«Барселона» собирается продлить контракт с Дембеле

«Барселона» планирует продлить соглашение с нападающим Усманом Дембеле.
Каталонцы хотят решить вопрос до 30 июня. С июня по июль стоимость отступных за игрока будет снижена со 100 миллионов евро до 50 млн. «Сине-гранатовые» готовы в значительной степени улучшить финансовые условия пребывания футболиста в коллективе. Нынешний контракт Дембеле с «Барселоной» действует до лета 2024 года.
Я могу оправдать конскую з/п Де Йонга - он хоть стабилен и вопросов к его уровню нет. Этот же хрусталь полсезона в лазарете проводит.
Я могу оправдать конскую з/п Де Йонга - он хоть стабилен и вопросов к его уровню нет. Этот же хрусталь полсезона в лазарете проводит.