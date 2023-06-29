Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

«Милан» собирается подписать ещё 5 футболистов

вчера, 10:53

«Милан» намерен подписать ещё 5 игроков после трансферов Марко Спортиелло из «Аталанты», Рубена Лофтуса-Чика из «Челси» и Луки Ромеро из «Лацио».

По информации источника, «россонери» могут усилить команду двумя полузащитниками, правым вингером, «десяткой» и нападающим.

«Милан» в следующем сезоне примет участие в Лиге чемпионов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Лапорта: «Месси хотел вернуться в „Барселону“»
Сегодня, 09:06
«Барселона» больше не будет пытаться подписать Брозовича
Сегодня, 00:53
Лапорта ответил на вопрос о трансфере Витора Роке
Сегодня, 00:28
СлухиФеликс хочет играть только в том клубе, который участвует в Лиге чемпионов
Вчера, 23:40
СлухиБрозович согласился перейти в «Аль-Наср»
Вчера, 22:41
СлухиЛукаку отказался от выгодного предложения клуба из Саудовской Аравии
Вчера, 21:29
Сортировать
Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:56
Надо трех опорников теперь подписывать. Беннасер выпал как минимум до середины следующего сезона и еще неизвестно, как он восстановится. Решение продавать Тонали было поспешное.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:43, ред.
Милан вроде как только Спортьелло и подписал, с остальными пока еще ведутся переговоры.

Усиливать состав Милану необходимо, т.к. команду покинул Браим Диас, который был одним из ключевых игроков в атаке, плюс Ибра завершил карьеру, еще возможно Тонали покинет клуб, так что как минимум двух прлузащитников им нужно брать, игрок в нападение точно лишнем не стал бы, главное всех лидеров не распродать, слухи вон сватают Тео в МЮ, Меньяна в Челси.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:13
Будет ли оно таковым покажет время.
ilia77707
ilia77707
вчера в 11:35, ред.
Мало в это верится, все-таки не тому продали, этот новый хозяин смотрит только на баланс экономический, а такие президенты не добиваются ничего, вспомните Морати, Берлускони, и т.д , какие убытки у них были, но они любили свои команды и были азартны, тратили большие деньги и приводили звезд в команды, и результат был на лицо, а кто смотрит на команды как впервую очередь как на бизнес, то результата не будет.
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:23
защиту бы купить сначала
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:14
Очень серьезные намерения, если "усиление" будет действительно усилением.
tfp3ufhts65e
tfp3ufhts65e
вчера в 10:56
Сделали выводы россонери о недостаточной глубине состава после финиша минувшего сезона
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 