«Вест Хэм» принял новое предложение «Арсенала» по Райсу

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вчера, 09:49

«Вест Хэм» и «Арсенал» близки к договорённости по переходу полузащитника .

По информации источника, «молотобойцы» уведомили «канониров» о том, что принимают предложение о трансфере своего футболиста за 100 млн фунтов плюс 5 млн бонусов. Продолжаются переговоры о деталях сделки и условиях оплаты, «Вест Хэм» хочет получить 100 млн в течение 18 месяцев.