Австрия в гостях сыграла вничью с Бельгией в матче отбора на Евро-2024

Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Австрии в матче 3-го тура группы F отбора на Евро-2024 (1:1).
Автогол Ореля Мангала вывел гостей вперёд на 22-й минуте встречи. Ромелу Лукаку на 61-й сравнял счёт.
Бельгия занимает 2-е место с 4 очками. Австрия лидирует, имея в активе 7 баллов.
В последние годы их шатали все кому не лень...и Франция 2 раза...и Голландия 2 раза и Марокко...и Египет...и Италия...и Англия...
Понабирали бонусов с Сан-Маринами...Гибралтарами...чтоб поторчать на первом месте рейтинга УЕФА...но смысла никакого...титулы и Бельгия так и не встретились...
И теперь уважаемому мистеру Тедеско навряд ли светит...
Был набор хороших игроков...но сборная нечемпионистая....так и не нашёлся тот механик кто смог бы собрать из таких хороших запчастей классную машину...
Если не ошибаюсь последнее достижение - 1920 г...победа на Олимпиаде...
Это им карма...за 1986-й год....
В последние годы их шатали все кому не лень...и Франция 2 раза...и Голландия 2 раза и Марокко...и Египет...и Италия...и Англия...
Понабирали бонусов с Сан-Маринами...Гибралтарами...чтоб поторчать на первом месте рейтинга УЕФА...но смысла никакого...титулы и Бельгия так и не встретились...
И теперь уважаемому мистеру Тедеско навряд ли светит...
Был набор хороших игроков...но сборная нечемпионистая....так и не нашёлся тот механик кто смог бы собрать из таких хороших запчастей классную машину...
Если не ошибаюсь последнее достижение - 1920 г...победа на Олимпиаде...
Это им карма...за 1986-й год....