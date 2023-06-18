Италия обыграла Нидерланды в матче за 3-е место Лиги Наций

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вчера, 18:02

Сборная Нидерландов уступила Италии в матче за 3-е место Лиги Наций (2:3).

На 6-й минуте счёт открыл Федерико Димарко. Давиде Фраттези на 20-й удвоил преимущество «адзурри». Стевен Бергвейн на 68-й сократил отставание «оранжевых». Федерико Кьеза на 73-й забил 3-й гол итальянцев. Окончательные цифры на табло установил Джорджиньо Вейналдум на 90-й минуте.

Италия стала бронзовым призёром турнира.

В финальном поединке сегодня встретятся Испания и Хорватия, начало игры — в 21:45 по московскому времени.