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Стала известна сумма, которую «Спартак» получил за трансфер Кофрие

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112910415
112910415
сегодня в 06:23
получили реальные деньги, это успех !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:00
Если продали это отлично.
ABir
ABir
вчера в 22:39
Мостовой 100 🍋, а за Кофрие всего 3,5
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:27
Жаль, что потеряли парня. Из него можно было лепить, он Наполи остановил
Сп62
Сп62
вчера в 21:44
Рыбус, Кофрие... Постепенно ведомость разгружается. Уже неплохо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:41
Всё правильно,деньги надо сразу брать,ато кинут!
makkie
makkie
вчера в 21:06
Еще бы немного, и отбили сумму трансфера Кофрие в Спартак.
Если и правда продали бельгийца за 3,5 млн, то очень хорошо. А для Клермона это вроде рекордная покупка по стоимости.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:39
Всё хлеб партизаном. Немножко добавят, смогут купить путнего игрока...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:38
То , что Спартак что ни будь получит - ещё "вилами по воде писано".
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