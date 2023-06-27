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«Верона» хочет оставить нападающего ЦСКА Гайча

вчера, 16:24

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч хочет остаться в «Вероне». Ситуацию прокомментировал агент аргентинца.

«Верона» намерена сохранить Гайча в команде. Игрок тоже хочет остаться. Мы всё ещё ждем, что клуб будет двигаться дальше.

Напомним, Гайч выступает за итальянский клуб на правах аренды с января 2023 года. В Серии А нападающий провёл 16 игр, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Ориентировочная стоимость аргентинца по Transfermarkt 1 миллион 800 тысяч евро.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:45
Нам Адольфов не надо... не воспринимается...
drug01
drug01
вчера в 16:55
Его желание надо учесть прежде всего!
adekvat
adekvat
вчера в 16:49
Пусть забирают, не нужен он ЦСКА.
ejxwwe4mchf2
ejxwwe4mchf2
вчера в 16:45
Да и Адольфо в Италии явно перспективнее оставаться
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:35
Да конечно же оставляйте !
Коржик с меня !)))
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