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«Реал» может заплатить Мбаппе 130 млн бонусов за переход в следующем году

вчера, 08:32

«Реал» интересуется нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

Сообщается, что мадридцы могут заплатить игроку подписной бонус в размере 130 млн евро в случае перехода в клуб следующим летом на правах свободного агента. Вероятно, форвард продолжит выступать за парижан в сезоне 2023/24. Футболист должен получить бонус за лояльность от «Пари Сен-Жермен» в размере 70 млн евро за то, что останется в команде до 2024 года. Также клубам необходимо будет договориться о сумме трансфера, которая может превысить 150 млн евро.

Ранее сам француз заявлял, что собирается остаться в ПСЖ на следующий сезон.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:04
Он не усилит Реал он его ограбит как Псж, теперь у Парижан да же денег нету заменить ушедшего Месси. Кто заменит Месси? Асенсио? лавочник Реала. Да этот черепан я думаю проклят в еврокубках. Не выйграет он лч. а в следующем году 25 лет, он уже должен был выйграть два лч для такого игрока. Футболист он не плохой но, деньги загубили его карьеру. Через 5 лет ему уже 30, Скорости уже не те будут, да он и не замыкатель, только замыкатель могут и в 30 лет замыкать, так что ему придётся искать замену, максимум 5 лет прослужить в Реале. И такие деньги он не стоит , пусть в Аравии пинает мяч.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:18
ПСЖ будет в выигрыше, если Мбаппе уйдет сейчас. Он ничего не дал Парижу. Внутренние трофеи и до него стабильно выигрывали. В ЛЧ за 6 лет вообще не помог. Даже в единственном финале ЛЧ его заслуги в этом нет. Только деньги на него зря потратили. Продажа этим летом поможет Парижу лишь сэкономить деньги.

Реал будет в выигрыше, если Мбаппе к ним не перейдет. От него вреда будет больше, чем пользы.

Мбаппе будет в выигрыше, если всё будет, как он хочет.

3 стороны не могут выиграть. Обязательно будет проигравший.
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 14:53
Ещё год будет это ""НОВОСТЬ "...тут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:31
"я и написал, что он алчный. Хочет выжать максимум денег из ПСЖ и Реала. Если посчитать, сколько он может заработать за год, то 200 млн зарплата + 70 млн бонуса от ПСЖ + 130 млн бонуса от Реала = 400 млн."

Ты на другую сторону ситуации гляди.
"Алчность" Мбаппе позволит ПСЖ ещё год потрепыхаться в Европе и сделать таки работу над ошибками, чтоб не растерять остатки имиджа...
А Реал сэкономит бабки.
Поэтому тут все стороны (Реал , ПСЖ и "лягушонок") - в плюсе.
112910415
112910415
вчера в 11:26
там, где не решают очень большие деньги, надо искать новые пути !
интересный вариант : применить очень-очень большие деньги !
galem72
galem72
вчера в 11:24
Записать его следующим летом в свободном виде и доплатить за лояльность — это самый реальный вариант закинуть черепаху в Мадрид. Какой смысл выкидывать на ветер столько бабок в это ТО?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:20
Из разряда рекламы мясных изделий "Папа может".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:07
По тому, сколько он хочет получать и бонусов, "Реалу" половину футболистов придётся продать ради него и там ему уже не до выигрыша ЛЧ будет))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:01
Черепахе невыгодно переходить в Реал в этом году... Тогда не получит бонус от Мадрида... И Париж не заплатит бонус за лояльность... Хитрож..ый...
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:56
Во-первых, мало кто платит всю сумму сразу. Большинство покупают в рассрочку. Если у Реала сейчас нет денег и они хотят купить Мбаппе сейчас, то могут растянуть 200 млн на несколько лет. Конечно, дешевле было бы подписать Мбаппе свободным агентом, но за год он решение может поменять.

Во-вторых, Мбаппе объявил, что в следующем сезоне останется в ПСЖ. Он хочет получить 200 млн зарплату и бонус 70 млн, и еще через год бонус от Реала. Если его продадут сейчас, он не получит бонус не от Реала, не от ПСЖ. И по зарплате прилично потеряет. Реал не будет платить больше 30-40 млн.

