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Молодёжная сборная России проиграла «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче

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альсато
альсато ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 14:05
Володя!...зрители и болельщики были на матчах?...для них-мы играем!...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 13:42
Я о том , что время сейчас такое , что негоже ни где прогибаться России ...иначе затопчут и тем более в*йна идет и пацаны не жалеют живота своего....Ладно я вас понимаю , но сы каждый о своем. Вы о спорте , а я о грсударстве и его престиже в мире. Я понимаю что эти проигрыши ни чего не значат , но все начинается
с простого , а потом появляется безволие и наплевательство вообще к играм и как я раньше писал и взрослые не хотели играть в Средней Азии товарники. И еще раз , в третий раз задаю вопрос зачем тогда играть эти матчи...???
альсато
альсато ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 13:10
я понимаю Ваше негодование!...но Футбол-это только игра!..на своем примере-Хоккей с Мячом, играем товарищескую в энном городе и прос...раем 11-3!!!...материмся, обвиняем друг друга!!!..а тренер говорит- пацаны!...у на с еще ужин и посещение театра!!!)))))...а в чемпионате, мы этих ребят, вынесли-16-1!!!!...жизнь меня научила-не торопиться делать выводы!!!)))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 12:56, ред.
Ну вот немного не согласен. Как какте деньги...??? А транспорт , проживание в гостинеце , питание...и такая арава вместе со всем руководство этой Сборной...Ну 1-5 прогрывать сборной беларуси это полная безответственность игроков , которым наверное еще и платят за эти матчи...могу много еще привест примеро
Помню в конце 60-х к нам в Нальчик приехал Нефтяник Баку на товарняк. Так вот первый матч Спартак Нальчик , тогда еще играя в классе Б , победил их , команду высшей лиги. Это был позор доя них тогда и договорились о втором матче ,хотя он не был предусмотрен,. где и разгромили нас 4 - 0 . А ведь у них тогда играли Банишевский, Маркаров, Казбек Туаев....Вот как относились к товарнякам. А сейчас Сборной и клубу проиграли И....??? Зачем туда ехать надо было когда у нас давно завершился чемпионат...????

Так это как вы пишите в непростое время ,где такие же пацаны гибнут и увечья получают , а эти в масле катаются и играть не хотят , а делают вид что мяч катают...
альсато
альсато ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 10:04
Володя!...ну какой тупик и какие ,и чьи деньги на ветер?)))))...ну давай так-пацаны собираются и играют (товарники)-это ведь (в первую очередь-в такое непростое время) хорошо?...Замечательно!...результаты?...так если бы моя команда (на предсезонке или товарниках) у всех выигрывала-я бы действительно ...решил, что я Чемпион Мира!!!...по товарникам!)))))
альсато
альсато ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 09:55
Леха. что за пессимизм?..что значит наш уровень и не прыгнуть?...я вот , к примеру, согласен со словами "бубника" (А.В.Бубнов): "НАШИ МОГУТ-ВСЕ"!)))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 09:50, ред.
На фоне белоруссов мы не можем выглядеть карликами , а должно быть наоборот....Но обычное наше разгильдяйство и не имея перспектив Сборных на будущее и дает такие результаты. Впрочем , как и взрослая Сборная...Тупик....Вывод...и зачем тратить тогда деньги...???...Это называется у нас по моему ...деньги на ветер или дюканам в карман
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 09:26
Давайте не будем льстить сами себе . Это наш уровень ,выше которого нам уже не прыгнуть . Наш футбол превратился в футбольного карлика .
Serious94
Serious94
сегодня в 08:44
Всех игроков Сборной Рф тправить работать на завод Белаз раз мяч пинать не умеют.
Ravshan878
Ravshan878 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 08:21
Физкультпривет уважаемый.
Очень рад вас видеть.Как сказал ЭТУШ это классика.😉.)
george666
george666
сегодня в 02:15
Во 1 -х играла молодëжка, во вторых у клуба сыграность лучше если бы они молодёжной сборной Белоруссии проиграли это бы был позор!!!
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 23:15
А точно ли набрали лучших в сборную? Большие сомнения
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:28
Молодцы ребятушки, так держать !)
Выдающийся тренерский штаб !)
Да здравствует наш РФС , дети это наше будущее, берегите их !(((
Сп62
Сп62
вчера в 22:08
Вопросов много. Хотелось бы услышать хоть какие-то объяснения от ответственных лиц.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 21:51, ред.
Просто им не до футбола и они все уже в отпусках. А иначе как можно рассмотреть результаты в Белоруссии...??? До этого их Сборной проиграли 1-5 . Видимо федерации футбола нашей деньги не куда списывать , вот и списали ....))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:38
Вот вам и хвалёная молодёжка ! Талант на таланте ,талантом погоняет .
particular
particular
вчера в 21:10
Молодёжь просекла, что на столь выдающейся игре не будет скаутов МЮ и Барсы, а потому забила болт...
sova147
sova147
вчера в 20:56
Нет состава, кто тренер.... Поэтому по счету не чего делать выводы!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:54
Молодёжная сборная России проиграла «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче

Теперь......«Торпедо-БелАЗ» Молодёжная сборная России..
lotsman
lotsman
вчера в 20:53
Как же так? Сборная проиграла команде.
Capral
Capral ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 20:51
Почти, как у Швондера: "Это, какой-то позор"...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:45
Ну Торпедо-БелАЗ конечно будет посильнее.
shlomo
shlomo
вчера в 20:31
Офигенно девки пляшут.... по четыре пары в ряд... совсем играть не хотят....
ДСА
ДСА
вчера в 20:25
Это просто позор - такой результат.
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