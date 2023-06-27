Лукаку не собирается работать с Почеттино. В борьбе за игрока «Челси» — «Интер», саудиты и «Милан»

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вчера, 18:46

«Нерадзурри» пытаются найти недостающие средства.

Как и весной 2021 года, Ромелу Лукаку стоит перед тяжелым выбором. Бельгийский форвард возвращается в форму, в «Интере» у него все отлично – но есть возможность вновь попробовать заиграть в «Челси», который теперь возглавляет новый тренер. Анализируем, как развивается история вокруг 30-летнего страйкера.

Выдал противоречивый сезон

У Ромелу ничего не получается в АПЛ с момента его перехода из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед». Только в составе манкунианцев 30-летний нападающий сохранял хоть какой-то уровень результативности. В Италии, напротив, все шло отлично – центрфорварду отлично подходил уровень интенсивности Серии А, два сезона он являлся лидером «Интера», завоевал чемпионство и серебро, забил больше 20 голов в кампаниях-19/20 и 20/21. А вот в «Челси» все было совсем грустно.

Возвращаться к «нерадзурри» было тяжело. Тут и у самого футболиста не оправдались ожидания от испытания в «Челси», и болельщики миланцев негативно восприняли аренду игрока – его считали предателем, пусть открытых конфликтов и не было. Травма на стартовом отрезке чемпионата лишь подливала масла в огонь – после гола и передачи в первых трех турах Серии А Лукаку оказался в лазарете и пробыл там с конца августа по вторую половину октября, а после матча против «Сампдории» появился на поле лишь в январе. То же самое было и в Лиге чемпионов – на групповой стадии массивный бельгиец сыграл только против «Виктории Пльзень».

После такой тяжелой первой части кампании форварду потребовалось время, чтобы набрать форму. Зато весной Ромелу расцвел – за этот отрезок он в 13 матчах Серии А забил 8 мячей и отдал 5 ассистов, а в плей-офф ЛЧ приносил победы над «Порту», «Миланом», добивал «Бенфику». После такого финиша у боссов итальянского гранда стало куда больше причин продолжить сотрудничество.

Бельгийца ждут в «Челси»

Правда, «аристократы» не горят желанием отдавать страйкера. Да, изначально у клуба с игроком не задалось – но с того момента изменилось всё. В команде много новичков, формируется новый костяк – а в межсезонье предстоит очередная волна кадровых перестановок. Сменился владелец и почти весь менеджмент. Ушел Томас Тухель – теперь главным тренером назначили Маурисио Почеттино. Сам аргентинский менеджер был готов дать бельгийскому нападающему еще один шанс – переговоры планировали провести после финала ЛЧ , причем «синие» хотели, чтобы сам игрок заявил о желании вновь сыграть за «Челси».

Ситуация вполне объяснимая. В команде попросту нет устойчивого костяка после массовой закупки в зимнее трансферное окно. Во-первых, из-за раздутой заявки – слишком много игроков высокого уровня. Во-вторых, из-за того, что Почеттино приходит только сейчас. Грэм Поттер выбрал основную схему лишь в марте, а основную обойму начал формировать непосредственно перед увольнением. Фрэнку Лэмпарду этим заниматься не было смысла – он лишь исполнял обязанности, а руководство лондонцев параллельно вело переговоры с кандидатами.

Теперь коллектив расстается с Эдуаром Менди, Каем Хаверцем, Калиду Кулибали, на очереди – уход Лофтуса-Чика, Кристиана Пулишича, Мэйсона Маунта. В то же время приходит Кристофер Нкунку, ведутся переговоры по Виктору Осимхену – первый играет оттянутого нападающего, второй выходит на острие. И стоит ли возвращаться в команду при такой кадровой чехарде, когда есть более надежный вариант – большой вопрос.

Ромелу хочет остаться

Понимает это и сам нападающий. Проблема в том, что переговоры продвигаются очень тяжело. Еще в мае сообщалось, что английский гранд потребует за трансфер неподъемную для «Интера» компенсацию. Необходимо, чтобы клуб смог себе позволить дорогостоящую аренду. «Нерадзурри» были готовы побороться за бельгийца при выполнении нескольких условий. Во-первых, при выходе в ЛЧ – это сделать удалось. Во-вторых, в случае, если форвард согласится на понижение зарплаты – и Лукаку готов пойти на такой шаг. В-третьих, если англичане согласятся на более скромную сумму аренды – и это уже проблема.

В случае аренды миланцы хотят договориться о включении в соглашение права выкупа за 30 млн евро, но «аристократы» требуют обязательный выкуп. Чтобы провернуть трансфер, итальянцы даже рассматривают возможность продажи вратаря Андре Онаны в МЮ за 50 миллионов. От «красных дьяволов» ждут официального предложения, в случае закрытия сделки вырученные средства пойдут на покупку Ромелу.

Есть другие претенденты

Как и говорилось выше, Почеттино хочет поработать с Лукаку, но договориться с бельгийским страйкером не получается – он настроен остаться в «Интере». «Синие» хотят выгодно продать игрока и не настроены на очередную аренду, а «нерадзурри» пока не могут пойти на условия, которые диктуют лондонцы. При таком положении дел боссы английского гранда вышли на «Аль-Хиляль» — в Саудовской Аравии как раз переключились на европейских топ-игроков, пытаясь повысить привлекательность лиги. Тем не менее Ромелу от такого варианта сразу отказался – и это при том, что шейхи предлагают бельгийцу контракт на более чем 23 миллиона евро за сезон.

Есть еще один вариант – «Милан». Так Ромелу не придется менять чемпионат и город. «Россонери» готовы воспользоваться нерасторопностью соседей – они ждут продажи Тонали в «Ньюкасл», чтобы сделать предложение «Челси». «Аристократы» настроены выручить от сделки 40 миллионов евро. К слову, сам футболист переходить в стан злейшего врага также не хочет.

Пока сюжет далек от развязки – надо дождаться итога переговоров по Онане. Но уже сейчас сага с трансфером Лукаку – одна из главных в летнее окно.