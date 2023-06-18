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«Эвертон» готов продать Пикфорда в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 08:21

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд может перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Ириски» готовы отпустить голкипера в манчестерский клуб. МЮ заплатит за трансфер Пикфорда 45 млн фунтов стерлингов и удвоит зарплату вратаря в два раза.

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Все комментарии
Serguinho
Serguinho
вчера в 20:02, ред.
А можно удвоить в три раза?
galem72
galem72
вчера в 11:27
Пикфорд не Пикфорд, а от ДдХ избавляться нужно.
Джексон 8
Джексон 8
вчера в 10:59
Удвоит в два раза?
John 5mith
John 5mith ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 10:04
Что значит переманивают? Лидер перерос уровень нынешней команды и заслуженно идет на повышение. В том числе зарплаты. Так же как он переходил в Эвертон из Сандерленда.
А отставной вратарь сборной Испании похоже нового тренера манков не впечатлил.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:59
МЮ скупает всё
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:52
Условия предлогают сказочные,значит очень нужен!
qdbc5masj26m
qdbc5masj26m
вчера в 09:32
Де Хея давно пора списать, много ошибок стал допускать
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:31
Лучшего уже и придумать сложно. Удачи Пикфорду в МЮ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:28
А что Де Хеа уже не тянет ???)
Vadik
Vadik
вчера в 09:15
Хорошие условия для перехода! ЗП в 2 раза больше!)))
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 09:05
Вот так и переманивают лидеров в более сильные команды. Предстоящий сезон надеемся для ирисок будет более удачнее нежели были последние два. Вроде бы и коллектив собранный далеко не самый слабый в АПЛ но пока результату никакого нету.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:31
Значит очень сильно нужен вратарь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:30
Удвоит в два раза. Сильно сказано...
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