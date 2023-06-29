«Вест Хэм» принял новое предложение «Арсенала» по Райсу

«Вест Хэм» и «Арсенал» близки к договорённости по переходу полузащитника Деклана Райса.
По информации источника, «молотобойцы» уведомили «канониров» о том, что принимают предложение о трансфере своего футболиста за 100 млн фунтов плюс 5 млн бонусов. Продолжаются переговоры о деталях сделки и условиях оплаты, «Вест Хэм» хочет получить 100 млн в течение 18 месяцев.
Рад что дожали данный трансфер и смогли убедить Игрока , который и сыграл важную роль в переговорах, т.к отклонил предложение от МС!!! А не каждый игрок да еще и в расцвете сил откажет Сити!
Рад что дожали данный трансфер и смогли убедить Игрока , который и сыграл важную роль в переговорах, т.к отклонил предложение от МС!!! А не каждый игрок да еще и в расцвете сил откажет Сити!