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Румменигге стал членом наблюдательного совета «Баварии»

вчера, 19:18

«Бавария» объявила о включении Карла-Хайнца Румменигге в состав наблюдательного совета клуба.

67-летний функционер вернулся в клуб, в котором работал в качестве вице-президента (1991-2002), а также занимал должность председателя правления с 2002-го по июль 2021 года.

28 мая новым генеральным директором мюнхенцев стал Ян-Кристиан Дризен.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 23:09
Неужели один игрок может так много значить?
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:57
Дружище, но это элементарно, не выпускать на поле Сане, вообще…))))
salleeh
salleeh ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:55
Клинсман тренер сборной Южной Кореи, было бы конечно круто, но у него своя философия которая расходится с «Рейхом»…
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:16
Понятия не имею. Я только одно знаю- пока такие как Маттеус будут гадить- порядка не будет. От его интервью уже тошнит. Буквально заклевал- Кана, Сали, ну и конечно Тухеля- которого считает главным виновником невзрачной игры Баварии.
Нигде видимо не работает, делать нечего, вот и пишет мерзости.
Дризен сегодня интервью дал большое. Так вот, главная цель на сегодняшний день- объединить команду в одно целое, то-есть, то, что якобы не смог сделать Кан. А еще, он считает, что клубу не нужны дополнительные финансовые вливания, поскольку итак всего хватает. Ну, это мы уже слышали от Маттеуса...
Ну и конечно, не могу обойти то, что вчера на праздновании не присутствовал Кан!
Сали, в качестве солидарности- мог бы тоже не пойти, но, видимо решил иначе...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:02
А где сейчас Юрген Клинсманн? Он вроде тренировал одно время и успешно!
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 21:55
А что могло поменяться за три месяца? Это только Маттеус гонит картину, но с ним всё понятно. Сейчас важно как сработается руководство с ГТ. Пока, видно как игроки разбегаются. Возможно, чистка которую обещали- началась.
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:31
Румменигге весомая фигура и если он посчитает нужным сменить ГТ, значит это будет правильное решение. У меня уже возникли сомнения по поводу Тухеля, ничего не поменялось в игре Баварии, хотя проблемы очевидны и можно было хотя бы не давать игровое время пешеходам. Но нет, Бавария как дикая лошадь 🐎, бегает сама по себе, без наездника. Может он мондражирует из увольнения своих работодателей и не может полностью сконцентрироваться на тренировочном процессе? Не знаю, но оптимизма он не внушает…
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:42
Привет, Олег!
Глобальные изменения гредут. На счет успехов. Хотелось бы верить.
Если Тухеля уволят- не буду болеть за Баварию.
Capral
Capral
вчера в 19:40
Дризен считает, что Кан расколол Баварию.
Румменигге? Помню его как игрока, помню его гол на ЧМ в Испании в 1982г., в ворота сб.Алжира. Один из символов сборной и клуба.
Что получится, посмотрим. Очень важно наладить правильные отношения с ГТ. Вчера, заявление Тухеля не очень понравилось.... Но, удачи Баварии!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:31
Ждем с глобальных изменений и успехов!?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:27
Мои поздравления Румменигге и Удачи с Баварией .
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