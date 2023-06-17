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Гол Холанда не помог Норвегии набрать очки с Шотландией

вчера, 20:59
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия1 : 2Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Сборная Норвегии уступила Шотландии в матче 3-го тура группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года (1:2).

Счёт на 61-й минуте с пенальти открыл Эрлинг Холанд. Гости отыгрались на 87-й усилиями Линдона Дайкса, а на 89-й победный мяч провёл Кенни МакКлин.

Норвегия занимает 3-е место в группе А, имея в активе 1 балл. Шотландия лидирует с 9 очками.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:08
Ну его хотя бы в сборную отпустили, наверно он рад как никогда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 02:38, ред.
В Англии родился...в Англии играет...
Но викингом остался....
sg79zh5tv6fm
sg79zh5tv6fm
вчера в 23:23
Норвежцы совсем не футболисты,они больше лыжники,так что шотландцев с победой заслуженной!
adekvat
adekvat ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:12
Конечно не поедет, если только половина играков сити не сделает себе норвежское гражданство.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 22:44
Шотландцы уже на евро
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:31
Головокружение от "успехов", кто был никем, им и останется! Из жалости партнеры дали забить с точки... а то вдруг заплачет?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:30
Проиграли норвеги,а один в поле не воин!!!
Elliada
Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:07
Польша хотя бы иногда на турниры попадала. На последнем ЧМ так вообще вышла из группы. А в остальном да. Они оба зависимые. Что Холанн, что Роберт набивают статистику на слабых, а пользы практически ноль. К примеру, у Холанна 22 гола в 24 матчах, а Норвегия не поехала на ЧМ и Евро. И в Лиге Наций не особо продвинулись. Даже сейчас у него гол с пенальти, а не с игры.
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:56
Так же как и нытик Левандовски в сборной Польше, как и почти любой чистый страйкер, без мастеров ассистов, они не будут давать крутого результата.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:47
КДБ не было, нулевой он совсем
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 21:38
Шотландцы молодцы, не думал что закамбэчат!
Elliada
Elliada
вчера в 21:36
Без сильных партнеров - он пустышка. Всё идет к тому, что он не поедет на Евро.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:17, ред.
Гол Холанда не помог Норвегии набрать очки с Шотландией .
Молодцы ребятушки из сборной Шотландии !

Мои искренние поздравления всем болельщикам Шотландцев! Как и предсказывал, так и случилось, и даже ставка зашла. Две минуты которые перевернули всю игру и итоговый счёт стал в пользу сборной Шотландии.

Холанд и Эдегор в этом матче как будто отсутствовали. Ну а для Холанда выступление в сборной почти всегда бывает именно таким как и в сегодняшнем противостоянии. Ничего нового. Гол забил, и то с пенальти.

Ну а ребятушки Шотландии не опустили руки и сумели в концовке матча взять верх. Ещё раз, мои поздравления сборной Шотландии !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:05
Не в твой стране родился Холанд...
Гость
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