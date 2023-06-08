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В «Оренбурге» рассказали о причине перехода Писарского в «Крылья Советов»

вчера, 11:13

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о предложении «Црвены Звезды» по экс-нападающему команды Владимиру Писарскому, а также о причине перехода форварда в «Крылья Советов».

Сычевой (бывшая фамилия игрока) — моя самая удачная покупка и самая удачная продажа. Мы полтора года нянчили его, в Первой лиге Володя провёл год, потом выдал феерическую серию в РПЛ, после чего нарисовались левые люди, которые к его приходу не имели отношения.

«Оренбургу» же тоже нужна своя история, повторюсь, мы не Санкт‑Петербург или Москва. Сюда и иностранцев тяжело привозить, не каждый согласится, команда недавно вышла в РПЛ. Сейчас уже, конечно, проще, например, тому же Муро, которого мы купили, позвонил Мансилья и рассказал о городе, клубе, жизни в России.

Это относится и к тому, что в нашей истории должны быть и удачные продажи футболистов. Например, у Сычевого был контакт с «Црвеной Звездой», команда из Лиги чемпионов. Для нас, как для клуба, было бы лучше, если бы он уехал в Сербию.

Почему не уехал? «Крылья Советов» завалили его деньгами, всё просто. Мы не могли отказаться, в контракте была прописана сумма выкупа за 100 миллионов. На определённом этапе мы общались, он советовался, но потом резко принял решение поехать в Самару. Деньги решили вопрос, тут ему предложили в два раза больше, чем в «Црвене».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:09
потерялся мгновенно ... растаял в воздухе
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:57
Главное даже не деньги и причина перехода. Главное это итог. Он полностью сдулся и закончился как игрок РПЛ. Только в середняки ФНЛ, или снова в Крым.
Сп62
Сп62
вчера в 14:41
Не удивительно, что деньги правят страной, а уж футболом и подавно.
9ztgg8fdhgps
9ztgg8fdhgps
вчера в 11:23
Фамилия Писарский оказалась нефартовой для Сычевого
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:22
Туманная история с "левыми людьми" и "бешенными деньгами" - но на "детектив" не тянет.)
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