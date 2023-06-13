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Марез отказался от предложения на 120 млн фунтов из Саудовской Аравии

вчера, 20:17

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез не хочет переходить в команду «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии в предстоящее трансферное окно.

Сообщается, что «Аль-Ахли» предлагал Марезу контракт, по которому он мог заработать 120 млн фунтов за три года, но футболист ответил отказом. Тем не менее саудовская сторона сделает еще одно предложение в попытке изменить его решение.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:39
833 000 фунтов в неделю...
Догонят до миллиона в неделю - согласиться...
Ибо нельзя не согласиться адекватному человеку от заработка 1 млн фунтов ещё и стерлингов в неделю...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:17
Посмотрим чем это всё закончится.
Агенты ушлые, тертые калачи, как собаки на первый, попавшийся кошачий хвост не бросаются...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:56, ред.
Марез боец, никогда не скулил по поводу игрового времени, и всегда впахивает на поле. Он должен остаться в Сити.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:47
Сейчас каждого второго уже СМИ пихают в СА.
adekvat
adekvat
вчера в 21:44
Не прет Ахли кого не подтягивает все отказываются.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:38
Не стоит он таких денег
ДСА
ДСА
вчера в 21:33
Он хочет столько, но за год, а не за три.
sova147
sova147
вчера в 20:28
Предложение хорошее но он на это не пошёл...
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