«Реал» может заплатить Мбаппе 130 млн бонусов за переход в следующем году

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вчера, 08:32

«Реал» интересуется нападающим ПСЖ .

Сообщается, что мадридцы могут заплатить игроку подписной бонус в размере 130 млн евро в случае перехода в клуб следующим летом на правах свободного агента. Вероятно, форвард продолжит выступать за парижан в сезоне 2023/24. Футболист должен получить бонус за лояльность от «Пари Сен-Жермен» в размере 70 млн евро за то, что останется в команде до 2024 года. Также клубам необходимо будет договориться о сумме трансфера, которая может превысить 150 млн евро.