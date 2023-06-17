Гол Холанда не помог Норвегии набрать очки с Шотландией .

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вчера, 20:59

Сборная Норвегии уступила Шотландии в матче 3-го тура группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года (1:2).

Счёт на 61-й минуте с пенальти открыл Эрлинг Холанд. Гости отыгрались на 87-й усилиями Линдона Дайкса, а на 89-й победный мяч провёл Кенни МакКлин.

Норвегия занимает 3-е место в группе А, имея в активе 1 балл. Шотландия лидирует с 9 очками.