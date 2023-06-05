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В «Зените» решили изменить структуру управления клубом

вчера, 17:24

Совет директоров «Зенита» провёл заседание, на котором принял к сведению отчёт об итогах деятельности клуба в прошедшем сезоне. Также было решено провести изменение структуры управления клубом.

Создаётся новый коллегиальный исполнительный орган — правление.

Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлечённость управленцев в деятельность клуба.

Правление ФК «Зенит» будет состоять из 9 человек, в его состав войдёт главный тренер основного состава футбольной команды Семак Сергей Богданович.

Возглавит правление ФК «Зенит» Александр Иванович Медведев.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 23:36
Будет... И в Зал Славы тоже.
pomor45
pomor45
вчера в 22:43
Когда это и где коллегиальный орган способствовал упрощению и упорядочиванию работы? Погрязнут в обсуждениях и спорах, а решать всё равно будет тот же Медведев, только отвечать за принятое решение единолично не будет. Бардак, одним словом, будет, а не порядок. Этот колхоз сам Медведев и придумал.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:15
Скучно стало. Жить неинтересно. "Зенит" который год чемпион, гладь озера превращается в покрытое тиной и кочками болото, надо камешек бросить, чтобы по поверхности пошли круги.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:23
Новый коллегиальный исполнительный орган — правление !)

Мыслители за круглым столом !)
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:20
Интересно, а 12 -тый игрок от общественности будет включён..!?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:32
А у Миллера какой пост будет? Смотрящий, Пахан, или что то покруче?
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 18:46
Нужно же создать видимость работы для распила)
isamsn
isamsn
вчера в 18:16
Чтобы чемпионат Росии можно было смотреть РФС должен установить уровень финансирования клубов РПЛ и ФНЛ.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:08
Ещё больше денег нужно будет от Газпрома.
shlomo
shlomo
вчера в 17:57
Также необходим товарищеский суд, народный контроль и женсовет (хотя женсовет уже в Спартаке был)....:)))

Ну а так что, кабинетные движения.....Отголоски номенклатурных кабинетов. Ну а Семак превращается в русского Фергюссона или Ротенберга. Не хило - 9. А нельзя только двое -директор команды и тренер и кто там будет член а кто мозг??? И как не крути а это чистой воды очередной распил. И получилась отличная современная идея. Под неё неплохо бы Газпрому выделить ещё миллиардов 5. А то 13 маловато для реализации подобного инновационного проекта.
Vadik
Vadik
вчера в 17:55
Я так и не понял к чему такая реструктуризация? А странная система чем мешала? Вроде всё норм было - каждый год титул!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:47
Царский клуб заточенный под рпл и кубок России
adekvat
adekvat
вчера в 17:32
Все равно рулить Мюллер будет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:27
Будут что ли по новому мести.
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