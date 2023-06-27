«Ливерпуль» готов заплатить более 250 млн евро за Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Англии.
«Ливерпуль» намерен перехватить трансфер форварда у «Реала». Чтобы заполучить Мбаппе, «красные» намерены заплатить ПСЖ 250 млн евро (плюс 50 млн евро в качестве бонусов).
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Англии.
«Ливерпуль» намерен перехватить трансфер форварда у «Реала». Чтобы заполучить Мбаппе, «красные» намерены заплатить ПСЖ 250 млн евро (плюс 50 млн евро в качестве бонусов).
Мбаппе с его заскоками и жаждой денег каким бы он ни был классным игроком, вряд ли поспособствует улучшению игры красных, лучше обратить внимание на малоизвестных талантов, ведь Юрген мастер таковые раскрывать.
Мбаппе с его заскоками и жаждой денег каким бы он ни был классным игроком, вряд ли поспособствует улучшению игры красных, лучше обратить внимание на малоизвестных талантов, ведь Юрген мастер таковые раскрывать.
Ну а так что, если.... то Мбаппе может стоить Ливерпулю небольших денег. Спонсорский транш от Nike плюс деньги от продажи Дарвина/Диаза покроют сам трансфер, а большую часть огромной ЗП Киллиана будут легко отбивать на маркетинге. Другое дело - поедет ли он сам, и готов ли он просто играть в футбол, а не заниматься сопливыми интригами. Клопп не тот человек, кто позволит подобные выходки, и Мбаппе это четко понимает.
Ну а так что, если.... то Мбаппе может стоить Ливерпулю небольших денег. Спонсорский транш от Nike плюс деньги от продажи Дарвина/Диаза покроют сам трансфер, а большую часть огромной ЗП Киллиана будут легко отбивать на маркетинге. Другое дело - поедет ли он сам, и готов ли он просто играть в футбол, а не заниматься сопливыми интригами. Клопп не тот человек, кто позволит подобные выходки, и Мбаппе это четко понимает.
Каким бы поклонником лягушенка Клопп ни являлся, думаю, весь мир понимает, что это тот игрок, который требует к себе особого отношения, и дядя Юра это тоже понимает, очень надеюсь на это. Тем более, что у них там бардак в раздевалке по окончанию сезона, только губастого Ромео им и не хватает. На левый фланг отлично приобрели Диаза, менять что-либо не имеет смысла, плюс надо окончательно интегрировать Нуньеса, игрок безусловно талантливый, но надо что-то делать с результативностью, очень вижу его наконечником, но, сорванец должен научиться хладнокровно забивать, так что только Мбаппе в Ливерпуле и ждут, с чепчиком и соской!
Понимаю, что Найке могут посодействовать этому трансферу, но, не най Бог, надеюсь дядя Юра не совсем на голову кюулся
Каким бы поклонником лягушенка Клопп ни являлся, думаю, весь мир понимает, что это тот игрок, который требует к себе особого отношения, и дядя Юра это тоже понимает, очень надеюсь на это. Тем более, что у них там бардак в раздевалке по окончанию сезона, только губастого Ромео им и не хватает. На левый фланг отлично приобрели Диаза, менять что-либо не имеет смысла, плюс надо окончательно интегрировать Нуньеса, игрок безусловно талантливый, но надо что-то делать с результативностью, очень вижу его наконечником, но, сорванец должен научиться хладнокровно забивать, так что только Мбаппе в Ливерпуле и ждут, с чепчиком и соской!
Понимаю, что Найке могут посодействовать этому трансферу, но, не най Бог, надеюсь дядя Юра не совсем на голову кюулся