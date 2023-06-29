«Милан» собирается подписать ещё 5 футболистов

«Милан» намерен подписать ещё 5 игроков после трансферов Марко Спортиелло из «Аталанты», Рубена Лофтуса-Чика из «Челси» и Луки Ромеро из «Лацио».
По информации источника, «россонери» могут усилить команду двумя полузащитниками, правым вингером, «десяткой» и нападающим.
«Милан» в следующем сезоне примет участие в Лиге чемпионов.
Усиливать состав Милану необходимо, т.к. команду покинул Браим Диас, который был одним из ключевых игроков в атаке, плюс Ибра завершил карьеру, еще возможно Тонали покинет клуб, так что как минимум двух прлузащитников им нужно брать, игрок в нападение точно лишнем не стал бы, главное всех лидеров не распродать, слухи вон сватают Тео в МЮ, Меньяна в Челси.
Усиливать состав Милану необходимо, т.к. команду покинул Браим Диас, который был одним из ключевых игроков в атаке, плюс Ибра завершил карьеру, еще возможно Тонали покинет клуб, так что как минимум двух прлузащитников им нужно брать, игрок в нападение точно лишнем не стал бы, главное всех лидеров не распродать, слухи вон сватают Тео в МЮ, Меньяна в Челси.