Кварацхелия в ПСЖ, а Ким в «Баварии». Богатые клубы растащат чемпионскую основу «Наполи»

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вчера, 10:15

Разумеется, в деле также саудовцы.

Ким Мин-Джэ – новичок «Баварии»

Вот так играешь в чемпионате, где светился Дзюба, а потом раз – чемпион Италии. Причем подходит для описания карьеры как Кварацхелии, так и Кима, который недавно выступал в Турции. Двадцатишестилетний кореец согласовал контракт с «Баварией». «Наполи» получит до семидесяти миллионов евро, защитнику предложили 10-12 млн евро до уплаты налогов. Де Лаурентис, разумеется, перебить подобные предложения не может. Ким провел в «Наполи» один сезон, но Тухель уверен, что именно этого левого центрального защитника ему не хватает. «Бавария» попробует играть высоко и нагло, поэтому наличие чистильщика важно. Вместе с тем, если Люка Эрнандес окажется в ПСЖ , а Упамекано, поменявший агента, найдет новый клуб, то в центре обороны Нойера начнут защищать Де Лигт и Мин-Джэ, и у них общий минус – слишком часто рискуют, покидая тактически грамотные позиции. Но это проблема Тухеля, а «Наполи» второй сезон подряд надо искать лидера обороны, ведь потеряли сначала Кулибали, а теперь Кима.

Кварацхелия смущает покупателей

Грузинский хавбек не играет за молодежную сборную на домашнем чемпионате Европы. Без Кварацхелии его соотечественники неплохо справляются, так как оставили Нидерланды и Бельгию за бортом плей-офф. Грузины встретят израильскую сборную, а дальше их ждет победитель пары Англии и Португалии. А Хвичу ждут переговоры с богатыми клубами. Его агент подтверждал, что молодой человек хотел бы играть за «Реал», но это вряд ли. Если Мбаппе еще можно представить в роли центрального нападающего через пару лет, а Винисиуса слева, то Кварацхелии нет места в основе «сливочных», как не было Эдену Азару, который тоже много в карьере работал с креном на левый фланг. А вот в ПСЖ , если уйдут Килиан и Неймар, Хвича бы пригодился новому тренеру Луису Энрике, который сам едва не возглавил «Наполи», то есть смотрел матчи этой команды. Кварацхелия так резко сменил уровень с чемпионатов России и Грузии на победу в Италии, что покупатели сомневаются. Нечто в стиле проверки Салаха после первого удачного сезона в Риме.

Осимхен интересует половину Европы

Кварацхелия в итоге может остаться в Неаполе еще на сезон. Аналитики будут рекомендовать грандам не спешить, а цена отпугнет тех, кто теоретически готов на подобный трансфер. А вот Осимхен останется в «Наполи» только в одном случае. Если Де Лаурентис не сдержит слово. Год назад Аурелио обещал, что больше не будет срывать трансферы, выдумывая ценники с потолка. Сейчас говорят о 180 миллионах евро, и эта сумма отпугивает ПСЖ , «Баварию» и «Челси». Но одновременно речь о форварде, который нашел голы в двух приличных лигах, при этом ему всего двадцать четыре года. В футбольном мире дефицит «девяток», поэтому даже если «Бавария» остановится на Кейне, нигериец без труда найдет себе новый клуб. «Манчестер Юнайтед» ведь тоже ищет форварда. Проблема лишь в том, что девушка Виктора родилась и выросла в Германии, хотела в Мюнхен. Но если там окажется Кейн, то выберут другую лигу и страну. Например, присмотрятся к Ливерпулю.

Лоботку пытаются забрать саудовцы

Кулибали уже в Саудовской Аравии, транзитом из «Челси» легендарный для Неаполя защитник выбрал деньги для своих внуков. Наверное, правильное решение, потому что предлагают безумные суммы. Но когда игроку 32 года, то решение уехать на заработки смотрится иначе, чем когда согласится 28-летний Лоботка, который лишь недавно распробовал вкус Лиги чемпионов. С другой стороны, Станиславу не двадцать лет, а в элитных лигах он играл шесть последних лет, начиная с выступлений за «Сельту». Понимаем тренера, который предложил сделать ставку на центрального хавбека «Наполи», но если Лоботка вместо выступлений в Европе выберет зарплату в Саудовской Аравии, то будет немного грустно. Все-таки у него в запасе немало продуктивных футбольных лет, пусть лучше остается в Серии А. Или будет неожиданный разворот, вроде перехода в «Ливерпуль»? Станислав продлил контракт до 2027 года, но его переход стоит где-то 40 млн евро. Многие клубы задумаются.

Мерет, Зелиньски и Ангисса тоже могут уйти

Ким собирает вещи, Осимхен тоже уедет. Но двумя потерями вряд ли отделаются. В «Наполи» теперь нет человека, который консолидирует вокруг себя остальных. Спаллетти ушел отдыхать, заслужил, а Руди Гарсия вряд ли справится с задачей сохранить «Наполи» как фаворита Серии А. Поэтому довольно опытные игроки, вроде названной выше тройки, могут выслушать приглашения от других клубов. Мерет заинтересовал «Тоттенхэм», но в итоге в Лондон приехал другой итальянец – Викарио. Зелиньски давно приценивался к уходу из «Наполи», наверное, сейчас идеальный момент, чтобы не понизить свои шансы, если команда развалится на глазах, что возможно. Наконец, Ангисса играл в Англии, и если его близким нравилось на острове сильнее, чем в Неаполе, то будут вести переговоры. Де Лаурентис получит хорошие деньги за ключевых игроков. Но вряд ли второй год подряд получится пересобрать основу, внедряя новичков. Осимхену потребовалось время на адаптацию, Кварацхелия в РПЛ играл перепадами, никто не знает, не ждет ли его холодный душ. Распадори и Симеоне попробуют заменить Осимхена, но «Наполи» нужны идеальные трансферы, поскольку звезд чемпионского состава точно потеряют.