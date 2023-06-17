Запасной вратарь и группа полузащитников. Обновление для «Ливерпуля»

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вчера, 19:09

Нужно интенсивно поработать на рынке.

«Ливерпуль» выходит на охоту. Команде Юргена Клоппа нужно серьезное обновление, чтобы получить новое дыхание и бросить вызов не только «Манчестер Сити» в следующем сезоне, но и другим крепнущим конкурентам по чемпионату Англии. Обновление в долгий ящик было решено не откладывать, и «красные» уже договорились о подписании чемпиона мира 2022 года Алексиса МакАллистера. В «Брайтоне» он закрывал сразу несколько позиций в полузащите, что выглядит перспективно для «Ливерпуля».

Однако МакАллистером явно трансферная кампания не ограничится. Опираясь на различные источники с экспертным мнением в англоязычной среде, можно выделить еще пятерку игроков, на которых «Ливерпуль» должен обратить внимание.

Кефрен Ульен-Тюрам (полузащитник, «Ницца»)

Несмотря на приход МакАллистера, полузащита «Ливерпуля» все еще нуждается в укреплении. Сын Лилиана Тюрама Кефрен способен придать мощи средней линии «красных» и потенциально заменить Джордана Хендерсона. Клоппу нужны не только техничные легкие хавбеки, но и те, кто способен добавить физической силы. Тюрам очень мобилен и универсален, хорошо работает с мячом, при этом у 22-летнего игрока есть пространство для дальнейшего роста. Вместе с МакАллистером они способны стать перспективной связкой.

Мики ван де Вен (центральный защитник, «Вольфсбург»)

Эту фигуру связывают со спортивным директором «Ливерпуля» Йорге Шмадтке. Ожидается, что выходец из «Вольфсбурга» подтянет на «Энфилд» талантливых ребят из Германии. И начать он может с ван де Вена, который уже обращал на себя внимание. Его появление в «Ливерпуле» придало бы больше вариативности игре «красных», особенно при изменениях в схеме, в расстановке защитников.

Ван де Вен выглядит перспективно при переходе на три центральных защитника, когда потребуется разгрузить Робертсона или Александера-Арнольда. Ван де Вен высок, быстр, агрессивен и хорошо владеет дальним ударом. В высокой линии обороны «Ливерпуля» он бы смотрелся симпатично.

Рон-Роберт Цилер (вратарь, «Ганновер»)

При наличии Алиссона и Келлехера можно подумать, что «Ливерпулю» вратарь не нужен в ближайшие годы. Но Келлехера «красным» будет непросто удержать. Он слишком хорош, чтобы продолжать оставаться вторым номером за спиной Алиссона. Ему захочется попробовать себя в настоящей игре, а не на подмене. И тогда «Ливерпуль» столкнется с необходимостью приобретать нового «второго номера».

У «Ливерпуля» есть перспективный бразилец Марселу Питалуга, который провел прошлый сезон в аренде в «Маклсфилде». Однако было бы авантюрой ставить на замену этого 20-летнего голкипера. И тут пригодился бы опытный вратарь, который может смириться с ролью запасного. Кандидатура 34-летнего Цилера смотрится интересно еще и потому, что Шмадтке может подключить свои немецкие связи, кроме того, приход этого немца не повредит квоте на доморощенных футболистов, ведь он юношеские годы провел в «Манчестер Юнайтед».

Николо Барелла (полузащитник, «Интер»)

Опять возвращаемся в полузащиту. И даже если «Ливерпуль» заполучит к МакАллистеру Тюрама, нужда его в хавбеках закрыта не будет. Нужны три полузащитника, если иметь в виду предстоящий уход Алькантары и возраст Хендерсона. У «красных» в средней линии в прошлом сезоне было сочетание ветеранов и совсем юных ребят. Не хватает уже состоявшихся игроков в самом соку.

Таким футболистом может стать Барелла, который по своим боевым качествам идеально подошел бы «Ливерпулю». В прошлом году Клопп нахваливал Николо, говоря, что он обладает всеми необходимыми свойствами идеального полузащитника. Понятно, что Барелла обошелся бы «Ливерпулю» дороже, чем Тюрам, Коне или Вейга, но с ним «красные» получили бы сразу готового к достижению высоких целей бойца.

Ромео Лавия (опорный полузащитник, «Саутгемптон»)

Если подписание Бареллы усилит сразу полузащиту, а приобретение Тюрама подарит будущего универсала, то нужно закрывать еще и опорную зону. В ней в прошлом сезоне наметились проблемы из-за резкого спада формы Фабиньо. Ему исполняется только 30 лет, но он за последние пять лет провел слишком много матчей в системе Клоппа с жесткими требованиями по выносливости и интенсивности. Выдерживать такой ритм из года в год тяжело.

Именно в падении динамики и подвижности полузащиты в значительной степени кроется причина неудачного сезона «Ливерпуля». На ликвидацию этого пробела должны быть направлены основные трансферные усилия. Возможно, смена подхода к предсезонной подготовке, обещанная Клоппом, вернет Фабиньо в былое состояние, но оставаться без страховки на целый сезон нельзя. Кроме того, нужна долгосрочная замена.

Вылет «Саутгемптона» из АПЛ не делает большой рекламы Лавии, но он смотрелся на фоне одноклубников иногда единственным светлым пятном. Кроме того, «Ливерпуль» никогда не стеснялся покупать игроков у «Саутгемптона», этот канал поставок налажен хорошо. И «красные» имеют опыт приобретения футболистов из вылетающих клубов. Причем удачных покупок. Можно вспомнить приобретенного у «Халл Сити» Робертсона, Вейналдума из «Ньюкасла» и Шакири из «Сток Сити».

Не стоит забывать, что Лавия перешел в «Саутгемптон» прошлым летом из «Манчестер Сити», и у «горожан» есть пункт об обратном выкупе хавбека, но со следующего лета. Так что «Ливерпуль» еще может переиграть и своего соперника на рынке. Лавия по своей манере игры напоминает Фабиньо времен расцвета. Он подавляет центр поля, доминирует там, перехватывая мяч, выигрывая единоборства и разворачивая атаки. Но «Ливерпулю» в борьбе за Лавию придется проявить настойчивость, потому что им интересуются многие клубы. А если учесть, что «красным» нужно несколько полузащитников, они могут распылить внимание и не побороться за Ромео достаточно активно.