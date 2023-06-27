ПАОК хочет выкупить часть прав на Фёдора Чалова

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в Греции.
По данным источника, ПАОК сделал «армейцам» официальное предложение о выкупе 60% прав на футболиста за 4 млн евро. Если Чалов будет продан, то 40% от следующей продажи форварда получит ЦСКА.
Однако московский клуб не устраивает такое предложение ПАОКа.
Щас хороший конь, в прямом смысле , больше стоит, а они за Чалова копейки, по нынешним меркам, предлагают... Да ещё с какими то мифическими, будущими выплатами...
Щас хороший конь, в прямом смысле , больше стоит, а они за Чалова копейки, по нынешним меркам, предлагают... Да ещё с какими то мифическими, будущими выплатами...
Он ведь минимум в Челси или Наполи только пойдёт!))
Он ведь минимум в Челси или Наполи только пойдёт!))
нападение не ахти. Ждём разрешения ситуации. Удачи Фёдору и клубу.
нападение не ахти. Ждём разрешения ситуации. Удачи Фёдору и клубу.