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Керк и Едвай могут продлить приостановление контрактов с «Локомотивом»

вчера, 20:26

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем защитника Тина Едвая и нападающего Джирано Керка, которые ранее приостановили контракты с клубом.

Там сложная система. Кто-то не может уйти, а те, кто приостанавливал ранее, могут продлить. Думаю, эти футболисты продлят приостановление контракта. Пока они не изъявили желания вернуться. Очень важно — за последние полгода команда стала другой, у нас боеспособный коллектив. Здесь момент не просто возвращения в команду, а способность влиться в коллектив. Не уверен, что у всех это получится. Хотя если будет желание — будем действовать по всем регламентам и требованиям.

Керк с конца января выступает за «Антверпен», а Едвай в конце декабря перешёл в «Аль-Аин» из ОАЭ.

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Все комментарии
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 21:32
Эти не нужны
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:52, ред.
Надо называть вещи своими именами - система не сложная , а мягко говоря мутная.
Гость
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