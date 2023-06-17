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Австрия в гостях сыграла вничью с Бельгией в матче отбора на Евро-2024

вчера, 23:40
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 1Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Австрии в матче 3-го тура группы F отбора на Евро-2024 (1:1).

Автогол Ореля Мангала вывел гостей вперёд на 22-й минуте встречи. Ромелу Лукаку на 61-й сравнял счёт.

Бельгия занимает 2-е место с 4 очками. Австрия лидирует, имея в активе 7 баллов.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 09:13
Короче,золотое поколение бельгийцев,заржавело!!!😊
протон
протон
сегодня в 08:56
За 96 минут у двух команд 4 (четыре, Карл) удара в створ! Глупый привоз бельгийского защитника и Ральф выставояет автобус.... Каие это новые идеи) Лукаку молодец, спас от глупого поражения команду.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:31
Золотая молодежь, пора на пенсию.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 02:53, ред.
Они никогда и не были сильными...
В последние годы их шатали все кому не лень...и Франция 2 раза...и Голландия 2 раза и Марокко...и Египет...и Италия...и Англия...
Понабирали бонусов с Сан-Маринами...Гибралтарами...чтоб поторчать на первом месте рейтинга УЕФА...но смысла никакого...титулы и Бельгия так и не встретились...
И теперь уважаемому мистеру Тедеско навряд ли светит...
Был набор хороших игроков...но сборная нечемпионистая....так и не нашёлся тот механик кто смог бы собрать из таких хороших запчастей классную машину...
Если не ошибаюсь последнее достижение - 1920 г...победа на Олимпиаде...
Это им карма...за 1986-й год....
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:06
Бельгия все слабеет
Гость
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