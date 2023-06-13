Марез отказался от предложения на 120 млн фунтов из Саудовской Аравии

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вчера, 20:17

Вингер «Манчестер Сити» не хочет переходить в команду «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии в предстоящее трансферное окно.

Сообщается, что «Аль-Ахли» предлагал Марезу контракт, по которому он мог заработать 120 млн фунтов за три года, но футболист ответил отказом. Тем не менее саудовская сторона сделает еще одно предложение в попытке изменить его решение.