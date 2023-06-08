В «Оренбурге» рассказали о причине перехода Писарского в «Крылья Советов»

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о предложении «Црвены Звезды» по экс-нападающему команды , а также о причине перехода форварда в «Крылья Советов».

Сычевой (бывшая фамилия игрока) — моя самая удачная покупка и самая удачная продажа. Мы полтора года нянчили его, в Первой лиге Володя провёл год, потом выдал феерическую серию в РПЛ , после чего нарисовались левые люди, которые к его приходу не имели отношения.

«Оренбургу» же тоже нужна своя история, повторюсь, мы не Санкт‑Петербург или Москва. Сюда и иностранцев тяжело привозить, не каждый согласится, команда недавно вышла в РПЛ . Сейчас уже, конечно, проще, например, тому же Муро, которого мы купили, позвонил Мансилья и рассказал о городе, клубе, жизни в России.

Это относится и к тому, что в нашей истории должны быть и удачные продажи футболистов. Например, у Сычевого был контакт с «Црвеной Звездой», команда из Лиги чемпионов. Для нас, как для клуба, было бы лучше, если бы он уехал в Сербию.

Почему не уехал? «Крылья Советов» завалили его деньгами, всё просто. Мы не могли отказаться, в контракте была прописана сумма выкупа за 100 миллионов. На определённом этапе мы общались, он советовался, но потом резко принял решение поехать в Самару. Деньги решили вопрос, тут ему предложили в два раза больше, чем в «Црвене».