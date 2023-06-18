Италия обыграла Нидерланды в матче за 3-е место Лиги Наций

Сборная Нидерландов уступила Италии в матче за 3-е место Лиги Наций (2:3).
На 6-й минуте счёт открыл Федерико Димарко. Давиде Фраттези на 20-й удвоил преимущество «адзурри». Стевен Бергвейн на 68-й сократил отставание «оранжевых». Федерико Кьеза на 73-й забил 3-й гол итальянцев. Окончательные цифры на табло установил Джорджиньо Вейналдум на 90-й минуте.
Италия стала бронзовым призёром турнира.
В финальном поединке сегодня встретятся Испания и Хорватия, начало игры — в 21:45 по московскому времени.
Италия с Дзоффом, Росси, Барези и компанией- обыграла Бразилию-3:2 в фееричном матче, а в финале ФРГ!!! А с кем играла нынешняя Италия? Четвертьфинал и финал выиграли в серии пенальти. Да, Италия-82 с большим скрипом вышла из группы, но зато потом- играла по-чемпионски!!! Италия-21, по чемпионски не играла, она не выглядела намного сильнее соперников.
Стиль сб.Италии всех лет известен- осторожный, выжидательный. Но именно Италия-82 играла в совсем другой футбол!!! Я не настаиваю на приоритете собственного мнения, но думаю, сравнивать эти две сборные разных лет- было бы неправильно.
Италия с Дзоффом, Росси, Барези и компанией- обыграла Бразилию-3:2 в фееричном матче, а в финале ФРГ!!! А с кем играла нынешняя Италия? Четвертьфинал и финал выиграли в серии пенальти. Да, Италия-82 с большим скрипом вышла из группы, но зато потом- играла по-чемпионски!!! Италия-21, по чемпионски не играла, она не выглядела намного сильнее соперников.
Стиль сб.Италии всех лет известен- осторожный, выжидательный. Но именно Италия-82 играла в совсем другой футбол!!! Я не настаиваю на приоритете собственного мнения, но думаю, сравнивать эти две сборные разных лет- было бы неправильно.
Чемпионом Европы, Италия стала во многом благодаря серии пенальти, но по игре- мало в чём превосходила соперников.
Зато, в стыках к ЧМ, Италия проиграла футбольному карлику и выбыла из числа соискателей.
Согласен, как сказал однажды Великий Пеле: "Без Италии, ЧМ- можно и не начинать"!
От себя добавлю- с такой Италией как сейчас, точно- лучше не начинать...
Чемпионом Европы, Италия стала во многом благодаря серии пенальти, но по игре- мало в чём превосходила соперников.
Зато, в стыках к ЧМ, Италия проиграла футбольному карлику и выбыла из числа соискателей.
Согласен, как сказал однажды Великий Пеле: "Без Италии, ЧМ- можно и не начинать"!
От себя добавлю- с такой Италией как сейчас, точно- лучше не начинать...
Фраттезе мечта для топ клубов.
Фраттезе мечта для топ клубов.