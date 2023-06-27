Салах может стать одноклубником Роналду

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, переговоры с египтянином ведут «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».
Напомним, что за «Аль-Наср» выступает Криштиану Роналду.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, переговоры с египтянином ведут «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».
Напомним, что за «Аль-Наср» выступает Криштиану Роналду.
Что то происходит непонятное, с одной стороны саудиты вкладывают огромные деньги в европейские клубы, а с другой - идут повальные попытки перекупить еврофутболистов себе в чемпионат.
Что то происходит непонятное, с одной стороны саудиты вкладывают огромные деньги в европейские клубы, а с другой - идут повальные попытки перекупить еврофутболистов себе в чемпионат.