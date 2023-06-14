«Зенит» выкупил права на бразильца Мантуана

Полузащитник Густаво Мантуан продолжит играть за «Зенит». Генеральный директор петербуржцев Александр Медведев в среду сообщил о выкупе прав на игрока у бразильского клуба «Коринтианс».
Мантуан остается игроком «Зенита». Мы выкупили (его трансфер — прим.), можно об этом писать.
Квалификация?
- Легко наверстаем, если будет в этом необходимость....)
Квалификация?
- Легко наверстаем, если будет в этом необходимость....)
Джокеры!!!
Джокеры!!!
Получается если среднего класса игроки для Зенита, то для Спартака подойдут и низкого качества игроки?!
Судя по трансфертной политики Спартака, то вы верно думаете, так и есть.
Получается если среднего класса игроки для Зенита, то для Спартака подойдут и низкого качества игроки?!
Судя по трансфертной политики Спартака, то вы верно думаете, так и есть.
В старте выходит Кассьерра...усыпляет защиту соперника...который привык что с Кассьеррой и защита не нужна...и тут в концовке встречи выходит Мантуан...и спокойно улучшает свою голевую статистику...
В старте выходит Кассьерра...усыпляет защиту соперника...который привык что с Кассьеррой и защита не нужна...и тут в концовке встречи выходит Мантуан...и спокойно улучшает свою голевую статистику...