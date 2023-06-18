«Эвертон» готов продать Пикфорда в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд может перейти в «Манчестер Юнайтед».
«Ириски» готовы отпустить голкипера в манчестерский клуб. МЮ заплатит за трансфер Пикфорда 45 млн фунтов стерлингов и удвоит зарплату вратаря в два раза.
Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд может перейти в «Манчестер Юнайтед».
«Ириски» готовы отпустить голкипера в манчестерский клуб. МЮ заплатит за трансфер Пикфорда 45 млн фунтов стерлингов и удвоит зарплату вратаря в два раза.
А отставной вратарь сборной Испании похоже нового тренера манков не впечатлил.
А отставной вратарь сборной Испании похоже нового тренера манков не впечатлил.