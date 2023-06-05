В «Зените» решили изменить структуру управления клубом

Совет директоров «Зенита» провёл заседание, на котором принял к сведению отчёт об итогах деятельности клуба в прошедшем сезоне. Также было решено провести изменение структуры управления клубом.
Создаётся новый коллегиальный исполнительный орган — правление.
Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлечённость управленцев в деятельность клуба.
Правление ФК «Зенит» будет состоять из 9 человек, в его состав войдёт главный тренер основного состава футбольной команды Семак Сергей Богданович.
Возглавит правление ФК «Зенит» Александр Иванович Медведев.
Ну а так что, кабинетные движения.....Отголоски номенклатурных кабинетов. Ну а Семак превращается в русского Фергюссона или Ротенберга. Не хило - 9. А нельзя только двое -директор команды и тренер и кто там будет член а кто мозг??? И как не крути а это чистой воды очередной распил. И получилась отличная современная идея. Под неё неплохо бы Газпрому выделить ещё миллиардов 5. А то 13 маловато для реализации подобного инновационного проекта.
Ну а так что, кабинетные движения.....Отголоски номенклатурных кабинетов. Ну а Семак превращается в русского Фергюссона или Ротенберга. Не хило - 9. А нельзя только двое -директор команды и тренер и кто там будет член а кто мозг??? И как не крути а это чистой воды очередной распил. И получилась отличная современная идея. Под неё неплохо бы Газпрому выделить ещё миллиардов 5. А то 13 маловато для реализации подобного инновационного проекта.