Керк и Едвай могут продлить приостановление контрактов с «Локомотивом»

Председатель совета директоров «Локомотива» высказался о будущем защитника и нападающего , которые ранее приостановили контракты с клубом.

Там сложная система. Кто-то не может уйти, а те, кто приостанавливал ранее, могут продлить. Думаю, эти футболисты продлят приостановление контракта. Пока они не изъявили желания вернуться. Очень важно — за последние полгода команда стала другой, у нас боеспособный коллектив. Здесь момент не просто возвращения в команду, а способность влиться в коллектив. Не уверен, что у всех это получится. Хотя если будет желание — будем действовать по всем регламентам и требованиям.