Эллардайс хочет вернуться в «Лидс»

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вчера, 14:47

Экс-тренер «Лидса» желает вернуться в клуб из Йоркшира.

Специалист пришел в команду в конце сезона 2022/23, но не смог спасти ее от вылета в Чемпионшип. Рулевой хочет занять пост одного из директоров «павлинов».

Коллектив ищет нового тренера, изучается вариант с приглашением Карлоса Корберана из «Вест Бромвича» или Карлуша Карвальяла из «Сельты».