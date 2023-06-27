«Верона» хочет оставить нападающего ЦСКА Гайча

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вчера, 16:24

Форвард ЦСКА хочет остаться в «Вероне». Ситуацию прокомментировал агент аргентинца.

«Верона» намерена сохранить Гайча в команде. Игрок тоже хочет остаться. Мы всё ещё ждем, что клуб будет двигаться дальше.

Напомним, Гайч выступает за итальянский клуб на правах аренды с января 2023 года. В Серии А нападающий провёл 16 игр, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Ориентировочная стоимость аргентинца по Transfermarkt 1 миллион 800 тысяч евро.