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Салах может стать одноклубником Роналду

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протон
протон
сегодня в 07:01
Главное, что бы сыгрались если трансфер состоится
labasy
labasy
сегодня в 05:04
Ааа, вот почему Ливерпуль хочет Мбаппе, продат Саудитам Салаха за 250млн и за это купить Мбаппе)))
112910415
112910415
сегодня в 05:04
хм ... тенденция начинает выглядеть опасной !
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:48
Точно сосудов)...сосут деньги у арабов по кругу...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:55
В общем то да, по закону сообщающихся сосудов.
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:51
Круговорот воды в природе !)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:50
Кто нибудь удивился этому предположению?
Что то происходит непонятное, с одной стороны саудиты вкладывают огромные деньги в европейские клубы, а с другой - идут повальные попытки перекупить еврофутболистов себе в чемпионат.
Гость
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