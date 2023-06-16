«Барселона» собирается продлить контракт с Дембеле

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вчера, 19:46

«Барселона» планирует продлить соглашение с нападающим .

Каталонцы хотят решить вопрос до 30 июня. С июня по июль стоимость отступных за игрока будет снижена со 100 миллионов евро до 50 млн. «Сине-гранатовые» готовы в значительной степени улучшить финансовые условия пребывания футболиста в коллективе. Нынешний контракт Дембеле с «Барселоной» действует до лета 2024 года.