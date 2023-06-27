Стала известна сумма, которую «Спартак» получил за трансфер Кофрие

«Клермон» выкупил права на защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие.
По данным источника, «красно-белые» получили за трансфер бельгийца 3,5 млн евро.
Французский клуб уже выплатил деньги за трансфер Кофрие «Спартаку».
«Клермон» выкупил права на защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие.
По данным источника, «красно-белые» получили за трансфер бельгийца 3,5 млн евро.
Французский клуб уже выплатил деньги за трансфер Кофрие «Спартаку».
Если и правда продали бельгийца за 3,5 млн, то очень хорошо. А для Клермона это вроде рекордная покупка по стоимости.
Если и правда продали бельгийца за 3,5 млн, то очень хорошо. А для Клермона это вроде рекордная покупка по стоимости.