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«Челси» объявил о разрыве контракта с Бакайоко

вчера, 17:10

Пресс-служба «Челси» объявила о разрыве контракта с полузащитником Тьему Бакайоко.

Летом 2017 года лондонский клуб купил француза из «Монако» за 40 млн евро. Хавбек покидает команду бесплатно.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 09:22
Это бесспорно конечно, провальных трансферов хватало тоже, с этим я полностью согласен 👍🏽
протон
протон ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:50
Один из самых переоцененных игроков, кого я наблюдал уже в более-менее зрелом возрасте. Даже в том Монако ничем, кроме атлетизма, не отличался, позиционно играл максимально первобытно для опорника. Если бы не Фабиньо, его потолком была бы Тулуза условная.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:53
Согласен, но и у Грановской там было не последнее слово.
Я к тому говорил, что часто наши грешили покупкой за вагон денег игроков, которые не отработали и 10й части этих денег, ещё до прихода Боэли. Другое дело, что и хороших, достойных покупок было не мало. Притом трансферов которые были не за большие деньги а выхлоп был огромный, ну и конечно провальные трансферы никак не влияли на положение команды в таблице,провалы были и во времена Романа, но не такие безнадежные, как сейчас,когда нет игры.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 21:56
Так не Грановская же решала, кого покупать, а кого нет. Сначала свое мнение по тем или иным игрокам говорят экспертные и скаутовские отделы, затем профессионалы, совет директоров и в частности тренерский штаб (не всегда конечно) утверждают кандидатуру, а-ля «он нам нужен, покупаем». И вот с этого момента, все дела начинает вести уже Грановская, она была так скажем переговорщиком, ее задача была привезти игрока в команду, что она и делала.
Это не так работает, что просыпается спорт. или технический директор клуба, и с просони думает решает «а кого бы мне сегодня купить»))
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 21:37, ред.
Могли бы хоть за какие-то деньги продать. Кстати. эта покупка за 40 лямов выкинутых денег ещё времен так любимой многими болельщиками Челси Марины.

Я, кстати, всегда говорил, что провалов у Грановской очень много, и это один из них.
Foxes
Foxes
вчера в 21:04
Нифига себе, я то думал его права принадлежат давно Милану.
BDA8181
BDA8181
вчера в 18:27
Уже просто выкидывают из клуба игроков ))) Кто же к ним потом пойдет то потом)) Задумаются, купят а потом выкинут как мусор))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:57
Скитался по арендам, нигде толком не смог заиграть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:31
Челси нужна Капитальная чистка...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:21
Великолепный коммерческий ход...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:19
Потратили такие деньги,отпускают бесплатно!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:16
Лучше бы разорвали контракт с самим руководством клуба !!!)))
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