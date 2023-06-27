ПАОК хочет выкупить часть прав на Фёдора Чалова

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вчера, 18:48

Нападающий ЦСКА может продолжить карьеру в Греции.

По данным источника, ПАОК сделал «армейцам» официальное предложение о выкупе 60% прав на футболиста за 4 млн евро. Если Чалов будет продан, то 40% от следующей продажи форварда получит ЦСКА .

Однако московский клуб не устраивает такое предложение ПАОКа.