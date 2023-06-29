Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Вест Хэм» принял новое предложение «Арсенала» по Райсу

вчера, 09:49

«Вест Хэм» и «Арсенал» близки к договорённости по переходу полузащитника Деклана Райса.

По информации источника, «молотобойцы» уведомили «канониров» о том, что принимают предложение о трансфере своего футболиста за 100 млн фунтов плюс 5 млн бонусов. Продолжаются переговоры о деталях сделки и условиях оплаты, «Вест Хэм» хочет получить 100 млн в течение 18 месяцев.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Лапорта: «Месси хотел вернуться в „Барселону“»
Сегодня, 09:06
«Барселона» больше не будет пытаться подписать Брозовича
Сегодня, 00:53
Лапорта ответил на вопрос о трансфере Витора Роке
Сегодня, 00:28
СлухиФеликс хочет играть только в том клубе, который участвует в Лиге чемпионов
Вчера, 23:40
СлухиБрозович согласился перейти в «Аль-Наср»
Вчера, 22:41
СлухиЛукаку отказался от выгодного предложения клуба из Саудовской Аравии
Вчера, 21:29
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 14:09
Того кто им нужен или понадобится в ближайшее время!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 13:47
Кого именно им стоит купить?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:19
Видно этот Райс крепкий паренёк во всех отношениях, отказать МС - это железные баклажаны!
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:35
Уже вроде как договорились и о структуре выплат....75 млн сразу а остальные 25 в течении 5 лет...официально о трансфере должо будет объявлено в течении ближайших 48 часов....
Рад что дожали данный трансфер и смогли убедить Игрока , который и сыграл важную роль в переговорах, т.к отклонил предложение от МС!!! А не каждый игрок да еще и в расцвете сил откажет Сити!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:04
Теперь можно будет купить двоих по 50 !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 