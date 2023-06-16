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«Барселона» собирается продлить контракт с Дембеле

вчера, 19:46

«Барселона» планирует продлить соглашение с нападающим Усманом Дембеле.

Каталонцы хотят решить вопрос до 30 июня. С июня по июль стоимость отступных за игрока будет снижена со 100 миллионов евро до 50 млн. «Сине-гранатовые» готовы в значительной степени улучшить финансовые условия пребывания футболиста в коллективе. Нынешний контракт Дембеле с «Барселоной» действует до лета 2024 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:15
Надо продавать его пока цена хорошая, и разгружать зарплатную ведомость.
Я могу оправдать конскую з/п Де Йонга - он хоть стабилен и вопросов к его уровню нет. Этот же хрусталь полсезона в лазарете проводит.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:11
Его и за 50 не возьмут
sova147
sova147
вчера в 20:35
Он ещё может помочь в игре, решение верное
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:09
Правильное решение,он еще может пригодиться.
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