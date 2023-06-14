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«Зенит» выкупил права на бразильца Мантуана

вчера, 22:55

Полузащитник Густаво Мантуан продолжит играть за «Зенит». Генеральный директор петербуржцев Александр Медведев в среду сообщил о выкупе прав на игрока у бразильского клуба «Коринтианс».

Мантуан остается игроком «Зенита». Мы выкупили (его трансфер — прим.), можно об этом писать.

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Все комментарии
Qadaf333
Qadaf333 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
сегодня в 11:08
Этот типа для вас средний игрок,выходит на пару минут и отдает голевой пас в ваши ворота и не только в ваши !!!
Serious94
Serious94
сегодня в 10:47
Мантуану нужно давать больше игрового времени, меньше выпускать русского дерева.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 08:22
Иванко находится там где он не предполагал быть - на лавке запасных! Когда присядет Мантуан, а затем Кассьерра вот тогда, может быть, в зависимости от лояльности Богдановича, он будет удостоин чести надеть футболку со стрелкой и выйти на пару тройку минут на зеленую поляну.... Но больших огорчений Иванко и его коллеги по лавке не испытывают, цифры прописанные в контракте, круглосуточно согревают душу и поднимают настроение не только у них, но и у их "родных и очень близких".... (у тёщи например)
Квалификация?
- Легко наверстаем, если будет в этом необходимость....)
Qadaf333
Qadaf333
сегодня в 05:31
Мантуан и Сергеев хорошо действуют в паре !
Джокеры!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 04:35
Теперь можно его спокойно продавать.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
сегодня в 04:11
Самое интересное, что такого среднего класса игроков хватает Зениту быть намного сильнее к примеру того же Спартака.
Получается если среднего класса игроки для Зенита, то для Спартака подойдут и низкого качества игроки?!
Судя по трансфертной политики Спартака, то вы верно думаете, так и есть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 03:38
Всё продумано до мелочей....
В старте выходит Кассьерра...усыпляет защиту соперника...который привык что с Кассьеррой и защита не нужна...и тут в концовке встречи выходит Мантуан...и спокойно улучшает свою голевую статистику...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:43
Средний игрок, самое то для Зенита
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:12
Подписали Мантуана,потеряв в пути Ивана...Пролетарии всех стран,где воспитанник Иван???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:57
Это очень хорошо. Как джокеру ему цены нет...
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