Румменигге стал членом наблюдательного совета «Баварии»

«Бавария» объявила о включении Карла-Хайнца Румменигге в состав наблюдательного совета клуба.
67-летний функционер вернулся в клуб, в котором работал в качестве вице-президента (1991-2002), а также занимал должность председателя правления с 2002-го по июль 2021 года.
28 мая новым генеральным директором мюнхенцев стал Ян-Кристиан Дризен.
Румменигге? Помню его как игрока, помню его гол на ЧМ в Испании в 1982г., в ворота сб.Алжира. Один из символов сборной и клуба.
Что получится, посмотрим. Очень важно наладить правильные отношения с ГТ. Вчера, заявление Тухеля не очень понравилось.... Но, удачи Баварии!!!
Румменигге? Помню его как игрока, помню его гол на ЧМ в Испании в 1982г., в ворота сб.Алжира. Один из символов сборной и клуба.
Что получится, посмотрим. Очень важно наладить правильные отношения с ГТ. Вчера, заявление Тухеля не очень понравилось.... Но, удачи Баварии!!!
Нигде видимо не работает, делать нечего, вот и пишет мерзости.
Дризен сегодня интервью дал большое. Так вот, главная цель на сегодняшний день- объединить команду в одно целое, то-есть, то, что якобы не смог сделать Кан. А еще, он считает, что клубу не нужны дополнительные финансовые вливания, поскольку итак всего хватает. Ну, это мы уже слышали от Маттеуса...
Ну и конечно, не могу обойти то, что вчера на праздновании не присутствовал Кан!
Сали, в качестве солидарности- мог бы тоже не пойти, но, видимо решил иначе...
Нигде видимо не работает, делать нечего, вот и пишет мерзости.
Дризен сегодня интервью дал большое. Так вот, главная цель на сегодняшний день- объединить команду в одно целое, то-есть, то, что якобы не смог сделать Кан. А еще, он считает, что клубу не нужны дополнительные финансовые вливания, поскольку итак всего хватает. Ну, это мы уже слышали от Маттеуса...
Ну и конечно, не могу обойти то, что вчера на праздновании не присутствовал Кан!
Сали, в качестве солидарности- мог бы тоже не пойти, но, видимо решил иначе...