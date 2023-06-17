Австрия в гостях сыграла вничью с Бельгией в матче отбора на Евро-2024

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вчера, 23:40

Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Австрии в матче 3-го тура группы F отбора на Евро-2024 (1:1).

Автогол Ореля Мангала вывел гостей вперёд на 22-й минуте встречи. Ромелу Лукаку на 61-й сравнял счёт.

Бельгия занимает 2-е место с 4 очками. Австрия лидирует, имея в активе 7 баллов.