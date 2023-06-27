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«Ливерпуль» готов заплатить более 250 млн евро за Мбаппе

вчера, 17:07

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Англии.

«Ливерпуль» намерен перехватить трансфер форварда у «Реала». Чтобы заполучить Мбаппе, «красные» намерены заплатить ПСЖ 250 млн евро (плюс 50 млн евро в качестве бонусов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:22
похоже на виртуальные игры !
не впишется такой в команду
Naherger
Naherger
вчера в 22:48
Если они его купят,будет очередной провальный сезон.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:30
"Зин, а Зин!
Откуда деньги Зин?))"
Перес напрягся!
ilia77707
ilia77707
вчера в 22:10
Думаю он выбирет Реал , все-таки это команда создана , чтобы побеждать
salleeh
salleeh
вчера в 21:22
Разводят Реал…
labasy
labasy
вчера в 19:53
Е мое, за такие деньги Ливерпуль лучше купить полную защиту и полузащиту, а так напов норм хватает
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:45
Ну это откровенная небылица, Клопп на это не подпишется....
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:39
Такой риск и неоправданный
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:56
"Знай, сын - это бред" с Харламов
Каким бы поклонником лягушенка Клопп ни являлся, думаю, весь мир понимает, что это тот игрок, который требует к себе особого отношения, и дядя Юра это тоже понимает, очень надеюсь на это. Тем более, что у них там бардак в раздевалке по окончанию сезона, только губастого Ромео им и не хватает. На левый фланг отлично приобрели Диаза, менять что-либо не имеет смысла, плюс надо окончательно интегрировать Нуньеса, игрок безусловно талантливый, но надо что-то делать с результативностью, очень вижу его наконечником, но, сорванец должен научиться хладнокровно забивать, так что только Мбаппе в Ливерпуле и ждут, с чепчиком и соской!
Понимаю, что Найке могут посодействовать этому трансферу, но, не най Бог, надеюсь дядя Юра не совсем на голову кюулся
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:20
О, а говорили у Ливера денег нет... Наскребли по сусекам... Хе ..
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 17:54, ред.
Ливерпулю для начала надо в ЛЧ попасть. Мбапёныш не согласится во второсортных еврокубках играть.
А принять такой вызов духу не хватит.
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 17:44
Мбаппе трус,не перейдёт в Ливерпуль, английский чемпионат это не чемпионат двух команд, там нужно биться в каждом матче.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:41
Неоправданно много, Ливерпуль это разорит, остальные игроки начнут требовать ещё и ещё.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:30
Зачем хотеть в команду человека, который разлагает дисциплину в раздевалке и будет требовать к себе особого отношения? А тем более при том учёте, что у Ливера проблемные позиции не закрыты до сих пор, на которых Мбаппе не играет. Что за дичь?

Ну а так что, если.... то Мбаппе может стоить Ливерпулю небольших денег. Спонсорский транш от Nike плюс деньги от продажи Дарвина/Диаза покроют сам трансфер, а большую часть огромной ЗП Киллиана будут легко отбивать на маркетинге. Другое дело - поедет ли он сам, и готов ли он просто играть в футбол, а не заниматься сопливыми интригами. Клопп не тот человек, кто позволит подобные выходки, и Мбаппе это четко понимает.
Nazi
Nazi
вчера в 17:30
Ну и прекрасно, пусть поторгуются с Реалом :) 250 и ЗП Мбаппе даст большие возможности ПСЖ. Еще и ЗП чемодана с чиасами.. Еще и ЗП Неймара, если удастся сплавить.. При грамотном менеджменте можно собрать команду звезду. Хотя с грамотным менеджментом я немного перегнул конечно же :)
FenixSL
FenixSL ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 17:29
Реалу кубки собирать надо
потому придется трудиться
а вот Ливеру с нынешним Сити в АПЛ делать нечего с теми золотыми ребятами в нападениями
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:23, ред.
Если только чтобы окончательно развалить Ливерпуль. Клопп славится примерно тем же, чем и Гвардиола - у этих тренеров команды без единого ярко выраженного лидера. Когда нужно - вся команда работает на атаку, когда нужно - вся команда работает на оборону, при этом никто не дестабилизирует обстановку в раздевалке.

Мбаппе с его заскоками и жаждой денег каким бы он ни был классным игроком, вряд ли поспособствует улучшению игры красных, лучше обратить внимание на малоизвестных талантов, ведь Юрген мастер таковые раскрывать.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:19
В Ливерпуле пахать придется и доказывать, что умеешь играть.
А в Реал он как распиаренный проект может попасть, для красивой общей картинки.
Elliada
Elliada
вчера в 17:17
Мбаппе не согласится. Побоится такого вызова
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:15
Неужели Реал поднимет руки
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:13
Какие деньги крутятся в футболе
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:10
Ух ты, а вот это уже интересно. Шецхи то будут довольны, а вот что на это скажет сам игрок?! Он вроде как готов перейти только в Мадридский Реал
Гость
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