«Челси» объявил о разрыве контракта с Бакайоко

Пресс-служба «Челси» объявила о разрыве контракта с полузащитником Тьему Бакайоко.
Летом 2017 года лондонский клуб купил француза из «Монако» за 40 млн евро. Хавбек покидает команду бесплатно.
Пресс-служба «Челси» объявила о разрыве контракта с полузащитником Тьему Бакайоко.
Летом 2017 года лондонский клуб купил француза из «Монако» за 40 млн евро. Хавбек покидает команду бесплатно.
Я, кстати, всегда говорил, что провалов у Грановской очень много, и это один из них.
Я, кстати, всегда говорил, что провалов у Грановской очень много, и это один из них.
Это не так работает, что просыпается спорт. или технический директор клуба, и с просони думает решает «а кого бы мне сегодня купить»))
Это не так работает, что просыпается спорт. или технический директор клуба, и с просони думает решает «а кого бы мне сегодня купить»))