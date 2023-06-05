Эллардайс хочет вернуться в «Лидс»

Экс-тренер «Лидса» Сэм Эллардайс желает вернуться в клуб из Йоркшира.
Специалист пришел в команду в конце сезона 2022/23, но не смог спасти ее от вылета в Чемпионшип. Рулевой хочет занять пост одного из директоров «павлинов».
Коллектив ищет нового тренера, изучается вариант с приглашением Карлоса Корберана из «Вест Бромвича» или Карлуша Карвальяла из «Сельты».
С сожалением можно констатировать, что старина Сэм уже "сбитый летчик". Новых идей нет, новые тенденции не сечет. Поэтому наверно стоит подумать об отдыхе капитальном.
С сожалением можно констатировать, что старина Сэм уже "сбитый летчик". Новых идей нет, новые тенденции не сечет. Поэтому наверно стоит подумать об отдыхе капитальном.