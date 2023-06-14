Воспитанник ЦСКА стал игроком «Зенита»

Главный тренер молодежной команды ЦСКА сообщил о том, что нападающий перешёл в «Зенит».

Да, это правда, Лапинский стал игроком «Зенита». Мы вчера с ним попрощались, сказали друг другу спасибо. Хочу ему сказать огромное спасибо и пожелать, чтобы в дальнейшем он добрался до своей цели. Наверное, он хочет быть в основной команде «Зенита», ЦСКА , «Динамо». Нормальное стремление молодого парня. Наверное, он сам лично увидел, что перспектив в «Зените» у него больше, чем в ЦСКА , поэтому сделал такой выбор.