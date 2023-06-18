Молодёжная сборная России проиграла «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче

Молодёжная сборная России уступила клубу «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче (0:1).
Встреча прошла в Жодино.
Единственный гол на 50-й минуте игры забил Арсений Галушко.
Молодёжная сборная России уступила клубу «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче (0:1).
Встреча прошла в Жодино.
Единственный гол на 50-й минуте игры забил Арсений Галушко.
с простого , а потом появляется безволие и наплевательство вообще к играм и как я раньше писал и взрослые не хотели играть в Средней Азии товарники. И еще раз , в третий раз задаю вопрос зачем тогда играть эти матчи...???
с простого , а потом появляется безволие и наплевательство вообще к играм и как я раньше писал и взрослые не хотели играть в Средней Азии товарники. И еще раз , в третий раз задаю вопрос зачем тогда играть эти матчи...???
Помню в конце 60-х к нам в Нальчик приехал Нефтяник Баку на товарняк. Так вот первый матч Спартак Нальчик , тогда еще играя в классе Б , победил их , команду высшей лиги. Это был позор доя них тогда и договорились о втором матче ,хотя он не был предусмотрен,. где и разгромили нас 4 - 0 . А ведь у них тогда играли Банишевский, Маркаров, Казбек Туаев....Вот как относились к товарнякам. А сейчас Сборной и клубу проиграли И....??? Зачем туда ехать надо было когда у нас давно завершился чемпионат...????
Так это как вы пишите в непростое время ,где такие же пацаны гибнут и увечья получают , а эти в масле катаются и играть не хотят , а делают вид что мяч катают...
Помню в конце 60-х к нам в Нальчик приехал Нефтяник Баку на товарняк. Так вот первый матч Спартак Нальчик , тогда еще играя в классе Б , победил их , команду высшей лиги. Это был позор доя них тогда и договорились о втором матче ,хотя он не был предусмотрен,. где и разгромили нас 4 - 0 . А ведь у них тогда играли Банишевский, Маркаров, Казбек Туаев....Вот как относились к товарнякам. А сейчас Сборной и клубу проиграли И....??? Зачем туда ехать надо было когда у нас давно завершился чемпионат...????
Так это как вы пишите в непростое время ,где такие же пацаны гибнут и увечья получают , а эти в масле катаются и играть не хотят , а делают вид что мяч катают...
Очень рад вас видеть.Как сказал ЭТУШ это классика.😉.)
Очень рад вас видеть.Как сказал ЭТУШ это классика.😉.)
Выдающийся тренерский штаб !)
Да здравствует наш РФС , дети это наше будущее, берегите их !(((
Выдающийся тренерский штаб !)
Да здравствует наш РФС , дети это наше будущее, берегите их !(((
Теперь......«Торпедо-БелАЗ» Молодёжная сборная России..
Теперь......«Торпедо-БелАЗ» Молодёжная сборная России..