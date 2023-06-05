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Эллардайс хочет вернуться в «Лидс»

вчера, 14:47

Экс-тренер «Лидса» Сэм Эллардайс желает вернуться в клуб из Йоркшира.

Специалист пришел в команду в конце сезона 2022/23, но не смог спасти ее от вылета в Чемпионшип. Рулевой хочет занять пост одного из директоров «павлинов».

Коллектив ищет нового тренера, изучается вариант с приглашением Карлоса Корберана из «Вест Бромвича» или Карлуша Карвальяла из «Сельты».

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 15:41
Я уж думал вещи в офисе забыл, и не пускают деда.
С сожалением можно констатировать, что старина Сэм уже "сбитый летчик". Новых идей нет, новые тенденции не сечет. Поэтому наверно стоит подумать об отдыхе капитальном.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:00
Сэм, отдыхай уже! Потягивай английский сэм в загородном доме.
7rj7j2qeeg2y
7rj7j2qeeg2y
вчера в 14:55
Сидел бы уже старый Сэм с удочкой на даче
Гость
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