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Воспитанник ЦСКА стал игроком «Зенита»

вчера, 11:59

Главный тренер молодежной команды ЦСКА Ролан Гусев сообщил о том, что нападающий Станислав Лапинский перешёл в «Зенит».

Да, это правда, Лапинский стал игроком «Зенита». Мы вчера с ним попрощались, сказали друг другу спасибо. Хочу ему сказать огромное спасибо и пожелать, чтобы в дальнейшем он добрался до своей цели. Наверное, он хочет быть в основной команде «Зенита», ЦСКА, «Динамо». Нормальное стремление молодого парня. Наверное, он сам лично увидел, что перспектив в «Зените» у него больше, чем в ЦСКА, поэтому сделал такой выбор.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 15:36
Похоже его в ЦСКА просто недооценивали.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 15:12
Зарплата пожирнее в Питере вот и поехал сидеть на банке за пару тысяч евро больше.
BDA8181
BDA8181
вчера в 14:47
Вот это наверное большая ошибка парня в жизни. С гниёт в Зените . Лучше бы Крылья или Ростов выбрал если конечно такие варианты были. В Зени после Морозова к основе никого близко не подпускали молодых, всё варягов тащат.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:40
Раньше такого разве можно было?). Не иначе "асисай" между ними и на долго. Основательно столбы на участке выкапывают?).
lotsman
lotsman
вчера в 13:52
Это, я думаю, не плохо. В ЦСКА не плохая подготовка молодых игроков.
adekvat
adekvat
вчера в 13:34
Ты мне, я тебе. Облякова вам, Лапинского нам.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:53
Негры ему в помощь!
makkie
makkie
вчера в 12:48
Наверное, он сам лично увидел, что перспектив в «Зените» у него больше, чем в ЦСКА, поэтому сделал такой выбор
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Какие перспективы могут быть в Зените у молодого парня?
Семак даже при счёте 3-0 или 4-0 боится выпускать молодёжь, предпочитая усиливать игру Ерохиным и Чистяковым ))
Как раз в цска у парня было бы больше шансов пробиться в основу и заявить о себе.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:31
Есть большие сомнения, что в Зените ему "светит", надо не на лавку престижного клуба стремиться, а в основу второй десятки РПЛ, а оттуда, показав себя, как Сергеев например, может и повезёт попасть в тот же Зенит, на ту же лавку, но на более престижное место среди запасных - с правом выхода на замену Малкома раз в десять игр...)
альсато
альсато
вчера в 12:21
если молодого игрока (воспитанника конкурента)..приобретает чемпион, то нужно как минимум-задуматься!..а как максимум-продать по дороже!)))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:19, ред.
Ролан темнит, очевидно, что в основе ЦСКА ему ничего не светит. Форвард не плохой и точка. Пусть в молодёжке Зенита поиграет.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:04
Там он и пропадёт, прежде чем перейти в клуб ПФЛ
Гость
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