«Спартак» прекратил сотрудничество с генеральным директором Мележиковым

«Спартак» расторг контракт с генеральным директором Евгением Мележиковым.
По информации источника, москвичи работу специалиста оценили положительно, но считают, что клубу нужно развиваться. Главным кандидатом на должность гендиректора является Вадим Андреев из «Крыльев Советов».
Мележиков занимал пост с июня 2021 года.
"Поздравляю" Спартак со вторым Газизовым. Этот даже ещё похлеще будет.
"Поздравляю" Спартак со вторым Газизовым. Этот даже ещё похлеще будет.
Такое впечатление , что федуды до сих пор банкуют
Такое впечатление , что федуды до сих пор банкуют
Что при Федуне, что после него непонятные отставки, назначения, трансферы, решения. Хватит уже бардак разводить!
Что при Федуне, что после него непонятные отставки, назначения, трансферы, решения. Хватит уже бардак разводить!
Кстати,а Абаскаль сбежал,или якорь из вагона купюр держит его на нашей мели надёжно???
Кстати,а Абаскаль сбежал,или якорь из вагона купюр держит его на нашей мели надёжно???