит ПСЖ, арабов и нефтяные вышки.
salleeh
salleeh
вчера в 16:25, ред.
Сегодня молодые футболисты ведут себя как девушки на выданье. Нужно с этим что-то менять, когда деньги выходят на первый план, как то настораживает всё это. Уже начинаешь сомневаться в игроках, а с полной самоотдачей они играют за клуб или уже доигрывают сезон, зная что перейдут в другую команду. Футбол перестаёт быть спортом, а плавно переходит в финансовую индустрию и в политику больше…
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:16
Ну теперь абсолютно понятно, почему Перес так легко расстался сразу с тремя с половиной (не в обиду Азару) форвардами. Флорентино с Мбаппе походу уже давно на связи, и уже давно закрыли вопрос перехода француза в Реал. Перес, конечно, шахматист, на несколько ходов просчитал шейхов, зная, что те не захотят отпускать бесплатно свою главную звезду, и обыграл ситуацию так, что он не при делах, а ПСЖ сами выставляют Мбаппе на трансфер. Страшный человек этот Перес...
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