«Милан» собирается подписать ещё 5 футболистов

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вчера, 10:53

«Милан» намерен подписать ещё 5 игроков после трансферов из «Аталанты», из «Челси» и из «Лацио».

По информации источника, «россонери» могут усилить команду двумя полузащитниками, правым вингером, «десяткой» и нападающим.

«Милан» в следующем сезоне примет участие в Лиге чемпионов.