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Италия обыграла Нидерланды в матче за 3-е место Лиги Наций

вчера, 18:02
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 3Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сборная Нидерландов уступила Италии в матче за 3-е место Лиги Наций (2:3).

На 6-й минуте счёт открыл Федерико Димарко. Давиде Фраттези на 20-й удвоил преимущество «адзурри». Стевен Бергвейн на 68-й сократил отставание «оранжевых». Федерико Кьеза на 73-й забил 3-й гол итальянцев. Окончательные цифры на табло установил Джорджиньо Вейналдум на 90-й минуте.

Италия стала бронзовым призёром турнира.

В финальном поединке сегодня встретятся Испания и Хорватия, начало игры — в 21:45 по московскому времени.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:37
Италия часто с трудом выходила из группы. Возможно, на том ЧМ- это был тренерский замысел...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:19
В 82 г тренеры Италии выбрали тактику постепенного выхода на пик формы к моменту выхода из группы. И это оказалось верно. Игра той команды была очень приятна глазу
Capral
Capral ответ milint (раскрыть)
сегодня в 15:44, ред.
Несерьезно сравнивать Италию-82 и Италию-21. Разные уровни, личности, тренеры!!!
Италия с Дзоффом, Росси, Барези и компанией- обыграла Бразилию-3:2 в фееричном матче, а в финале ФРГ!!! А с кем играла нынешняя Италия? Четвертьфинал и финал выиграли в серии пенальти. Да, Италия-82 с большим скрипом вышла из группы, но зато потом- играла по-чемпионски!!! Италия-21, по чемпионски не играла, она не выглядела намного сильнее соперников.

Стиль сб.Италии всех лет известен- осторожный, выжидательный. Но именно Италия-82 играла в совсем другой футбол!!! Я не настаиваю на приоритете собственного мнения, но думаю, сравнивать эти две сборные разных лет- было бы неправильно.
milint
milint ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 14:48
Про какие неудачи итальянских клубов ты пишешь ? Во всех турнирах они на голову всех обошли , кроме финалов , но занять вторые места в таких турнирах очень почетно , повторяю по очкам они на голову всех обошли в этом сезоне , особенно премьер лигу которая лопается от денег , а футбол играть так и не научились , ну кроме Сити конечно
milint
milint ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:10
Как раз по игре они и стали чемпионами Европы , сборная Англия практически играла без мяча весь финал и заслуженно проиграла и вообще итальянские команды часто играют низким блоком , для них игра без мяча это норма , они умеют и любят так играть , пересмотрите финал мира 1982 года против ФРГ и 2006 против Франции , там тоже Италия играла большую часть времени вторым номером , это не их слабость , у них в крови играть в первую очередь в обороне строго в этом им равных нет , очень правильно высказался об этом Гвардиола ,если играешь против итальянской команды и счет 0-0 то они думают что счет 1-0 в их пользу
Estiva
Estiva
сегодня в 00:31
Вот это зарубились ребята за третье место! С победой итальянцев!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:00
В первом тайме вообще красота, более закономерный результат с победой Италии.
zooveterinar
zooveterinar ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 22:56
Да и вобще,пусть выиграют еще один чемп.европы!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:54
Это голландцы не какие!!! Итальянцы как раз таки какие!!!
ABir
ABir
вчера в 19:45
Итальянцы подсластила этой победой свои неудачи в европейских турнирах
Capral
Capral ответ milint (раскрыть)
вчера в 19:24, ред.
После назначения Кумана ГТ Нидерландов стало ясно- команда обречена. Достаточно вспомнить, что он сотворил с Барсой, выжил из команды Месси и в результате был уволен...

Чемпионом Европы, Италия стала во многом благодаря серии пенальти, но по игре- мало в чём превосходила соперников.

Зато, в стыках к ЧМ, Италия проиграла футбольному карлику и выбыла из числа соискателей.

Согласен, как сказал однажды Великий Пеле: "Без Италии, ЧМ- можно и не начинать"!

От себя добавлю- с такой Италией как сейчас, точно- лучше не начинать...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:07
Мои поздравления болельщикам сборной Италии . Всё как и должно было случится. Хотя очень переживаю и за сборную Нидерландов. Но там проблемы с руководством и главным тренерским штабом, хотя есть достойная молодёжь, с которой тренерский штаб даже не знают что делать.
lotsman
lotsman
вчера в 18:52
Италия вроде бы была никакой, а с голландцами выдала игру.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 18:49
Голландия сейчас мертвая, Куман абсолютно не справляется
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:44
)))
Брулин
Брулин
вчера в 18:41
Ди Марко лучший итальнский футболист года.
Фраттезе мечта для топ клубов.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 18:35
Так и надо травокурам!
Джексон 8
Джексон 8 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:26
Как зенит без газпрома
Elliada
Elliada
вчера в 18:18
Нидерланды в своем стиле - сначала пропускают 2 гола, а в конце отыгрываются, чтобы проиграть в дополнительное время. Правда, в этот раз пропустили 3 гола, а отыграли 2, поэтому проиграли в основное время.
milint
milint
вчера в 18:17
Это команда очень качественная , не зря они выиграли последний чемпионат европы и как не хватала итальянской сборной на мире , но это будет им уроком , на групповом этапе играли очень расслаблено после победа на евро
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:09
А ведь никто подумать не мог, что парни Манчини справятся с голландцами. Но факт один – у итальянцев во второй раз подряд медали...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:04
ТРАВОКУРЫ БЕЗ НАРКОБАРОНА НИЧТО...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:04
Интересная получилась игра,не ожидал что будут о...у рвать за 3 место!
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