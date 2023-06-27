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Арда Гюлер интересен «Реалу»

вчера, 16:50

«Реал» заинтересован в полузащитнике «Фенербахче» Арде Гюлере. Сумма отступных за 18-летнего игрока составляет 17,5 миллионов евро. Однако совершение сделки осложняет то, что «Фенербахче» должен получить 20% от последующей продажи Гюлера.

Ранее сообщалось, что в турецком вундеркинде заинтересованы дортмундская «Боруссия», «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

За «Фенербахче» Гюлер сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач. Также 18-летний хавбек провёл 4 игры за основную сборную Турции и отметился голом.

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sova147
sova147
вчера в 16:53
Реал клуб который берёт молодых игроков на вырост. Это его тактика
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