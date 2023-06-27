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ПАОК хочет выкупить часть прав на Фёдора Чалова

вчера, 18:48

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в Греции.

По данным источника, ПАОК сделал «армейцам» официальное предложение о выкупе 60% прав на футболиста за 4 млн евро. Если Чалов будет продан, то 40% от следующей продажи форварда получит ЦСКА.

Однако московский клуб не устраивает такое предложение ПАОКа.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:47
То есть вы сейчас нам по дешёвке продайте, ну а потом от следующей продажи мы все вместе "обваримся" может быть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:50
Греки вообще обнаглели!
Щас хороший конь, в прямом смысле , больше стоит, а они за Чалова копейки, по нынешним меркам, предлагают... Да ещё с какими то мифическими, будущими выплатами...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:50
А кому это надо? Хитрым грекам? Так это уже мифология.
Сп62
Сп62
вчера в 21:47
Сумма действительно не впечатляет.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:42, ред.
Греки пойдут сертаки танцевать за такую сумму.
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:37
немного опилок отсыпать хотят себе
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:24
ПАОК - это вариант, не заслуживающий внимания. К тому же с них деньги не получить. как с Эвертона за Влашича.
isamsn
isamsn
вчера в 20:22, ред.
За такие деньги он и в ЦСКА может благополучно играть.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:38
Это как права на квартиру дробить
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:05
Ну да , что-то маловато за солдата удачи Федора !)
Он ведь минимум в Челси или Наполи только пойдёт!))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:01
Нельзя Федьку отпускать,кто играть будет!?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:00
Монако и ПАОК интересуются Фёдором, парень на расхват, но и ЦСКА он нужен,
нападение не ахти. Ждём разрешения ситуации. Удачи Фёдору и клубу.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:59
Начались странные торги
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