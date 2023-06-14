«Спартак» прекратил сотрудничество с генеральным директором Мележиковым

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вчера, 13:59

«Спартак» расторг контракт с генеральным директором .

По информации источника, москвичи работу специалиста оценили положительно, но считают, что клубу нужно развиваться. Главным кандидатом на должность гендиректора является Вадим Андреев из «Крыльев Советов».

Мележиков занимал пост с июня 2021 года.