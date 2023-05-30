Румменигге стал членом наблюдательного совета «Баварии»

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вчера, 19:18

«Бавария» объявила о включении в состав наблюдательного совета клуба.

67-летний функционер вернулся в клуб, в котором работал в качестве вице-президента (1991-2002), а также занимал должность председателя правления с 2002-го по июль 2021 года.

28 мая новым генеральным директором мюнхенцев стал Ян-Кристиан Дризен.