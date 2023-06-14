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«Спартак» прекратил сотрудничество с генеральным директором Мележиковым

вчера, 13:59

«Спартак» расторг контракт с генеральным директором Евгением Мележиковым.

По информации источника, москвичи работу специалиста оценили положительно, но считают, что клубу нужно развиваться. Главным кандидатом на должность гендиректора является Вадим Андреев из «Крыльев Советов».

Мележиков занимал пост с июня 2021 года.

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Все комментарии
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 17:21
Ну блин напугал ты,он не уходит
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 00:19
Андреев? Пхахаха :)
"Поздравляю" Спартак со вторым Газизовым. Этот даже ещё похлеще будет.
nik9373
nik9373
вчера в 22:32
Ещё недавно (10 июня) Мележикова поздравляли с пятидесятилетием, желали плодотворной работы, крепкого здоровья, семейного счастья и новых больших побед вместе с красно-белыми!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Zayniddin Rahimov (раскрыть)
вчера в 21:41
Это я вас спрашиваю :Сбежал,или ещё нет???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Zayniddin Rahimov (раскрыть)
вчера в 21:30
А такой уже есть. Жулик с английским паспортом. Пол Эшуорт кличка его.
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:43
Откуда такие новости что Абаскаль сбежал???
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov
вчера в 19:41
Если наш Спартак дальше для развития хочет хорошего гендиректора,то зачем Андреев? Что он сделал такого? Что за дураки у нас там сидят? Поставить любого из нас,мы тоже не хуже Андреева будем работать. Нам нужен с опытом желательно из за рубежа специалист.
vsx4vha2mmak
vsx4vha2mmak
вчера в 19:32
Опять громадные отступные и дележ бабла.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:19, ред.
Грусно нам простым болельщикам со стажем все это наблюдать.
Такое впечатление , что федуды до сих пор банкуют
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 17:16
зачем нам Андреев если Пиняева он продал уже в локомотив? пока это всё топтание на месте, этим летом нам нужен качественный полузащитник, лукойлу стоит потратиться. по тем слухам, что ходят сейчас в это летнее трансферное окно Спартак ещё не интересовался игроками, которые его реально могут усилить. пора снова собирать делегацию, садиться в самолёт и лететь в Бразилию или Аргентину за новым плеймейкером
d1metras
d1metras
вчера в 16:56
Чего им не существуется нормально? Опять какие то увольнения,перестановки... Цирк уехал а клоуны остались..
makkie
makkie
вчера в 16:29
Как же достала эта вечная чехарда в Спартаке.
Что при Федуне, что после него непонятные отставки, назначения, трансферы, решения. Хватит уже бардак разводить!
альсато
альсато
вчера в 16:18
действия учредителей ФК Спартак-вызывают смех)))))
True Story
True Story
вчера в 16:13
Спартак целенаправленно ослабляет конкурентов
lotsman
lotsman
вчера в 16:07
Крылья разбирают по запчастям.))
memphis
memphis
вчера в 15:15
Опять КС дербанят
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:54
КАК??? Писали и говорили,что это монстр современного менеджмента!
Кстати,а Абаскаль сбежал,или якорь из вагона купюр держит его на нашей мели надёжно???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:51
Надо принимать точечно взвешенные решения, Спартак не в своей тарелке. Кадровые перестановки неизбежны.
BDA8181
BDA8181
вчера в 14:37
Опять в Спартаке чехарда. Только сработались люди, а они их разгонять))
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