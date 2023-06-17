Гол Холанда не помог Норвегии набрать очки с Шотландией .

Сборная Норвегии уступила Шотландии в матче 3-го тура группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года (1:2).
Счёт на 61-й минуте с пенальти открыл Эрлинг Холанд. Гости отыгрались на 87-й усилиями Линдона Дайкса, а на 89-й победный мяч провёл Кенни МакКлин.
Норвегия занимает 3-е место в группе А, имея в активе 1 балл. Шотландия лидирует с 9 очками.
Молодцы ребятушки из сборной Шотландии !
Мои искренние поздравления всем болельщикам Шотландцев! Как и предсказывал, так и случилось, и даже ставка зашла. Две минуты которые перевернули всю игру и итоговый счёт стал в пользу сборной Шотландии.
Холанд и Эдегор в этом матче как будто отсутствовали. Ну а для Холанда выступление в сборной почти всегда бывает именно таким как и в сегодняшнем противостоянии. Ничего нового. Гол забил, и то с пенальти.
Ну а ребятушки Шотландии не опустили руки и сумели в концовке матча взять верх. Ещё раз, мои поздравления сборной Шотландии !
Молодцы ребятушки из сборной Шотландии !
Мои искренние поздравления всем болельщикам Шотландцев! Как и предсказывал, так и случилось, и даже ставка зашла. Две минуты которые перевернули всю игру и итоговый счёт стал в пользу сборной Шотландии.
Холанд и Эдегор в этом матче как будто отсутствовали. Ну а для Холанда выступление в сборной почти всегда бывает именно таким как и в сегодняшнем противостоянии. Ничего нового. Гол забил, и то с пенальти.
Ну а ребятушки Шотландии не опустили руки и сумели в концовке матча взять верх. Ещё раз, мои поздравления сборной Шотландии !