Потому я и написал, что он алчный. Хочет выжать максимум денег из ПСЖ и Реала. Если посчитать, сколько он может заработать за год, то 200 млн зарплата + 70 млн бонуса от ПСЖ + 130 млн бонуса от Реала = 400 млн.

Как я говорил раньше, его не интересует ни Реал, ни ПСЖ. Все его слова о любви к ПСЖ и мечте играть за Реал просто выдумки. Они лишь инструменты для достижения его целей. ПСЖ нужен, чтобы заработать денег. Реал нужен, чтобы выиграть ЛЧ и ЗМ. Не удивлюсь, если он все же перейдет в Реал, а через несколько лет кинет их, как ПСЖ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:38
На мой взгляд, более правдива ситуация, которую вчера описал агент - что у "Реала" больше нет денег.

Вот они и взяли ОДНОГО Биллингема по факту, которого они давно вели и не хотели потерять, а по остальному вообще по-минимуму сыграли - просто Браим Диас вернулся из аренды и вернули своего воспитанника за 5 миллионов (а он 15 по ТМ стоит, суперсделка) и подписали Хоселу на год за 500 тыс, и всё.

И то, что Перес сказал, что больше "Реал" никого не подпишет, это, скорее всего, факт (да и о Мбаппе они не думают). Хотя как они будут играть без ЦН, я хз...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 10:35
Если бы не шейхи в футболе (а, главное, катарские, которые среди арабов как паршивые овцы в семье, которые строят дворцы и стадионы в пустынях только чтобы денежки из казны вывести), ничего бы они такого не получили.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:32, ред.
Вы свои новости вычитываете?

"Сообщается, что мадридцы могут заплатить игроку подписной бонус в размере 130 млн евро в случае перехода в клуб следующим летом на правах свободного агента."

"Также клубам необходимо будет договориться о сумме трансфера, которая может превысить 150 млн евро."

В источнике не так - там написано, что Мбаппе не думает о переходе этим летом, потому, что "Реалу" ЭТИМ ЛЕТОМ (а потом у Мбаппе закончится контракт) нужно будет договориться о сумме трансфера с ПСЖ и ПОЭТОМУ у него не останется денег на подписной бонус (что больше всего интересует черепашку).
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:23
Семья Мбаппе отличные бизнесмены 😂
zooveterinar
zooveterinar ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:12
Н-да,парень, с запашком,если не повзрослеет,плохо будет тому клубу!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:10
Брали бы уже Хари Кейна!!и под Винисиуса в самый раз,в двоем должны вещи творить,а Мбаппе,с запашком скандальным, в Реале такого прощать не будут,как в ПСЖ!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 10:07
Как узнает примчит ,первым рейсом из аравии!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:52
Интересно, что на счёт этого думает ПСЖ, не хотят же они, чтобы он был свободным агентом.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:31
Шустрый малый, водит за нос всех, понял, что можно особо не напрягаясь рубить капусту)
lotsman
lotsman
вчера в 09:27
Сериал Месси закончился, начался очередной, Мбаппе.))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:16
Рекордсмен по бонусам. Даже у Роналду нет такого рекорда ахаха.
Получать бабло от двух клубов, а толку нет ни там, ни там-Мавроди в шоке.
Dima salev
Dima salev
вчера в 09:14
В следующем году Мебаппе 26 будет и он может быть будет вторым Азаром
Elliada
Elliada
вчера в 09:12
Алчная черепашка хочет усидеть на двух стульях, вернее поиметь 2 клуба сразу. В этой ситуации не жалко ни Реал, ни ПСЖ. Они сами это допускают. Парижу Мбаппе принес только убытки, а вот Реалу в будущем принесет не только убытки, а и разлад в коллективе, что отразится на результатах.
6jbfuy9kjt47
6jbfuy9kjt47
вчера в 08:47
Похоже теперь за этой сагой мы будем наблюдать в ближайшие месяцы постоянно
6ngw7rmh58y8
6ngw7rmh58y8
вчера в 08:45
Суммы за футболёров давно перешли все мыслимые границы, но это походу ещё не предел
andrewheat
andrewheat
вчера в 08:45
Продолжение выступлений за ПСЖ с целью перейти в "Реал" бесплатно - это точно лояльность первым, а не вторым?)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:41
Все еще хотят его заполучить, а надо ли?
d59627es4g4w
d59627es4g4w
вчера в 08:36
Не надо совсем уж баловать черепана
Гость
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