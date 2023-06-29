«Реал» может заплатить Мбаппе 130 млн бонусов за переход в следующем году

«Реал» интересуется нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.
Сообщается, что мадридцы могут заплатить игроку подписной бонус в размере 130 млн евро в случае перехода в клуб следующим летом на правах свободного агента. Вероятно, форвард продолжит выступать за парижан в сезоне 2023/24. Футболист должен получить бонус за лояльность от «Пари Сен-Жермен» в размере 70 млн евро за то, что останется в команде до 2024 года. Также клубам необходимо будет договориться о сумме трансфера, которая может превысить 150 млн евро.
Ранее сам француз заявлял, что собирается остаться в ПСЖ на следующий сезон.
"Сообщается, что мадридцы могут заплатить игроку подписной бонус в размере 130 млн евро в случае перехода в клуб следующим летом на правах свободного агента."
"Также клубам необходимо будет договориться о сумме трансфера, которая может превысить 150 млн евро."
В источнике не так - там написано, что Мбаппе не думает о переходе этим летом, потому, что "Реалу" ЭТИМ ЛЕТОМ (а потом у Мбаппе закончится контракт) нужно будет договориться о сумме трансфера с ПСЖ и ПОЭТОМУ у него не останется денег на подписной бонус (что больше всего интересует черепашку).
"Сообщается, что мадридцы могут заплатить игроку подписной бонус в размере 130 млн евро в случае перехода в клуб следующим летом на правах свободного агента."
"Также клубам необходимо будет договориться о сумме трансфера, которая может превысить 150 млн евро."
В источнике не так - там написано, что Мбаппе не думает о переходе этим летом, потому, что "Реалу" ЭТИМ ЛЕТОМ (а потом у Мбаппе закончится контракт) нужно будет договориться о сумме трансфера с ПСЖ и ПОЭТОМУ у него не останется денег на подписной бонус (что больше всего интересует черепашку).
Вот они и взяли ОДНОГО Биллингема по факту, которого они давно вели и не хотели потерять, а по остальному вообще по-минимуму сыграли - просто Браим Диас вернулся из аренды и вернули своего воспитанника за 5 миллионов (а он 15 по ТМ стоит, суперсделка) и подписали Хоселу на год за 500 тыс, и всё.
И то, что Перес сказал, что больше "Реал" никого не подпишет, это, скорее всего, факт (да и о Мбаппе они не думают). Хотя как они будут играть без ЦН, я хз...
Вот они и взяли ОДНОГО Биллингема по факту, которого они давно вели и не хотели потерять, а по остальному вообще по-минимуму сыграли - просто Браим Диас вернулся из аренды и вернули своего воспитанника за 5 миллионов (а он 15 по ТМ стоит, суперсделка) и подписали Хоселу на год за 500 тыс, и всё.
И то, что Перес сказал, что больше "Реал" никого не подпишет, это, скорее всего, факт (да и о Мбаппе они не думают). Хотя как они будут играть без ЦН, я хз...